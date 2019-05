UNICEF y ECHO apoyan la educación en Chihuahua

Con el proyecto ‘Comunidades en armonía: por la niñez y adolescencia’ buscan garantizar el acceso a la información en cualquier ambiente

MundodeHoy.com .-El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en conjunto con Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), y el esfuerzo del Gobierno de Chihuahua, entregaron tabletas a siete planteles de secundaria de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y la permanencia escolar a través de métodos alternativos de aprendizaje para adolescentes en contextos violentos.

Uno de los factores que impiden que los niños, niñas y adolescentes tengan una educación de calidad, es el contexto violento en el que se desarrollan, ya que, además de las consecuencias socioemocionales de la violencia, el estrés y la ansiedad, podrían tener un menor rendimiento académico, mayor ausentismo y altos índices de deserción escolar.

Ante esta situación, UNICEF impulsa el proyecto “Comunidades en armonía: por la niñez y adolescencia", cofinanciado por ECHO, el cual tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación para las y los adolescentes afectados por la violencia en los estados de Chihuahua y Guerrero.

En la ceremonia de entrega, se contó con la presencia del Secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera y de la Representante Adjunta de UNICEF en México, Pressia Arifin-Cabo, así como funcionarios del sector educativo y de dicha agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Este proyecto busca garantizar el acceso a la educación y protección para las y los adolescentes afectados por la violencia en los estados de Chihuahua y Guerrero, y persigue tres resultados: desarrollar métodos potencialmente alternativos de aprendizaje a través de la innovación, fortalecer las capacidades de las Procuradurías de Protección de la Niñez y de prestadores de servicios para prevenir, detectar, atender y canalizar a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia, y proporcionar espacios seguros y actividades de apoyo psicosocial para adolescentes en comunidades y escuelas”, explicó la funcionaria.

Las tabletas provistas por UNICEF están equipadas con una plataforma educativa (Quipper) y con contenidos alineados a la malla curricular de secundaria, como herramientas de apoyo en el aula para las y los docentes.

Este novedoso modelo de aprendizaje se implementará de mayo 2019 a marzo 2020. Al finalizar el proyecto, se evaluarán las variaciones en los aprendizajes y la intención de permanecer en la escuela de las y los adolescentes, esperando que ambos indicadores muestren tendencias positivas.

En la segunda fase, y tomando en cuenta los resultados de dichas evaluaciones, se realizarán las adaptaciones necesarias para desarrollar una alternativa educativa a distancia para los adolescentes que hayan visto interrumpido su acceso a la educación presencial en caso de violencia.

En lo que respecta a la capital del Estado, se benefició a los siguientes planteles: Secundaria Estatal No. 3013, Escuela Secundaria Federal para Trabajadores “Justo Sierra” y Telesecundaria Federalizada “Vistas de San Guillermo”, además de las Telesecundarias Estatales No. 6131, No. 6155 y No. 6117, y en Ciudad Juárez, se apoyó a la Secundaria Estatal No. 3012.