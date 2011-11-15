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Inició el XLI Congreso del CMU

Por redaccion una hora
Inició el XLI Congreso del CMU

Se realiza en Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

LaSalud.mx.-  El Colegio Mexicano de Urología Nacional, presidido por el Dr. Eduardo A. Serrano Brambila, lleva a cabo su XLI Congreso en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, del 7 al 11 de Marzo de 2017.

En el Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Urología Nacional se abordan temas como cáncer de pene y testículo, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, urología pediátrica, vejiga hiperactiva,  tumores renales cirugía  laparoscópica robótica, disfunción eréctil y trasplante renal en México, por mencionar algunos temas.

Así mismo, cuentacon un programa social dedicado a los acompañantes. 

La Urología como especialidad encontró su lugar en la medicina a fines del siglo XIX y a principios del XX como una nueva identificación de las antiguas sociedades de Venereología y Dermatología. Sus primeros impulsores fueron el Dr. Albarrán en el Hospital Cochon de Paris y el Dr. Hugh Hampton Young en el Hospital John Hopkins de Baltimore, USA.

En los años 30 del siglo XX, impulsada por los doctores Aquilino Villanueva en el Hospital General de México y Luis Rivero Borrel del Hospital de instrucción militar, se fundó la Sociedad Mexicana de Urología. Esta Sociedad asumió la divulgación y el crecimiento de la Urología en México.

En LaSalud.mx te presentamos el programa completo. 

Miércoles 8 marzo 2017

Coordinador  general del día Alfonso Solano Moreno                    

06:55-09:30 COORDINAN: DR.VICENTE GARCÍA PÉREZ / DR. ERNESTO RUÍZ RUEDA

06:55-07:00 LO MEJOR DEL DÍA ANTERIOR  

DR. ARMEN MATEOS KARAM

07:00-08:00 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

DR. LUIS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ / DR. AGUSTÍN F. RODRÍGUEZ PASTRANA  

Modulo I

08:00-08:15 CÁNCER DE PENE ETAPA I Y II: FACTORES PRONÓSTICOS Y ABORDAJE TERAPÉUTICO. 

DR. NARCISO HERNÁNDEZ TORIZ                 

8:15-08:30 GANGLIO CENTINELA   EN CÁNCER DE PENE ¿POR QUÉ Y EN QUIÉN HACERLO?  

DR. ANDRES MARTÍNEZ CORNELIO

08:30-09:00 PUNTO-CONTRAPUNTO  VIGILANCIA VS. LNF/QT/RT CA DE TESTÍCULO ECI                                                          

DR. JUAN CARLOS HUERTA    (LINFADENECTOMIA)                          

 DR. FERNANDO PABLO SECIN (QT)

09:00-09:15 QT ADYUVANTE CÁNCER ACTUALIDADES DE TESTÍCULO      

DR. JESÚS GALLARDO

09:15-09:30 CASOS CLÍNICOS DR. ARTURO DELGADO HERRERA

VISITA AL ÁREA COMERCIAL                                  

ECESO DE CAFÉ   

09:30-10:00 INAUGURACIÓN ÁERA COMERCIAL                            

RECESO DE CAFÉ    

MÓDULO II     

10:00-10:15 NEFRECTOMÍA DE DONADOR  LUMBOSCÓPICA PURA. 

DR. RODRIGO LEÓN MAR

10:15-10:30 MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA LITIASIS URINARIA. 

DR. JOSE GERARDO LEÓN GUTIÉRRREZ

10:30-10:45 ACTUALIDADES EN LA NEFROLITOTRICIA PERCUTÁNEA  

DR. ISMAEL SEDANO PORTILLO

10:45-11:00 LITOTRICIA EXTRACORPOREA ¿AÚN DEBE SER CONSIDERADA?      

EDGAR BELTRÁN SUÁREZ

11:00-11:15 TÉCNICA DE VALDIVIA EN NLP 

DR. FERNANDO LÓPEZ REYES 

VISITA AL ÁREA COMERCIAL                                            

RECESO DE CAFÉ   11:15-12:00

12:00-13:30 COORDINAN:   DR. JORGE MORENO ARANDA  / DR. JOSÉ JORGE SANTIBAÑEZ FLORES

12:00-13:00 SIMPOSIO  PANEL INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN

VEJIGA HIPERACTIVA: EXPERIENCIAS EN ABORDAJE CLÍNICO Y TRATAMIENTOFARMACOLÓGICO  

COORDINADOR: LUIS ANTONIO REYES VALLEJO      

ROFESORES: DR. ERVIN KOCJANCIC, DR. ALEJANDRO APARICIO SCHLESINGER   DR. JORGE MORENO PALACIOS       

13:00-13:15 VARICOCELE ACTUALIDADES DEL MANEJO                        

13:15-14:00 ANDROLOGIA: DESDE ANTON VAN LEEUWENHOEK  HASTA LA HERENCIA EPIGENÉTICA                                                            

DRA. ROSARIO TAPIA SERRANO

MÓDULO  III                                                        

UROLOGÍA PEDIÁTRICA  COORDINA: DR. JAIME VARGAS BASTERRA              

14:00-14:20 NUEVOS DESARROLLOS EN HIPOSPADIAS DR. LAURENCE BASKIN  

14:20-14:40 CASOS COMPLEJOS DE HIDRONEFROSIS EN UROLOGIA PEDIATRICA: EUP, URETER ECTOPICO Y URETEROCELE DR. LAURENCE BASKIN 

14:40-15:00 QUE HACER Y QUE NO HACER EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA        

DR. LAURENCE BASKIN

Jueves 9 de marzo

Coordinador  General  Dr. Juan Carlos Orozco Lara

06:55-09:45 COORDINAN: DR. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO / DR. LUIS MIGUEL COVARRUBIAS RENDON

06:55-07:00 LO MEJOR DEL DÍA ANTERIOR  DR.HECTOR JAVIER TOGO PERAZA

07:00-08:00 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  DR. LUIS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ/ DR. AGUSTÍN F. RODRÍGUEZ PASTRANA   

SIMPOSIO CAU 

08:00-08:15 NEUROMODULACIÓN VESICAL V.S TOXINA BOTULÍNICA PARA VEJIGA HIPERACTIVA REFRACTARIA  

DR. MARCIO AVERBECK 

08:15-08:30 EXPERIENCIA DE "HISTOSCANNING" PROSTÁTICO PARA DIAGNOSTICAR ACERTADAMENTE EL CÁNCER PROSTÁTICO.                   

DR. RAFAEL SÁNCHEZ SALAS

08:30-08:45 BIOPSIA RENAL Y TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE LAS MASAS RENALES PEQUEÑAS.  

DRA. ANAMARÍA AUTRÁN

08:45-09:00 PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS  DE LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN ENDOUROLOGÍA.        

DR. JORGE GUTIÉRREZ ACEVES

09:00-09:15 SOBRETRATAMIENTO EN TUMORES RENALES                  

DR. ROBERT UZZO 

09:15-09:30 MANEJO DE LAS ETAPAS AVANZADAS   DR. NARCISO HERNÁNDEZ TORIZ 

09:30-09:45 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

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RECESO DE CAFÉ   09:45-10:15                                      

10:15:-12:15 COORDINAN:  DR. SERGIO E. URETA SÁNCHEZ/DR. FERNANDO LÓPEZ REYES

10:15-11:15 SIMPOSIO                                      

MÓDULO IV   MISCELÁNEOS II

11:15-11:30 ONDAS DE CHOQUE DE BAJA INTENSIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL. DR. TOM LUE

11:30-11:45 CARCINOMA ADRENAL CORTICAL EN  2017. DR. ROBERT UZZO

11:45-12:00 INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS Y ANTIBIÓTICOS EN 2017: ¿NOS DEBERIAMOS PREOCUPAR?  

DR. JOHN N. KRIEGER

12:00-12:15 FUNCIÓN SEXUAL DESPUÉS DE LA CIRCUNCISIÓN, REALMENTE HAY ALGÚN CAMBIO?                                                      

DR. JOHN N. KRIEGER

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RECESO DE CAFÉ   12:15-13:00

13:00:14:00 COORDINAN: DR.  JESÚS TORRES  AGUILAR /  DR. EDUARDO A. SERRANO BRAMBILA

13:00-14:00 SIMPOSIO                                                

13:00-13:15 PLASTÍAS DE URETRA  DR. ALFONSO DE SILVA GUTIÉRREZ        

13:15-13:30 TRASPLANTE RENAL EN MÉXICO   DR. ANEL ROGELIO ARAGÓN TOVAR

13:30-13:45 LINFADENECTOMÍA EN CÁNCER DE PENE: TEMPLETES, BILATERALIDAD Y EXTENSIÓN  

DR. HUGO MANZANILLA GARCÍA

13:45-14:00 VALORES UNIVERSALES DR. JESÚS TORRES AGUILAR  

Viernes 10 de marzo

06:55:09:15 COORDINAN:  DR. JOSÉ JORGE SANTIBAÑEZ FLORES / DR.  JORGE CARLOS AVILES ROSADO

06:55-07:00 LO MEJOR DEL DÍA ANTERIOR                       

DR. RODRIGO OROZCO RAMIREZ

07:00-08:00 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  DR. LUIS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ / DR. AGUSTÍN F.RODRÍGUEZ PASTRANA                      

MÓDULO V  CÁNCER DE VEJIGA                                  

8:00-08:15 CÁNCER DE VEJIGA SUPERFICIAL DESPUÉS QUE LA BCG FALLA.  

DR. RENÉ SOTELO NOGUERA

08:15-09:15 CASOS CLÍNICOS EN CÁNCER DE VEJIGA  (casos clínicos con respuesta del público)                                  

DR. MARK SOLOWAY  Panel de discusión:  Dr. José Arturo Rodríguez Rivera,  Dr. Narciso Hernández Toriz,  Dr. René Sotelo Noguera ,  Dr. Jesús Gallardo

VISITA AL ÁREA COMERCIAL                                        

RECESO DE CAFÉ   09:15-10:00                                        

10:00-11:30 COORDINAN:  DR. JORGE MORENO PALACIOS / DR. PEDRO ÁVILA HERRERA

SIMPOSIO  

10:00-10:15 CÉLULAS MADRES E INGIENERÍA TISULAR EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARÍA.  

DRA. LARISSA V. RODRÍGUEZ

10:15-10:30 BY PASS EN PRIAPISMO ISQUÉMICO, DESPUÉS DE 50 AÑOS EL TRATAMIENTO ES EL CORRECTO?  

DR. TOM LUE

10:30-10:45 ANÁLISIS DE LAS GUÍAS DE LA  AUA EN EL  TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RENAL.                          

DR. JORGE GUTIÉRREZ ACEVES

10:45-11:00 CISTECTOMÍA RADICAL EN 2017.  

DR. RENÉ SOTELO NOGUERA

11:00-11:15 CRIOTERAPIA POR TARGET A TRAVÉS DE FUSIÓN RN/US EN CÁNCER DE PRÓSTATA: INDICACIONES RESULTADOS Y SEGUMIENTO.  DR. FERNANDO BIANCO 

11.15-11:30 DERIVACIÓN URINARIA INTRA VS. EXTRACORPÓREA, EXISTE ALGUNA DIFERENCIA?                                                    

DR. ERIK CASTLE

VISITA AL ÁREA COMERCIAL  RECESO DE CAFÉ  

11:30-12:15

12:15-15:00 COORDINAN:  DR. RAÚL S. MARTÍNEZ SÁNCHEZ / DR.JUAN RAMÓN TORRES ANGUIANO/

12:15-13:15 SIMPOSIO  

13:15-13:30 ¿PORQUÉ TRATAR CON HIFU EL CÁNCER DE  PRÓSTATA? DR. RAFAEL SÁNCHEZ SALAS

13:30-13:45 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RIESGO / LOCALMENTE AVANZADO.  DR. ARTURO MENDOZA VALDEZ

13:45-14:00 MANEJO DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA.  DR. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ RIVERA 

14:00-15:00 MÓDULO VI ÍNTOMAS DE TRACTO URINARIO INFERIOR                                  

14:00-14:15 COMO OPTIMIZAR EL USO DE SLINGS: CÚAL, CUÁNDO Y POR QUÉ?   DRA. LARISSA V. RODRIGUEZ

14:15-14:30 TRATAMIENTO DEL PROLAPSO DE LA PARED ANTERIOR EN LA ERA POST MALLAS.                                              

DRA. LARISSA V. RODRÍGUEZ

14:30-14:45 TERAPIA LASER PARA INCONTINENCIA DE ESFUERZO          

14:45-15:00 RESULTADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE OBESIDAD ASOCIADA A INCONTINENCIA URINARIA.DR. TOM LUE

15:00:16:0 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

 

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