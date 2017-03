Virus del Zika también puede afectar al corazón

Se sabe que el zika puede causar microcefalia, grave defecto congénito de los bebés nacidos de madres infectadas por el virus, y síndrome de Guillain-Barré

DeTodoCorazon.mx.- Un primer estudio para informar acerca de las complicaciones cardiovasculares relacionadas con el virus del Zika, revela que este también puede conllevar efectos graves para el corazón, según los datos que se presentaron durante la 66 reunión científica anual del Colegio Americano de Cardiología.

Se sabe que el zika puede causar microcefalia, grave defecto congénito de los bebés nacidos de madres infectadas por el virus, y síndrome de Guillain-Barré, afección neurológica capaz de llevar a debilidad muscular y a parálisis en casos graves. Pero el estudio realizado en el Instituto de Medicina Tropical de Caracas, Venezuela, dio como resultado que, en 9 pacientes adultos con zika y sin historial previo de enfermedad cardiovascular, 8 desarrollaron un problema del ritmo cardíaco y 66 por ciento presentó pruebas de insuficiencia cardíaca.

Estos 9 pacientes fueron atendidos (6 mujeres, edad promedio de 47 años) en un período de dos semanas después de presentar síntomas de tipo zika. Los pacientes informaron síntomas de problemas cardíacos, siendo lo más común las palpitaciones, seguidas por falta de aire y cansancio. Solamente un paciente tenía un problema cardíaco previo (presión arterial alta), pero los análisis confirmaron que todos tenían infección activa del virus del Zika. Los pacientes se sometieron inicialmente a un electrocardiograma (ECG), examen que revela la actividad eléctrica del corazón, y en 8 de ellos, el ECG reveló dificultades con la frecuencia o con el ritmo cardíaco. Estos resultados provocaron la realización de un examen cardiovascular completo con ecocardiograma, monitor Holter durante 24 horas y estudio cardíaco por resonancia magnética.

En 8 pacientes se detectaron graves arritmias: tres casos de fibrilación auricular, dos casos de taquicardia auricular no sostenida y dos casos de arritmia ventricular. En 6 casos, hubo insuficiencia cardíaca: cinco pacientes mostraron insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja (el músculo cardíaco no bombeaba la sangre de la forma en que debía) y uno tuvo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada (ocurre cuando el corazón se torna rígido y no logra relajarse ni llenarse bien).

“Después de esta investigación, deseamos que los pacientes con síntomas de zika también estén conscientes de estos problemas cardíacos, porque podrían no conectar las dos cosas. Lo mismo aplica para los médicos, porque podrían enfocarse en los síntomas del zika y no pensar en los problemas cardíacos”, concluye la Dra. González Carta.