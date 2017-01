Maneras para mantener tus competencias y habilidades actualizadas

Hays,comparte 4 formas en los candidatos pueden tener sus habilidades actualizadas para el futuro

Por. Mundodehoy/Redacción/RG/Foto: Web

Mundodehoy.com.- 19 enero 2017– A medida que la tecnología va evolucionando, los patrones de consumo cambian y las industrias evolucionan. Al mismo tiempo, las habilidades que cada sector de la economía requiere de los profesionales seguirán también cambiando y los roles de cada área serán distintos a como los conocemos actualmente. Paralelamente, las compañías deberán permanecer a la vanguardia para definir qué nuevas habilidades son necesarias para que el negocio siga avanzando, por ejemplo, las competencias digitales.

Sin embargo y pese a estos cambios, las ‘habilidades suaves o soft skills’ seguirán siendo las más apreciadas por las organizaciones, ya que, pese a cualquier actividad a desarrollar, estas no pueden ser sustituidas por robots. El trato que se debe tener persona a persona no puede ser modificada.

Ante este panorama, Hays, consultora global líder en reclutamiento especializado, comparte 4 formas en los candidatos pueden tener sus habilidades actualizadas para el futuro:

1) Estar atento a la evolución de tu industria: Es necesario estar consciente que todas las industrias, sea cual sea su giro, estarán siempre en constante transformación, estos cambios pueden ser digitales, económicos, políticos, etc. Por ejemplo, muchas instituciones financieras han comenzado a utilizar las tecnologías de IA o "bots de chat" para responder a los clientes en línea. Por lo tanto, si se es especialista en servicios de atención al cliente en línea para la industria financiera, sería importante entender cómo se programa esta tecnología, y si se trata de una habilidad que se desea adquirir para permanecer en la industria.

Muchas organizaciones ofrecerán cursos de capacitación para ampliar las habilidades de sus colaboradores. Si no, es recomendable tomar capacitaciones fuera de la oficina Actualmente existen muchas manceras de actualizarse con cursos online de paga o gratis: como los podcasts, webinars, o publicaciones especializadas en cada industria.

2) Mantener las habilidades suaves presentes: Aunque no se puede predecir con exactitud los cambios futuros en todos los roles, se puede garantizar que las habilidades suaves seguirán siendo esenciales. Actualmente hay mucha conversación acerca de la automatización y la inteligencia artificial (AI) que asumen tareas manuales y repetitivas. Las habilidades suaves como las relaciones interpersonales, la intuición y el liderazgo siempre serán necesarios.

3) Obtener experiencia internacional: La globalización está aumentando y las empresas están expandiéndose más allá de sus fronteras. Por lo tanto, es probable que los roles futuros tengan un alcance global y potencial para la movilidad internacional. Como tal, es probable que los empleadores actuales o futuros busquen personas que tengan experiencia trabajando con, e incluso dentro de otras regiones y culturas. Las habilidades que se requerirán en un futuro son: tener voluntad de aprender acerca de los mercados locales, apreciar otras culturas empresariales y adaptarse a cualquier ambiente.

4) Preguntarse si estás en un sector abierto al cambio: Algunas empresas puede que no estén aceptando los cambios que la industria requiere y se estén estancando en un mundo obsoleto. Para saber si tu empresa está en constante evolución y aceptando los retos que el futuro tiene para toda la industria, es necesario hacerse las siguientes preguntas: ¿Estamos creciendo económicamente, expandiéndonos internacionalmente, exigiendo habilidades suaves y proporcionando una capacitación minuciosa para obtener más y mejores habilidades? Si no es así, lo más probable es que estés siendo obstaculizado y no solo la empresa está quedando rezagada, sino que tu futuro profesional también.

En resumen, la clave para convertirse en un empleado "a prueba de futuro" es mantenerse al corriente de los cambios en la industria y evaluar constantemente qué habilidades son las que dominarán el mundo del trabajo.