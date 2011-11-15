Inició el XLI Congreso del CMU
Se realiza en Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
LaSalud.mx.- El Colegio Mexicano de Urología Nacional, presidido por el Dr. Eduardo A. Serrano Brambila, lleva a cabo su XLI Congreso en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, del 7 al 11 de Marzo de 2017.
En el Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Urología Nacional se abordan temas como cáncer de pene y testículo, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, urología pediátrica, vejiga hiperactiva, tumores renales cirugía laparoscópica robótica, disfunción eréctil y trasplante renal en México, por mencionar algunos temas.
Así mismo, cuentacon un programa social dedicado a los acompañantes.
La Urología como especialidad encontró su lugar en la medicina a fines del siglo XIX y a principios del XX como una nueva identificación de las antiguas sociedades de Venereología y Dermatología. Sus primeros impulsores fueron el Dr. Albarrán en el Hospital Cochon de Paris y el Dr. Hugh Hampton Young en el Hospital John Hopkins de Baltimore, USA.
En los años 30 del siglo XX, impulsada por los doctores Aquilino Villanueva en el Hospital General de México y Luis Rivero Borrel del Hospital de instrucción militar, se fundó la Sociedad Mexicana de Urología. Esta Sociedad asumió la divulgación y el crecimiento de la Urología en México.
En LaSalud.mx te presentamos el programa completo.
Miércoles 8 marzo 2017
Coordinador general del día Alfonso Solano Moreno
06:55-09:30 COORDINAN: DR.VICENTE GARCÍA PÉREZ / DR. ERNESTO RUÍZ RUEDA
06:55-07:00 LO MEJOR DEL DÍA ANTERIOR
DR. ARMEN MATEOS KARAM
07:00-08:00 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DR. LUIS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ / DR. AGUSTÍN F. RODRÍGUEZ PASTRANA
Modulo I
08:00-08:15 CÁNCER DE PENE ETAPA I Y II: FACTORES PRONÓSTICOS Y ABORDAJE TERAPÉUTICO.
DR. NARCISO HERNÁNDEZ TORIZ
8:15-08:30 GANGLIO CENTINELA EN CÁNCER DE PENE ¿POR QUÉ Y EN QUIÉN HACERLO?
DR. ANDRES MARTÍNEZ CORNELIO
08:30-09:00 PUNTO-CONTRAPUNTO VIGILANCIA VS. LNF/QT/RT CA DE TESTÍCULO ECI
DR. JUAN CARLOS HUERTA (LINFADENECTOMIA)
DR. FERNANDO PABLO SECIN (QT)
09:00-09:15 QT ADYUVANTE CÁNCER ACTUALIDADES DE TESTÍCULO
DR. JESÚS GALLARDO
09:15-09:30 CASOS CLÍNICOS DR. ARTURO DELGADO HERRERA
VISITA AL ÁREA COMERCIAL
ECESO DE CAFÉ
09:30-10:00 INAUGURACIÓN ÁERA COMERCIAL
RECESO DE CAFÉ
MÓDULO II
10:00-10:15 NEFRECTOMÍA DE DONADOR LUMBOSCÓPICA PURA.
DR. RODRIGO LEÓN MAR
10:15-10:30 MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA LITIASIS URINARIA.
DR. JOSE GERARDO LEÓN GUTIÉRRREZ
10:30-10:45 ACTUALIDADES EN LA NEFROLITOTRICIA PERCUTÁNEA
DR. ISMAEL SEDANO PORTILLO
10:45-11:00 LITOTRICIA EXTRACORPOREA ¿AÚN DEBE SER CONSIDERADA?
EDGAR BELTRÁN SUÁREZ
11:00-11:15 TÉCNICA DE VALDIVIA EN NLP
DR. FERNANDO LÓPEZ REYES
VISITA AL ÁREA COMERCIAL
RECESO DE CAFÉ 11:15-12:00
12:00-13:30 COORDINAN: DR. JORGE MORENO ARANDA / DR. JOSÉ JORGE SANTIBAÑEZ FLORES
12:00-13:00 SIMPOSIO PANEL INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN
VEJIGA HIPERACTIVA: EXPERIENCIAS EN ABORDAJE CLÍNICO Y TRATAMIENTOFARMACOLÓGICO
COORDINADOR: LUIS ANTONIO REYES VALLEJO
ROFESORES: DR. ERVIN KOCJANCIC, DR. ALEJANDRO APARICIO SCHLESINGER DR. JORGE MORENO PALACIOS
13:00-13:15 VARICOCELE ACTUALIDADES DEL MANEJO
13:15-14:00 ANDROLOGIA: DESDE ANTON VAN LEEUWENHOEK HASTA LA HERENCIA EPIGENÉTICA
DRA. ROSARIO TAPIA SERRANO
MÓDULO III
UROLOGÍA PEDIÁTRICA COORDINA: DR. JAIME VARGAS BASTERRA
14:00-14:20 NUEVOS DESARROLLOS EN HIPOSPADIAS DR. LAURENCE BASKIN
14:20-14:40 CASOS COMPLEJOS DE HIDRONEFROSIS EN UROLOGIA PEDIATRICA: EUP, URETER ECTOPICO Y URETEROCELE DR. LAURENCE BASKIN
14:40-15:00 QUE HACER Y QUE NO HACER EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA
DR. LAURENCE BASKIN
Jueves 9 de marzo
Coordinador General Dr. Juan Carlos Orozco Lara
06:55-09:45 COORDINAN: DR. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO / DR. LUIS MIGUEL COVARRUBIAS RENDON
06:55-07:00 LO MEJOR DEL DÍA ANTERIOR DR.HECTOR JAVIER TOGO PERAZA
07:00-08:00 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DR. LUIS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ/ DR. AGUSTÍN F. RODRÍGUEZ PASTRANA
SIMPOSIO CAU
08:00-08:15 NEUROMODULACIÓN VESICAL V.S TOXINA BOTULÍNICA PARA VEJIGA HIPERACTIVA REFRACTARIA
DR. MARCIO AVERBECK
08:15-08:30 EXPERIENCIA DE "HISTOSCANNING" PROSTÁTICO PARA DIAGNOSTICAR ACERTADAMENTE EL CÁNCER PROSTÁTICO.
DR. RAFAEL SÁNCHEZ SALAS
08:30-08:45 BIOPSIA RENAL Y TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE LAS MASAS RENALES PEQUEÑAS.
DRA. ANAMARÍA AUTRÁN
08:45-09:00 PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS DE LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN ENDOUROLOGÍA.
DR. JORGE GUTIÉRREZ ACEVES
09:00-09:15 SOBRETRATAMIENTO EN TUMORES RENALES
DR. ROBERT UZZO
09:15-09:30 MANEJO DE LAS ETAPAS AVANZADAS DR. NARCISO HERNÁNDEZ TORIZ
09:30-09:45 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
VISITA AL ÁREA COMERCIAL
RECESO DE CAFÉ 09:45-10:15
10:15:-12:15 COORDINAN: DR. SERGIO E. URETA SÁNCHEZ/DR. FERNANDO LÓPEZ REYES
10:15-11:15 SIMPOSIO
MÓDULO IV MISCELÁNEOS II
11:15-11:30 ONDAS DE CHOQUE DE BAJA INTENSIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL. DR. TOM LUE
11:30-11:45 CARCINOMA ADRENAL CORTICAL EN 2017. DR. ROBERT UZZO
11:45-12:00 INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS Y ANTIBIÓTICOS EN 2017: ¿NOS DEBERIAMOS PREOCUPAR?
DR. JOHN N. KRIEGER
12:00-12:15 FUNCIÓN SEXUAL DESPUÉS DE LA CIRCUNCISIÓN, REALMENTE HAY ALGÚN CAMBIO?
DR. JOHN N. KRIEGER
VISITA AL ÁREA COMERCIAL
RECESO DE CAFÉ 12:15-13:00
13:00:14:00 COORDINAN: DR. JESÚS TORRES AGUILAR / DR. EDUARDO A. SERRANO BRAMBILA
13:00-14:00 SIMPOSIO
13:00-13:15 PLASTÍAS DE URETRA DR. ALFONSO DE SILVA GUTIÉRREZ
13:15-13:30 TRASPLANTE RENAL EN MÉXICO DR. ANEL ROGELIO ARAGÓN TOVAR
13:30-13:45 LINFADENECTOMÍA EN CÁNCER DE PENE: TEMPLETES, BILATERALIDAD Y EXTENSIÓN
DR. HUGO MANZANILLA GARCÍA
13:45-14:00 VALORES UNIVERSALES DR. JESÚS TORRES AGUILAR
Viernes 10 de marzo
06:55:09:15 COORDINAN: DR. JOSÉ JORGE SANTIBAÑEZ FLORES / DR. JORGE CARLOS AVILES ROSADO
06:55-07:00 LO MEJOR DEL DÍA ANTERIOR
DR. RODRIGO OROZCO RAMIREZ
07:00-08:00 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DR. LUIS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ / DR. AGUSTÍN F.RODRÍGUEZ PASTRANA
MÓDULO V CÁNCER DE VEJIGA
8:00-08:15 CÁNCER DE VEJIGA SUPERFICIAL DESPUÉS QUE LA BCG FALLA.
DR. RENÉ SOTELO NOGUERA
08:15-09:15 CASOS CLÍNICOS EN CÁNCER DE VEJIGA (casos clínicos con respuesta del público)
DR. MARK SOLOWAY Panel de discusión: Dr. José Arturo Rodríguez Rivera, Dr. Narciso Hernández Toriz, Dr. René Sotelo Noguera , Dr. Jesús Gallardo
VISITA AL ÁREA COMERCIAL
RECESO DE CAFÉ 09:15-10:00
10:00-11:30 COORDINAN: DR. JORGE MORENO PALACIOS / DR. PEDRO ÁVILA HERRERA
SIMPOSIO
10:00-10:15 CÉLULAS MADRES E INGIENERÍA TISULAR EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARÍA.
DRA. LARISSA V. RODRÍGUEZ
10:15-10:30 BY PASS EN PRIAPISMO ISQUÉMICO, DESPUÉS DE 50 AÑOS EL TRATAMIENTO ES EL CORRECTO?
DR. TOM LUE
10:30-10:45 ANÁLISIS DE LAS GUÍAS DE LA AUA EN EL TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL.
DR. JORGE GUTIÉRREZ ACEVES
10:45-11:00 CISTECTOMÍA RADICAL EN 2017.
DR. RENÉ SOTELO NOGUERA
11:00-11:15 CRIOTERAPIA POR TARGET A TRAVÉS DE FUSIÓN RN/US EN CÁNCER DE PRÓSTATA: INDICACIONES RESULTADOS Y SEGUMIENTO. DR. FERNANDO BIANCO
11.15-11:30 DERIVACIÓN URINARIA INTRA VS. EXTRACORPÓREA, EXISTE ALGUNA DIFERENCIA?
DR. ERIK CASTLE
VISITA AL ÁREA COMERCIAL RECESO DE CAFÉ
11:30-12:15
12:15-15:00 COORDINAN: DR. RAÚL S. MARTÍNEZ SÁNCHEZ / DR.JUAN RAMÓN TORRES ANGUIANO/
12:15-13:15 SIMPOSIO
13:15-13:30 ¿PORQUÉ TRATAR CON HIFU EL CÁNCER DE PRÓSTATA? DR. RAFAEL SÁNCHEZ SALAS
13:30-13:45 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RIESGO / LOCALMENTE AVANZADO. DR. ARTURO MENDOZA VALDEZ
13:45-14:00 MANEJO DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA. DR. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ RIVERA
14:00-15:00 MÓDULO VI ÍNTOMAS DE TRACTO URINARIO INFERIOR
14:00-14:15 COMO OPTIMIZAR EL USO DE SLINGS: CÚAL, CUÁNDO Y POR QUÉ? DRA. LARISSA V. RODRIGUEZ
14:15-14:30 TRATAMIENTO DEL PROLAPSO DE LA PARED ANTERIOR EN LA ERA POST MALLAS.
DRA. LARISSA V. RODRÍGUEZ
14:30-14:45 TERAPIA LASER PARA INCONTINENCIA DE ESFUERZO
14:45-15:00 RESULTADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE OBESIDAD ASOCIADA A INCONTINENCIA URINARIA.DR. TOM LUE
15:00:16:0 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS