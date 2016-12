La celebración se realizará el 24 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas, en el Zócalo capitalino

DiariodelaCiudad.mx.- Este 24 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México invita a la Cena de Navidad 2016, en el Zócalo capitalino, donde se ofrecerán 15 mil porciones de platillos tradicionales, en una celebración familiar que iniciará alrededor de las 18:00 horas, informó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El mandatario capitalino afirmó que su administración cumple con los compromisos establecidos, como apoyar a la red de Comedores Comunitarios, que prepararán el menú navideño.

“Y tal como lo ofrecí, ningún impuesto incrementado en la Ciudad de México. Vamos trabajando bien, estamos trabajando con el presupuesto ¿Para qué? Para que el próximo año tengamos los recursos necesarios para los Comedores Comunitarios, que es una labor muy importante”, aseguró.

El Jefe de Gobierno detalló que los platillos elaborados por los Comedores Comunitarios para la Cena de Navidad 2016 son: espagueti, lomo enchilado, pozole vegetariano, atún a la vizcaína, tamales, romeritos, pollo enchilado, puré de papa, pierna en salsa de ciruela pasa, ensalada de manzana, arroz con leche, ponche y café.

“Me parece que es una fecha muy sensible como para que nosotros no tuviéramos eso, la sensibilidad de convocar a todas esas personas que están solas en la Ciudad de México o que simple y sencillamente no tienen la posibilidad de encontrar esto que acabamos de escuchar, un menú navideño y un espacio dónde compartir”, señaló.

Durante la Cena de Navidad 2016 se desarrollarán actividades culturales como la pastorela “Huele a Azufre” y música a cargo del grupo “Los Cuatro Pianos”, la orquesta de Tino Martín, la Banda Sinaloense, el mariachi de la Secretaría de Seguridad Pública y el Coro de la Fundación Ayuda y Solidaridad.

“También estarán participando patrocinadores que nos van a ayudar con gelatinas, con bebidas que se estarán dando, a quienes participen y a quienes estén acá con nosotros. A todos ellos nuestro agradecimiento y a todos los servidores públicos que van a estar en esta tarea, también nuestro reconocimiento”, dijo el mandatario capitalino.

Destacó la participación de la Asociación de Scouts, que en esta ocasión apoyará con la logística de la celebración y brindará atención a los grupos vulnerables que acudan a la cena.

Añadió que los asistentes pueden disfrutar de los atractivos invernales instalados en la Plaza de la Constitución y del tradicional alumbrado navideño.

“Con esto la Ciudad de México vuelve a dar muestra de por qué es la Capital Social, porque nos ocupamos de los adultos mayores, también de los niños y niñas que están disfrutando de la Pista de Hielo”, indicó.

La celebración se extenderá hasta las 22:00 horas y un poco más si es necesario, para atender a la población que acuda al Centro Histórico de la Ciudad de México el próximo sábado.

El presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Carlos Leonardo Madrid Varela, agradeció el apoyo que brindan los programas de la administración capitalina.

“Felicito al Jefe de Gobierno por este tipo de iniciativas con las que una vez más el Gobierno de la Ciudad de México brinda una muestra de las acciones incluyentes que nos hacen sentir especiales, que somos alguien realmente importante de esta sorprendente ciudad”, dijo.

El secretario general sustituto de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Abel Casillas, también reconoció al Gobierno de la CDMX por el apoyo a miembros de la asociación que han sido beneficiados con tecnologías para la discapacidad, placas del Sistema de Alerta Social (SAS) y Tarjetas de Pensión Alimentaria.

“Reitero mi más profundo agradecimiento, la ANDA está muy agradecida por hacerle llegar el apoyo a nuestra asociación”, expresó.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social capitalino, José Ramón Amieva Gálvez; el director de Desarrollo Institucional de la Asociación de Scouts de la Ciudad de México, Francisco Meza Durán; representantes de Comedores Comunitarios y Públicos; el director de la orquesta que tocará en la Cena de Navidad 2016, Tino Martin, e invitados especiales.