Ya inició la 34 Reunión Anual Médica del Instituto Nacional de Cancerología

Del 9 al 11 de febrero la ciudad de Acapulco, Guerrero, recibe a cientos de oncólogos, personal de enfermería y especialistas relacionados con el tratamiento del cáncer.

Por: Oncologia/Redacción/SG/Foto: INCan

Oncologia.mx.- 9 febrero 2017. Este 2017 se lleva a cabo la 34 Reunión Anual Médica del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), dirigido por el Dr. Abelardo Meneses García. Del 9 al 11 de febrero la ciudad de Acapulco, Guerrero, recibe a cientos de oncólogos, personal de enfermería y especialistas relacionados con el tratamiento del cáncer.

El INCan así como los médicos que lo conforman se han ganado el reconocimiento y respeto de sus pares a nivel mundial, por lo que la RAM ofrece siempre lo último en cuanto al tema respecta, así como conferencias para los pacientes y sus familias.

El programa está compuesto por Dr. Alejandro Mohar Betancourt del INCan, Dra. Cynthia Villarreal Garza del INCan, Dra. Patricia Villarreal Colín del INCan, Dr. Rafael Vázquez Romo del INCan, Dr. David Isla Ortiz del INCan, Dra. Dolores Gallardo Rincón del INCan, Dr. Juan Enrique Bargalló Rocha del INCan, Dra. Yolanda Villaseñor Navarro del INCan, Dr. Sinuhé Barroso Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Mastología, Dra. Mariana Chávez Mac Gregor del MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas USA, Dr. Samuel Rivera Rivera; Presidente de la Sociedad Médica de Oncología, Dr. Omar E. Macedo Pérez del INCan, Dr. Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez del INCan, Dr. Germán Calderillo Ruiz del INCan y el Dr. Miguel Ángel Jiménez Ríos del INCan, por mencionar a algunos.

En Oncologia.mx, te presentamos el programa (previo a cambios) de este evento de nivel internacional

JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2017

SIMPOSIO SATÉLITE I / SATELLITE SYMPOSIUM I (AMGEN)

07:30 – 09:00

MÓDULO I / MODULE I

ROTACIÓN DE OPIOIDES EN DOLOR ONCOLÓGICO /

ROTATION OF OPIOIDS IN ONCOLOGICAL PAIN

Coordina: Dr. Ricardo Plancarte Sánchez

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

09:00 – 09:25 Escalas de medición, uso correcto de la escala analgésica de la OMS

Measurement scales, correct use of WHO analgesic ladder

Dra. Berenice Carolina Hernández Porras

Instituto Nacional de Cancerología

09:25 – 09:50 Indicaciones de rotación, tablas de equianalgesia y aplicaciones para móvil

Rotation indications, equianalgesic tables and mobile applications

Dra. Rocío Guillén Núñez

Instituto Nacional de Cancerología

09:50 – 10:15 Eventos adversos e interacciones de opioides ¿Cómo prevenirlos?:

Efectos gastrointestinales, respiratorios, sistema nervioso central, cognitivos, inmunológicos, endocrinológicos, cutáneos, hiperalgesia inducida por opioides

Adverse events and opioid interactions. How to prevent them?

Gastrointestinal, respiratory, central nervous system, cognitive, immunological, endocrinological, cutaneous, hyperalgesia induced by opioids

Dra. Nora Flor Ramírez Calderón

Instituto Nacional de Cancerología

10:15 – 10:30 Discusión /Discussion

Todos los ponentes / All speakers

SIMPOSIO SATÉLITE II / SATELLITE SYMPOSIUM II

10:30 – 11:30 SIMPOSIO SATÉLITE II / SATELLITE SYMPOSIUM II

11:30 – 12:00 INAUGURACIÓN EXPO COMERCIAL (EXPO INAUGURATION)

RECESO / BREAK

MÓDULO II / MODULE II

MUERTE DIGNA

DIGNIFIED DEATH

Coordina: Dr. Alejandro Mohar Betancourt

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

12:00 - 13:00 Debate sobre muerte digna: De la teoría a la práctica

Debate on dignified death: From theory to practice

Dr. Juan W Zinser Sierra

Instituto Nacional de Cancerología

Dr. Silvio Antonio Ñamendys Silva

Instituto Nacional de Cancerología

Dra. en Psicología. Asunción Álvarez del Río

Psiquiatría y Salud Mental, Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Patricio Javier Santillán Doherty

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

MÓDULO III / MODULE III

APOYO DE SOPORTE

SUPPORTIVE CARE

Coordina:Dr. Jaime de la Garza Salazar

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

Dr. Jorge Óscar García Méndez

Instituto Nacional de Cancerología

13:00 - 13:15 Guías del cuidado de soporte: ¿Cómo aplicarlas?

Supportive care guidelines: How to make them work for you?

Jean Klastersky M.D.

Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium

13:15 - 13:30 Desafíos en oncología y cuidados de soporte

Challenges for Oncology and Supportive Care

Jean Klastersky M.D.

Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium

13:30 - 13:40 Descripción general de la fiebre y neutropenia: desde el diagnóstico hasta el resultado del tratamiento

Overview of Febrile Neutropenia (FN): From diagnosis to treatment outcome

Dr. Jorge Óscar García Méndez

Instituto Nacional de Cancerología

13:40 - 13:50 Impacto de la neutropenia febril en el resultado del tratamiento

Impact of Febrile Neutropenia on treatment outcome

Dr. Eduardo Emir Cervera Ceballos

Instituto Nacional de Cancerología

13:50 – 14:05 Necesidades oncológicas no cubiertas en pacientes oncológicos geriátricos

Unfulfilled Needs in oncology in oncologic elderly patients

Lodovico Balducci M.D.

Lee Moffitt Cancer Center, Tampa, Florida

14:05 – 14:20 MASCC: Rompiendo paradigmas en cuidados de apoyo en oncología

Multinational Association of Supportive Care in Cancer (“MASCC”):

Breakthrough Vision in oncology supportive care

Jean Klastersky M.D.

Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium

14:20 - 14:30 Discusión /Discussion

Todos los ponentes / All speakers

SIMPOSIO SATÉLITE III / SATELLITE SYMPOSIUM III (TEVA)

NUEVAS DROGAS G-CSF DE LARGA DURACIÓN

A NEW G-CSF OF LONG ACTION

14:30 - 14:50 Profilaxis primaria de la neutropenia febril:

Discusión interactiva y presentación de dos casos clínicos

Rationale for primary prophylaxis of febrile neutropenia:

Interactive discussion & Two clinical cases

Dr. Jorge Óscar García Méndez

Instituto Nacional de Cancerología

14:50 - 15:05 G-CSF: Agentes de larga o corta duración:

Uso correcto contra uso incorrecto

Long-acting G-CSFs or short-acting agents

Correct use vs incorrect use

Jean Klastersky M.D.

Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium

15:05 - 15:20 Costo-efectividad de la profilaxis con G-CSF: Innovaciones

Cost effectiveness of the prophylaxis with G-CSFs: the latest information

Boxiong Tang M.D. PhD

Teva Pharmaceutical, USA

15:20 - 15:50 Presentación de producto: Linkix

Linkix presentation. Novel drugs

Dr. G. Castañeda

15:50 - 16:00 Discusión /Discussion

Todos los ponentes / All speakers

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017

SIMPOSIO SATÉLITE IV / SATELLITE SYMPOSIUM IV (ASTRA ZENECA)

08:00 - 09:30

MÓDULO IV / MODULE IV

CÁNCER GINECOLÓGICO

GINECOLOGIC CANCER

CANCER CERVICAL / CERVICAL CANCER

Coordina:Dr. David F. Cantú de León

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

Dr. Aarón González Enciso

Instituto Nacional de Cancerología

09:30 - 09:50 Firma genómica en cáncer cervical

Genomic signatures in cervical cancer

Dr. Carlos Pérez Plascencia

Instituto Nacional de Cancerología

09:50 - 10:10 ¿Es posible realizar cirugía menos radical en cáncer de cérvix invasor etapa temprana?

Less Radical surgery in early cervical cancer, Is it possible?

Audrey Tieko Tsunoda M.D. PhD

Hospital Erasto Gaetner and Instituto de Oncologia do Paraná, IRCAD Latin America

Curitiba, Brazil

10:10 - 10:20 Discusión /Discussion

Todos los ponentes / All speakers

CÁNCER DE ENDOMETRIO / ENDOMETRIAL CANCER

Coordina: Dra. Rosa Angélica Salcedo Hernández

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

Dr. David Isla Ortiz

Instituto Nacional de Cancerología

10:20 - 10:40 Papel de la linfadenectomía en cáncer endometrial

Role of lymphadenectomy in endometrial cancer

Audrey Tieko Tsunoda M.D. PhD

Hospital Erasto Gaetner and Instituto de Oncologia do Paraná, IRCAD Latin America

Curitiba, Brazil

10:40 - 11:10 Manejo del cáncer de endometrio incidental

Management of incidental endometrial cancer

Dr. Juan Ubaldo Robles Flores

Instituto Nacional de Cancerología

Dra. Patricia Alanis López

Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3, UMAE, Centro Médico Nacional La Raza

Instituto Mexicano del Seguro Social

Dr. Arnulfo Martínez Chapa

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

Monterrey, Nuevo León

Dr. Juan Carlos Cantón Romero

Centro Médico Nacional de Occidente

Instituto Mexicano del Seguro Social

Dr. Juan Carlos Oliva Posada

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

11:10 - 11:30 Discusión /Discussion

Todos los ponentes / All speakers

11:30 – 12:00 RECESO / BREAK

MÓDULO V / MODULE V

EL VALOR DEL TIEMPO EN CANCER DE MAMA

THE VALUE TIME IN BREAST CANCER

Coordina:Dr. Fernando Ulises Lara Medina

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

12:00 - 12:30 Cirugía en cáncer de mama: El tiempo de Umberto Veronesi

Breast Cancer Surgery: Umberto Veronesi Era

Antônio Luiz Frasson M.D.

Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein,

São Paulo, Brazil

12:30 - 13:00 Tiempo óptimo para adyuvancia en cáncer de mama: Impacto en la supervivencia

Optimal time for adjuvant treatment in breast cancer: Impact on survival

Dra. Mariana Chávez MacGregor

MD Anderson Cancer Center

Houston Texas, USA

13:00 - 13:30 Respuesta patológica de la neo-adyuvancia en cáncer de mama: Impacto del tiempo.

Neo-adjuvant pathologic response in breast cancer: Impact of time

Dra. Paula Anel Cabrera Galeana

Instituto Nacional de Cancerología

13:30 - 14:00 Discusión / Discussion

Coordina: Dr. Juan Enrique Bargalló Rocha

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

Todos los ponentes / All speaker

SIMPOSIO SATÉLITE V / SATELLITE SYMPOSIUM V (BIOGENTEC)

EPIGENÉTICA Y CÁNCER

Coordina: Dra. Silvia Rivas Vera

Coordinator Instituto Nacional de Cancerología

14:00 - 15:30 Mecanismos de regulación y expresión epigenética

Dr. Eduardo E. Cervera Ceballos

Instituto Nacional de Cancerología

Aplicaciones clínicas con modificaciones de regulación epigenética

Dra. Myrna Candelaria Hernández

Instituto Nacional de Cancerología

Resultados de estudio fase II de linfoma cutáneo de células T

Dr. Ramiro Espinoza Zamora

Instituto Nacional de Cancerología

MÓDULO VI / MODULE VI

CÁNCER DE PRÓSTATA

PROSTATE CANCER

Coordina: Dr. Miguel Ángel Jiménez Ríos

Coordinator Instituto Nacional de Cancerología

15:30 - 15:50 Cáncer de próstata: ¿A quién realmente debemos tratar?

Prostate cancer: Who should we really treat?

Dr. Zael Arturo Santana Ríos

Instituto Nacional de Cancerología

15:50 - 16:10 PET en cáncer de próstata: ¿En qué etapa obtenemos el mejor costo-beneficio?

PET in prostate cancer: What stage do we get the best cost-benefit?

Dr. Francisco Osvaldo García Pérez

Instituto Nacional de Cancerología

16:10 - 16:30 Papel actual de la quimioterapia en cáncer de próstata. ¿A quién y cuándo iniciar?

Current role of chemotherapy in prostate cancer: Who and when to start?

Dr. Samuel Rivera Rivera

Sociedad Mexicana de Oncología

16:30 - 16:50 Cirugía laparoscópica convencional con visión de robot: Una alternativa de menor costo

Conventional laparoscopic surgery with robot vision: A lower cost alternative

Dra. Anna Scavuzzo

Instituto Nacional de Cancerología

16:50 - 17:00 Discusión/ Discussion

Todos los ponentes / All speakers

SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2017

SIMPOSIO SATÉLITE VI / SATELLITE SYMPOSIUM VI (EYMSA)

07:30 a 09:00

MÓDULO VII / MODULE VII

CANCER GASTROINTESTINAL

GASTROINTESTINAL CANCER

Coordina: Dr. Alejandro Padilla Rosciano

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

Dra. Erika B. Ruiz García

Instituto Nacional de Cancerología

09:00 – 09:40 DEBATE: Manejo del cáncer de colon T1-T2 con metástasis hepáticas

Debate: Management of T1-T2 colorectal cancer with liver metastases

Cirugía radical / Radical surgery

Dr. Horacio Noé López Basave

Instituto Nacional de Cancerología

Quimioterapia neoadyuvante/ Neoadjuvant chemotherapy

Dr. Germán Calderillo Ruiz

Instituto Nacional de Cancerología

Discusión

09:40 – 10:00 Manejo de la carcinomatosis peritoneal al diagnóstico

Management of peritoneal carcinomatosis at diagnosis

Dr. Rolando García Matus

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

10:00 - 10:20 Manejo quirúrgico del cáncer de tubo digestivo alto

Surgical management of upper gastrointestinal cancer

Dr. Alberto Mitsúo León Takahashi

Instituto Nacional de Cancerología

10:20 - 10:30 Discusión /Discussion

Dr. Rolando García Matus

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

Dr. Alberto Mitsúo León Takahashi

Instituto Nacional de Cancerología

Dr. Juan Manuel Ruiz Molina

Instituto Nacional de Cancerología

Dra. Itzel Vela Sarmiento

Instituto Nacional de Cancerología

Todos los ponentes / All speakers

10:30 - 11:30 SESIÓN DE NEGOCIOS / BUSINESS SESSION

SOCIEDAD MÉDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

11:30 – 12:00 RECESO / BREAK

MÓDULO VIII / MODULE VIII

CÁNCER DE PULMÓN / LUNG CANCER

Coordina: Dr. Jaime de la Garza Salazar

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

Dr. Edgardo Jiménez Fuentes

Instituto Nacional de Cancerología

12:00 – 12:15 Combinación de inmunoterapia vs monodroga en cáncer de pulmón de células no pequeñas: Importancia de la selección de pacientes

Combination of immunotherapy vs chemotherapy alone in non-small cell lung cancer (NSCLC): Why is patient selection important?

Dr. Omar E. Macedo Pérez

Instituto Nacional de Cancerología

12:15 – 12:30 Combinación de quimioterapia citotóxica con inmunoterapia vs inmunoterapia sola en cáncer de pulmón de células no pequeñas: Importancia de la selección de pacientes

Combination of cytotoxic chemotherapy with immunotherapy vs immunotherapy alone in non-small cell lung cancer (NSCLC): Why is patient selection important?

Dra. Yolanda Bautista Aragón

Centro Médico Nacional Siglo XXI

12:30 – 12:45 Papel de la radioterapia profiláctica a cráneo en cáncer de pulmón de células no pequeñas

Role of prophylactic radiotherapy to the skull in non-small cell lung cancer

Dr. Federico Maldonado Magos

Instituto Nacional de Cancerología

12:45 – 13:00 Efecto abscopal de la radioterapia: Bases moleculares

Abscopal effect of radiotherapy: Molecular bases

Dra. Monika Blake Cerda

Hospital ABC

13:00 – 13:10 Manejo del derrame pleural maligno: Pleurodesis vs catéter tunelizado

Management of malignant pleural effusion: Pleurodesis vs tunneled catheter

Dr. José Francisco Corona Cruz

Instituto Nacional de Cancerología

13:10 – 13:20 Manejo de la enfermedad oligometastásica en cáncer de pulmón de células no pequeñas

Management of oligometastatic disease in Non-Small Cell Lung Cancer

Dr. Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez

Instituto Nacional de Cancerología

13:20 a 13:30 Discusión / Discussion

Todos los ponentes / All speakers

MÓDULO IX /MODULE IX

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

HEAD AND NECK CANCER

Coordina: Dr. Martín Granados García

Coordinator: Instituto Nacional de Cancerología

13:30 – 13:45 Quimioterapia de inducción seguida de cirugía en cáncer de laringe

Induction chemotherapy followed by surgery for laryngeal cancer

Dr. Kuauhyama Luna Ortiz

Instituto Nacional de Cancerología

13:45 – 14:00 Cirugía láser en cáncer de laringe

Laser surgery in larynx cancer

Dr. Kuauhyama Luna Ortiz

Instituto Nacional de Cancerología

14:00 – 14:15 Abordaje transoral para cáncer de tiroides

Trans oral approach for thyroid cancer

Dr. Antonio Gómez Pedraza

Instituto Nacional de Cancerología

14:15 – 14:30 Discusión / Discussion