Investigadores de Mayo Clinic descubren tratamiento para tipo raro de sarcoma

El fármaco ceritinib es esperanzador como nuevo tratamiento para el tumor miofibroblástico inflamatorio, un tipo de sarcoma

Por: Oncología/Redacción/SG/Foto: Agencia

Oncologia.mx.- 16 enero 2016. Científicos del Centro para Medicina Personalizada de Mayo Clinic descubrieron una posible causa y un nuevo tratamiento esperanzador para los tumores miofibroblásticos inflamatorios, un raro tipo de cáncer del tejido blando que no responde a la radiación ni a la quimioterapia.

La nueva investigación del Dr. Aaron Mansfield, médico oncólogo de Mayo Clinic, y del Dr. George Vasmatzis, doctor en investigación y codirector del Programa para Descubrimiento de Biomarcadores del Centro para Medicina Personalizada de Mayo Clinic, descubrió que el fármaco ceritinib es esperanzador como nuevo tratamiento para el tumor miofibroblástico inflamatorio, un tipo de sarcoma. El estudio también siguió el rastro del crecimiento tumoral a la cromoplexia: complejo reordenamiento cromosómico que ocasiona una alteración en el orden de los genes, descompone los filamentos de ADN y luego los vuelve a acomodar de forma defectuosa. La investigación del Dr. Mansfield, titulada “Reordenamiento cromopléjico de TPM3-ALK en un paciente con tumor miofibroblástico inflamatorio que respondió al ceritinib después de avanzar con el crizotinib”, se publicó en los Anales de Oncología, volumen 27, número 11 de noviembre de 2016.

Los investigadores establecieron la conexión cuando un hombre de 32 años no logró responder a un fármaco antiinflamatorio no esteroide para encoger los tumores en sus pulmones, pecho y glúteos. Debido a que no existían ensayos clínicos, los investigadores solicitaron la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para el uso humanitario del ceritinib y la obtuvieron. En las primeras dos semanas, el paciente empezó a responder al fármaco; después de 18 meses, se encontraba suficientemente bien para someterse a cirugía y extirparle los tumores del pulmón y de los glúteos. Los investigadores de Mayo lograron llevar a cabo un nuevo examen del ADN en los tumores, conocido como secuenciación pareada y que explora todo el genoma y precisa los defectos genéticos y las interrupciones cromosómicas; descubrieron 142 genes que habían sufrido repercusiones, muchos de los cuales mantienen vínculos conocidos con tumores cancerosos.

“La secuenciación pareada permitió identificar esos reordenamientos, que posiblemente no se hubiesen visto con las técnicas normales de secuenciación. Esperamos ofrecer a más pacientes este nuevo y avanzado tipo de prueba del ADN para descubrir las posibles causas y tratamientos de las enfermedades”, comenta el Dr. Mansfield, primer autor del estudio.

Los tumores miofibroblásticos inflamatorios generalmente atacan a niños y adultos jóvenes. El principal tipo de tratamiento para los pacientes con tumores miofibroblásticos inflamatorios es la cirugía, pero los tumores suelen reaparecer en diferentes partes del cuerpo. Dado que no existe una norma para la atención de estos pacientes, el descubrimiento de la respuesta tumoral al ceritinib es todavía más importante. Los investigadores de Mayo Clinic recomiendan estudiar más este fármaco a fin de determinar si se lo puede autorizar para tratamientos personalizados.

Otros autores del equipo investigativo y pertenecientes a Mayo Clinic son:

•Dr. Stephen Murphy (doctor en investigación)

•Faye Harris

•Dr. Steven Robinson (doctor en medicina)

•Dr. Randolph Marks (doctor en medicina)

•Sarah H. Johnson

•Dr. James Smadbeck (doctor en investigación)

•Dr. Kevin Halling (doctor en medicina e investigación)

•Dra. Joanne Yi (doctora en medicina)

•Dr. Dennis Wigle (doctor en medicina e investigación)

•Dra. Jin Jen (doctora en medicina e investigación)

El valioso trabajo fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud y el Programa para Descubrimiento de Biomarcadores del Centro para Medicina Personalizada de Mayo Clinic.