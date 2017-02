Síntomas tempranos que permiten detectar Parkinson, diez años antes

En su vista a México, el Dr. Michele Tagliati compartió información acerca del Parkinson y algunos tratamientos

Por: Sanamente/Redacción/ER/Foto: Archivo

Sanamente.mx.- 2 febrero 2017. El Dr. Michele Tagliati, Director del Programa para Desórdenes de Movimiento del Departamento de Neurología del Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, visitó México invitado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la UNAM para impartir una conferencia.

Nos comparte información acerca del Parkinson y algunos tratamientos.

¿QUÉ ES LA ENFEREMDAD DE PARKINSON?

Es una enfermedad neurológica, causada por la lenta degeneración de una pequeña parte del cerebro que produce un químico llamado Dopamina esta muerte prematura de las células causa varios síntomas. Algunos son muy conocidos, como el temblor en las manos, lentitud en el movimiento o rigidez en los músculos. La enfermedad de Parkinson es muy común en la población de edad avanzada y, debido a la edad de la población mundial, es un problema que será más y más frecuente.

“Hasta hoy, no sabemos qué causa el Parkinson, por esta razón es muy difícil curar una enfermedad de la cual no se conoce la causa”.

¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA?

“Trabajamos todos los días para tratar de mejorar los síntomas de los pacientes y la buena noticia es que tenemos tratamientos que pueden complementar la dopamina en el cerebro y mejorar los síntomas por mucho tiempo – cinco, diez o, a veces, más años” dice Tagliati. “Sin embargo, la enfermedad es progresiva (a diferencia de otros padecimientos como la diabetes, que puede ser controlada y detenida), por lo que, después de algunos años, las medicinas ya no son suficientes y es por eso que tenemos que aplicar técnicas avanzadas como la Estimulación Cerebral Profunda o, bien, regresar a lo básico y tratar de encontrar nuevas soluciones”.

La estimulación ha sido definida como la segunda revolución en el tratamiento de Parkinson después del descubrimiento original de la Levadopa- la precursora de la Dopamina- la cual podía aliviar los síntomas. “Ahora tenemos Levadopa en medicamentos similares para los primeros diez o quince años de la enfermedad y, después, podemos hacer la estimulación cerebral profunda”.

”La Estimulación Cerebral Profunda es una tecnología relativamente nueva- aunque la hemos estado desarrollando durante 10 años- la cual provee un alivio a los síntomas principales del Parkinson (temblor y rigidez) cuando los medicamentos ya no funcionan. Es un procedimiento quirúrgico que consiste en implantar permanentemente cables muy pequeños dentro del cerebro, conectarlos con cables por debajo de la piel a un marcapasos de hecho, mucha gente llama a la estimulación cerebral el “marcapasos cerebral”.

ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA. ¿POR QUÉ Y CUÁNDO?

“Si no respondes bien a la Levadopa, no responderás bien a la estimulación cerebral; mientras mejor respondas a esta medicina, mejor responderás al procedimiento de estimulación. ¿Por qué hacer la cirugía si respondes bien a la medicina? Porque aprendemos que después de cinco, diez o quince años, el efecto de la Levadopa tiende a disminuir y ahí es donde la estimulación puede ser de mucha ayuda.

“Varios casos clínicos demuestran que si eres candidato a la cirugía y las medicinas empiezan a causarte problemas, puedes realizar la cirugía siete u ocho años a partir del inicio de la enfermedad sin perder la calidad de la salud mental y continuar el tratamiento con medicinas”.

TRES ETAPAS PARA PODER REALIZAR LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA

1 Selección. Quién es candidato

2 Cirugía. Momento fascinante, la cirugía se realiza con el paciente despierto. El cerebro no siente dolor; se anestesia la piel, se hace una perforación en el cráneo y no se inflige dolor al cerebro. El paciente debe estar despierto para asegurarnos que no estemos causando ningún problema al implantar el cable y pasar electricidad a través de éste, además de que queremos ver cómo desaparecen los temblores de los pacientes. Es una experiencia asombrosa.

3 Estimulación. “Una vez terminada la cirugía, se crea la estimulación, se manda la electricidad a través del cable. Es importante conocer cuánta estimulación crear, para no tener efectos secundarios. “Hemos desarrollado un método que enseñamos en la Academia de Neurología sobre cómo generar electricidad para únicamente eliminar los temblores.

El proceso, desde la selección hasta el logro de los mejores resultados puede tomar uno o dos meses, la mayoría de los pacientes ha reportado que la estimulación les devolvió la vida muchos de ellos orientan a otros pacientes que podrían ser candidatos a la cirugía y que están asustados; con esto, ellos mismos pueden darse cuenta de los beneficios que podrían recibir”.

TRES SÍNTOMAS TEMPRANOS QUE PERMITEN DETECTAR EL PARKINSON, DIEZ AÑOS ANTES

Tagliati explica estos síntomas:

Estreñimiento. “No todos los que tienen estreñimiento tendrán la enfermedad de Parkinson pero estudiamos este síntoma y creemos que podemos aprender sobre el cerebro al estudiar las vísceras”.

Pérdida del olfato. “Esto no es algo por lo que la gente acuda al doctor; piensan, ‘tal vez tengo un resfriado’ y hemos descubierto que puede ser un precursor en los síntomas de Parkinson o, a veces, de Alzheimer. Reitero, no todos los que pierden el sentido del olfato tendrán estas enfermedades terribles”.

Actuar tus sueños “Yo lo llamo el “síntoma chistoso”. Cuando dormimos y soñamos, generalmente estamos completamente quietos pero hay quienes se mueven, actúan, hablan y, a veces, hasta golpean a su pareja o se caen de la cama. Eso se ha reconocido, en algunos casos, como un síntoma temprano de la enfermedad de Parkinson”.

CÉLULAS MADRE Y EL PARKINSON

El Dr. Michele Tagliati colabora con el Dr. Clive Svendsen, quien es el Director del Instituto de Medicina Regenerativa, en otras palabras es el laboratorio de células madre.

Las células madre ofrecen dos promesas maravillosas. Es importante aclarar que en este momento son únicamente promesas: una es recrear virtualmente cada tejido o célula del cuerpo humano y estudiar qué sucede bajo cierto nivel de estrés. Es lo que llamamos Medicina Personalizada, donde probamos tratamientos o teorías en el paciente y no en animales.

Específicamente con el Parkinson, tenemos un programa donde tomamos las células sanguíneas de un paciente con esta enfermedad y, con su consentimiento, recreamos sus propias células madre las estudiamos para tratar de entender algunos de los secretos del Parkinson.

Al día de hoy no existen tratamientos para el Parkinson por medio de células madre, “hay muchas cosas que sí se pueden hacer, por ejemplo decirle a las células madre que produzcan factores nutricionales para nuestro cerebro, mantenerlas más fuertes y más resistentes a esta enfermedad degenerativa”.

EL EJERCICIO, CLAVE PARA PREVENIR EL PARKINSON

¿Hay algo que sí podamos hacer como prevención?

Para el Dr. Michele Tagliati, la respuesta corta es “ejercicio”. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad del envejecimiento. El envejecimiento es el único factor de riesgo reconocido que conduce a la enfermedad de Parkinson.

Únicamente envejecer saludablemente conducirá a menos enfermedades de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas del envejecimiento.