Científica mexicana crearán insecticida para insecto exterminador de canola

Paulina de la Mata, doctora en química, participó en Canadá en el hallazgo de 25 sustancias químicas

Por: Mundodehoy/Redacción/GR/Foto: Agencia

Mundodehoy.com.- 20 febrero 2017. Con este estudio de metabolómica se atacará al parásito mediante un insecticida natural que además proteja la planta

La planta de canola se ve afectada por insectos que infectan, invaden y exterminan los cultivos, lo que constituye una amenaza en la producción del aceite. Ahora, Paulina de la Mata, doctora en química, participó en Canadá en el hallazgo de 25 sustancias químicas responsables, con las que crearán un insecticida que eliminaría al parásito y además protegería los sembradíos.

A través de la técnica llamada “Microextracción en fase sólida” investigadores de la Universidad de Alberta, Canadá, analizan in vivo los compuestos químicos causantes de la invasión con el fin de crear una solución que ataque al insecto.

La científica mexicana describió que hallaron estas 25 sustancias, “con el análisis de éstas diseñaremos un insecticida específico para la canola que eliminaría el ataque del parásito y además la protegería”.

Tras meses de investigación, entre las ventajas de este aporte científico figura el aprovechamiento de los sembradíos completos de la planta de canola.

La doctora mexicana que tiene 11 años fuera del país detalló que el estudio científico consiste en la obtención de un cromatograma de gases en dos dimesiones, es decir un método gráfico de análisis químico con el que se puede identificar una sustancia. Con este método es posible obtener más de dos mil picos, en este proyecto los académicos obtuvieron más de 300.

Actualmente la investigación se encuentra en el análisis de los datos a través de la quimiometría, es decir la estadística aplicada a la química, “estamos analizando computacionalmente los datos y con ellos correlacionamos las variables para saber qué compuestos son los responsables de que los insectos quieran o no ir a las plantas”.

Asimismo enfatizó la ambición de regresar a territorio mexicano para aplicar los conocimientos adquiridos en quimiometría, ya que sin ella casi no se puede hacer nada en química analítica. “Sin embargo no he encontrado una oportunidad laboral competitiva en México. Si no hay apoyo del gobierno no es fácil adquirir un cromatógrafo de gases de dos dimensiones ni mantenerlo; en territorio mexicano no he encontrado algún grupo de investigación que use este equipo”.

“Estas investigaciones me hacen crecer como científica, orgullosa de ser mexicana y de aportar a la ciencia, por ello, puedo trabajar con biólogos, químicos o cualquier persona interesada o relacionada con este tipo de estudio. Me encantaría trabajar en México, me pueden contactar”, finalizó la doctora Paulina de la Mata