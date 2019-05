Llega a México la estimulación ovárica ¿de qué va?

Basada en un innovador algoritmo matemático, permite establecer dosis personalizadas para cada paciente.

Ovario.mx .- “Right for her, right from the start” (Justo para ella, desde el principio) Ferring Pharmaceuticals, ha diseñado una hormona, basada en un algoritmo matemático, que permite indicar al especialista, la dosis exacta, que requiere cada paciente, para la estimulación ovárica; esto es una noticia de impacto internacional, por los beneficios médicos que representa este avance tecnológico en el mundo de la fertilidad asistida.

Este avance científico se presenta este jueves 30 de mayo 2019, en Reforma #180 CDMX, 35 Piso a las 13:00 horas y contará con la presencia de los especialistas en la materia: Dra. Irma Egoavil, Directora General de Ferring Pharmaceuticals Mexico; Dr. Fabio de Castro Cruz, médico especialista en Reproducción de IVI Valencia; Dr. Gilberto Castañeda Hernández, investigador de Farmacología CINVESTAV-IPN; y el Dr. Armando M. Roque Sánchez, médico Especialista en Reproducción del INPER.

La estimulación ovárica, a través de hormonas, es uno de los procedimientos médicos más empleados y eficaces en el tratamiento de fertilidad por reproducción asistida, para lograr un embarazo. Generalmente el ajuste de dosis se logra a través de un proceso de “ensayo - error”, basado en la experiencia del especialista.

Hoy, la continua innovación en el campo de la fertilidad ha conseguido diseñar una hormona basada en un algoritmo matemático, que indica la dosis justa, exacta y personalizada que la paciente necesita, evitando la sobre-estimulación ovárica, sus efectos secundarios y la pérdida de tiempo valioso para tener éxito en el logro de un embarazo.

SIN RIESGOS

La necesidad que existía de crear una dosis personalizada, PARA CADA MUJER, por fin es posible; evitando ante la estimulación ovárica respuestas pobres o excesivas, gracias al algoritmo basado en factores predictivos.

INNOVACIÓN

A través de un algoritmo de dosificación, basado en una prueba de laboratorio llamada Hormona Antimülleriana, la cual determina el contenido de óvulos en los ovarios presentes en la mujer, tomando en cuenta el peso corporal de cada una, permitiendo indicar el tratamiento exacto y personalizado que requiere.