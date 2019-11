Nuevos avances en el tratamiento del cáncer

Novartis presente en ASCO y ESMO

A nivel mundial la farmacéutica de origen suizo es una de las empresas líderes en oncología con oportunidades de crecimiento en terapia dirigida, terapia celular, terapia con radioligandos e inmunoterapia.

Novartis Oncología tiene una amplia cartera con siete moléculas en el mercado, y tres lanzamientos recientes con potencial de éxito.

Por: Redacción Oncologia.mx

MundoDeHoy.com / Oncologia.mx .- Novartis presenta en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO, por sus siglas en inglés), y en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), nuevos enfoques en cáncer y trastornos hematológicos graves.

Los más de 100 resúmenes presentados resaltaron el compromiso de Novartis para abordar necesidades desatendidas en cáncer y hematología, mediante la innovación en investigación. Los resultados presentados se centraron en; cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma y enfermedades de células falciformes, así como leucemias, otros trastornos hematológicos y tumores sólidos.

"Nos emociona compartir la última información sobre nuestras terapias transformadoras en cáncer y trastornos hematológicos graves en ASCO y ESMO este año. Los nuevos datos resaltarán nuestra capacidad científica centrada en el paciente en varias de las enfermedades más difíciles de tratar del mundo", ha declarado a la prensa europea la CEO de Novartis Oncología, Susanne Schaffert.

Novartis en ASCO

En la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología se presentaron los resultados de supervivencia global (SG) estadísticamente significativos para Kisgali (ribociclib) en combinación con terapia endocrina, los cuales se publicarán en The New England Journal of Medicina. La investigación evidencia que ribociclib de Novartis prolonga significativamente la supervivencia en mujeres pre menopáusicas y peri menopáusicas con cáncer de mama avanzado o metastásico HR+/HER2-.

El ensayo de Fase III Monaleesa-7 evaluó ribociclib más terapia endocrina (goserelina más un inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno) como tratamiento inicial en comparación con la terapia endocrina sola en mujeres pre menopáusicas y peri menopáusicas con cáncer de mama avanzado o metastásico receptor hormonal positivo y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HR+/HER2-).

La prolongación significativa de la supervivencia cumple con los criterios de interrupción prematura de eficacia en un análisis intermedio pre especificado después de 192 muertes. Las tasas de supervivencia global en la población por intención de tratar (n = 672) a los 42 meses fueron 70,2 por ciento para el tratamiento de combinación con Kisqali, en comparación con el 46,0 por ciento para la terapia endocrina sola.

MD. Sara Hurvitz, ASCO 2019

El beneficio de supervivencia global se considera el “gold standard” en los ensayos de cáncer, pero es un reto lograrlo en el cáncer de mama metastásico con HR+/ HER2-. Monaleesa-7 logró este importante objetivo final antes de lo previsto”, explicó Sara Hurvitz, MD, Directora Médica de la Unidad de Investigación Clínica del Jonsson Comprehensive Cancer Center y Directora del programa de ensayos clínicos sobre cáncer de mama en UCLA.

"Los resultados impactantes como estos de ribociclib son lo que deseamos en todos los ensayos clínicos, y lograr una mejora de la supervivencia global en una enfermedad incurable, como el cáncer de mama metastásico, es un verdadero avance para las pacientes".

Pero no fueron los únicos resultados de Novartis en ASCO 2019, ya que también presentó análisis nuevos y a largo plazo de los ensayos de Tafinlar + Mekinist COMBI en melanoma; resultados del estudio 'Geometry' para investigar capmatinib (INC280) en cáncer de pulmón no microcítico; análisis del tratamiento de tumores sólidos avanzados y tumores hematológicos con spartalizumab (PDR001) en combinación con otros agentes; y el estudio de evaluación de Kymriah (tisagenlecleucel) en linfoma folicular; entre otros.

Novartis presente en ESMO

Asimismo, en el Congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2019, llevado a cabo en Barcelona; la farmacéutica multinacional hizo públicos los resultados del ensayo Monalessa-3, que demuestra que Kisgali (ribociclib) obtiene un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia global (SG) en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado o metastásico, receptor hormonal positivo o negativo para el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HR+/HER2-).

Este sería el segundo ensayo en Fase III en el que el tratamiento combinado de ribociclib cumplió el criterio de valoración secundario de supervivencia global en el análisis intermedio previamente planificado.

MD. George Sledge y MD. Dennis Slamon, ESMO 2019

“En dos ensayos Fase III se ha mostrado que ribociclib prolonga de manera consistente y significativa la vida de las mujeres pre y postmenopáusicas, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y fulvestrant. Estos resultados proporcionan a los oncólogos más evidencia para poder escoger con seguridad el mejor tratamiento para sus pacientes con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo”, puntualizó el Dr. Dennis J. Slamon, Director de Investigación Clínica/Traslacional de la Universidad de California, Centro Integral del Cáncer Jonsson de Los Ángeles, EUA.

Por lo que la Dra. Susanne Schaffert, CEO de Novartis Oncología, destacó “los extraordinarios resultados obtenidos en Monaleesa-3 y Monaleesa-7 constatan que Kisqali es el inhibidor CDK 4/6 que demuestra una supervivencia global superior de forma consistente”. Añadiendo “en casi 25 años, las tasas de supervivencia a 5 años en el cáncer de mama metastásico HR+ han mejorado en menos del cinco por ciento. Estamos comprometidos en ayudar a dar más vida a las mujeres que padecen esta enfermedad y estamos reinventando un mundo donde el cáncer de mama metastásico llegue a ser una enfermedad curable”.