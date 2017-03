42% de los trabajadores cree que haciendo home office sería más productivo.

Los grandes vínculos del trabajador moderno con la tecnología están cambiando la forma en que las organizaciones operan

Mundodehoy.com.- Actualmente, los grandes vínculos del trabajador moderno con la tecnología están cambiando la forma en que las organizaciones operan, la rápida adopción de las tecnologías de virtualización, movilidad y soluciones en la nube, están impulsando cambios fundamentales en la composición de la fuerza laboral, en su entorno físico y en el aprovechamiento tecnológico.

“Las nuevas generaciones de empleados han introducido a lo largo de los años cambios en la forma en la que trabajamos hasta llegar a hoy que estamos en presencia del Trabajador Digital. Su perspectiva sobre cómo se trabaja, la importancia que le dan al equilibrio vida-trabajo y su interés por la tecnología, está llevando a las empresas a avanzar hacia la Transformación Digital. Por todo ello, conocer a estos trabajadores es vital para las compañías mexicanas ya que están impulsando los cambios que harán despegar la evolución del trabajo” expresó Carlos Macías, Country Manager de Citrix México.

En este sentido, Citrix realizó un estudio en Latinoamérica, incluido México, con el objetivo de obtener una radiografía de los trabajadores digitales mexicanos y entender qué buscan y cómo trabajan. Algunas de las conclusiones que se desprenden son las siguientes:

Los empleados mexicanos demandan mayor movilidad y flexibilidad:

•Más del 48% consideraría dejar su trabajo actual para poder trabajar de manera remota y el 49% se cambiaría de empleo si le dieran la posibilidad de trabajar por objetivos y no para cumplir un horario.

•El 83% prefiere un empleo con horario flexible. Además, el 42% cree que haciendo home office sería más productivo.

•El 75% de los mexicanos considera hoy en día “muy importante” la flexibilidad laboral.

•Los encuestados consideran como tercer factor para buscar un nuevo empleo (14%), la posibilidad de lograr un buen equilibrio entre la vida personal y profesional después del salario (27%) y las posibilidades de crecimiento (16%).

Adquiere relevancia el uso de dispositivos y aplicaciones para resolver tareas y acceder a información corporativa:

•El 63% de los empleados confirman que les permiten trabajar de manera remota desde el lugar que ellos elijan.

•Acerca de los dispositivos que proveen las empresas a sus trabajadores para que puedan ser productivos, el 81% de las empresas brindan una computadora de escritorio a los trabajdores, el 61% brinda una laptop y el 49% un celular.

•Cuando los profesionales mexicanos trabajan fuera de la oficina, el 84% accede al mail corporativo desde el celular o la tableta.

•78% discute con colegas temas pendientes laborales a través de aplicaciones como Whatsapp.

•El 80% habla de los pendientes del trabajo con los compañeros a través de apps como WhatsApp y el 49% utiliza Google Drive como aplicaciones no corporativas para editar o almacenar información de la empresa.

Las empresas se ven expuestas a riesgos, y deben garantizar y educar sobre la seguridad de la información corporativa

•El 36% de los empleados considera que la políticas de seguridad en su empresa son restrictivas para su productividad.

•En relación a las precauciones que seguridad de datos en la empresa, el85% de los trabajadores solo accede desde dispositivos permitidos, el 77% sólo utiliza las aplicaciones de la empresa, el 62% cuenta con un antivirus en su celular.

•El 55% utiliza los dispositivos con software de seguridad de una empresa de confianza y hacen una copia de seguridad de sus archivos en un disco duro externo o un USB.

Teniendo en cuenta estas tendencias, las compañías deben incorporar las herramientas necesarias para que sus empleados puedan ser productivos y tener una buena experiencia trabajando desde el dispositivo y el lugar que elijan, y asimismo mantener seguros los datos confidenciales y la información corporativa. Caso contrario, puede suceder que se terminen volcando hacia tecnología no autorizada y aplicaciones no corporativas que les faciliten sus tareas, o que se generen horas de inactividad por no tener la infraestructura adecuada.

Para ello, las tecnologías de virtualización y administración de la movilidad empresarial son una buena alternativa, ya que mantienen segura la información porque se aloja en un data center y no en el mismo dispositivo, entonces si se sufre un robo o una pérdida, es muy sencillo dar de baja el acceso. Por otro lado, si se trata de una red insegura, como los datos no viajan al dispositivo, sólo se podrá acceder a una imagen de ellos que no puede ser interpretada. Además, permiten que una persona pueda ingresar a sus aplicaciones y escritorios desde el dispositivo que elija, manteniendo separada la información personal de la laboral.

“Sin duda, esta transformación del lugar de trabajo a través de la tecnología no solo ayuda a atraer y retener el talento sino que se enfoca en la adaptación de las empresas mexicanas a los nuevos estilos de trabajo con el objetivo de incrementar la productividad de los trabajadores a través de una óptima experiencia y con el fin de que puedan cumplir sus objetivos y tareas diarias en la forma que ellos elijan pero con total seguridad de la información”, finalizó Carlos Macías.