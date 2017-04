Siemens traerá tecnología a México para abatir riesgo cibernético en la industria de petróleo

70% de la industria de petróleo y gas sufre de ataques cibernéticos: Siemens

Mundodehoy.com.- En el último año alrededor del 70% de las empresas de gas y petróleo en Estados Unidos fueron hackeadas o sufrieron algún tipo de ataque cibernético, y el riesgo de sufrir de ese tipo de vulnerabilidad sobre todo en la parte operacional, está presente en al menos 65 de las empresas de esa industria.

Así lo determinó la multinacional alemana Siemens, en el estudio “The State of Cybersecurity in the Oil& Gas Industry: United States (El estado de la seguridad cibernética en la industria del petróleo y el gas: Estados Unidos) que llevó a cabo el Instituto Ponemon de USA.

Y es que Siemens traerá tecnología a México para abatir ese riesgo en la industria de petróleo y gas, de esa forma proteger a esta industria nacional.

“El hecho de que casi el 70 por ciento de las compañías de petróleo y gas fueron hackeadas en el último año debe servir como un llamado a la acción", dijo por su parte Judy Marks, director general de Siemens USA.

"A medida que los productores de petróleo y gas utilizan la digitalización para ser más seguros y eficientes, existe una clara necesidad de aumentar las defensas de la tecnología operacional, que es aún más vulnerable a ataques que el entorno de IT” agregó.

“Podemos aprovechar nuestra profunda experiencia en la gestión de la seguridad cibernética a través de una huella global. Ayudamos a nuestros clientes a evaluar el riesgo, asegurar la infraestructura y proporcionar soluciones cibernéticas específicas para el entorno operativo, desde el campo hasta el centro de control y, finalmente, la empresa.”

El estudio revela que el 68 por ciento de los encuestados dijo que sus operaciones tuvieron al menos una falla de seguridad en el último año

“Sólo alrededor de un tercio de los gerentes cibernéticos de petróleo y gas de Estados Unidos clasifican la disponibilidad cibernética de su organización como alta, mientras que el 59 por ciento cree que existe un mayor riesgo para la tecnología operacional que para de IT”

En el del Instituto Ponemon, ese establece que en Estados Unidos sólo el 35 por ciento de los encuestados calificó la disponibilidad cibernética de su organización de tecnología operacional (OT) como alta.

El Instituto Ponemon - que realiza investigaciones independientes sobre la privacidad, la protección de datos y la política de seguridad de la información - examinó cómo las compañías de petróleo y gas están abordando los riesgos de seguridad cibernética.

Sus autores encuestaron a 377 personas en los Estados Unidos que son responsables de asegurar o supervisar el riesgo cibernético en el entorno de la OT, incluyendo las aplicaciones ascendentes, medianas y descendentes.

Dado que la mayoría de los encuestados describieron que su organización se encuentra en la etapa temprana a media de la madurez con respecto a su disponibilidad cibernética, el 68 por ciento dijo que sus operaciones han tenido al menos una falla de seguridad en el último año, lo que resulta en la pérdida de información confidencial o Disrupción del OT.

Otros hallazgos clave relacionados con la disponibilidad, los riesgos y los desafíos incluyen que el 59 por ciento cree que existe un mayor riesgo en el entorno de OT que en el entorno de IT, y el 61 por ciento dijo que su organización tiene dificultades para mitigar los riesgos cibernéticos a través de la cadena de valor de petróleo y gas;

El 65 por ciento de los encuestados dice que la principal amenaza cibernética es la negligente o descuidada información privilegiada y el 15 por ciento de los encuestados dicen que es el intruso malicioso o criminal - subrayando la necesidad de soluciones avanzadas de monitoreo y zonas críticas de seguridad para identificar el comportamiento atípico entre el personal, mientras que el 61 por ciento dice que la protección y seguridad de los sistemas de control industrial de su organización es inadecuada.