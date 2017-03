Chicles de cannabidiol para tratamiento del síndrome de intestino irritable

Comienzan el Ensayo Clínico de Fase II de la CanChew Plus

LaSalud.xm.- NUEVA YORK, 10 de marzo de 2017- Medical Marijuana, Inc., la primera compañía de cannabis en EE. UU. que cotiza públicamente, anunció en el día de hoy que AXIM Biotechnologies, Inc. (AXIM Biotech) (AXIM) -su principal compañía de inversión- reclutó 40 pacientes y ha comenzado su ensayo clínico de Fase II para el tratamiento del síndrome de colon irritable (SCI) con su goma de mascar a base de CBD, CanChew Plus. El estudio viene siendo conducido por Renger Witkamp, profesor y director de Nutrición y Farmacología de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos.

Seleccionados a partir de una lista de más de 400 pacientes, 40 de ellos con edades comprendidas entre 18 y 65 años se someterán a un ensayo clínico aleatorio, doble ciego y cruzado de 8 semanas de duración. Los pacientes se dividieron en dos grupos que recibirán un máximo de 6 gomas de mascar por día. En el caso del grupo que recibirá CanChew, conteniendo 50 mg de cannabidiol cada una, mientras que el otro grupo recibirá gomas de mascar placebo.

Se estima que la recopilación final de datos para medir el resultado primario esté completa en abril de 2017, a la vez que se estima que el total del estudio finalice en junio de 2017.

"El enrolamiento exitoso de pacientes en este ensayo clínico relacionado al SCI, que marca el primer avance en la historia de la medicina en lo que refiere a la investigación de cannabinoides para el tratamiento de dicha afección, constituye un nuevo y emocionante hito para el programa de desarrollo clínico de AXIM", afirmó el Dr. Stuart Titus, director ejecutivo de Medical Marijuana, Inc. "Con un mercado mundial para el tratamiento del SCI que se estima aumentará su valor a US$1.500 millones para 2023, los esfuerzos de AXIM continúan adelante con soluciones de vanguardia para ayudar a las personas que padecen algunos de los desórdenes gastrointestinales más comunes, no solamente el SCI sino también la enfermedad del intestino irritable y la colitis ulcerativa".

El SCI es el desorden funcional gastrointestinal más común, con una prevalencia mundial que varía entre 9-23% y resulta en alrededor del 12% del total de visitas a médicos en EE. UU. A pesar de que la afección no es potencialmente mortal, afecta seriamente la calidad de vida y hasta ahora no existe una cura o tratamiento real para el SCI. El objetivo el estudio es investigar si el uso de una goma de mascar CanChew Plus conteniendo CBD puede contribuir a la reducción de los síntomas del SCI y a una mejora en el bienestar percibido de los pacientes.

Acerca AXIM

AXIM Biotechnologies, Inc. (OTC: AXIM) se especializa en la investigación, desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos, nutracéuticos y cosméticos basados en el cannabis. Sus emblemáticos productos incluyen la CanChew Plus, una goma de mascar a base de CBD de liberación controlada y la MedChew Rx; una goma de mascar que combina CBD/THC y que estará sometiéndose a ensayos clínicos para el tratamiento del dolor y la espasticidad asociados a la esclerosis múltiple. AXIM prioriza el bienestar de sus clientes a la vez que abraza una sólida estrategia fiscal. Medical Marijuana, Inc. es un importante inversor de AXIM. Si desea más información, ingrese a www.AXIMBiotech.com.

Acerca de Medical Marijuana, Inc.

Nuestra misión es la der ser los principales innovadores en la industria del cannabis y el cáñamo, apoyando a nuestro equipo de profesionales para que consiga, evalúe y adquiera compañías y productos de valor agregado, a la vez que se le permite mantener su integridad y espíritu empresarial. Nos esforzamos por generar concientización dentro de nuestra industria, desarrollar negocios amigables con el medio ambiente y económicamente sostenibles, al mismo tiempo que aumentamos el valor para los accionistas.