El Sistema de Salud en México… de lo peor!

Muy Malo, faltan médicos; los centros de salud y hospitales en pésimo estado, sin equipos, ni materiales de curación… y sin medicinas (o sea lo que todos los mexicanos sabemos y padecemos)

En la conferencia mañanera del día de ayer miércoles 20 de febrero desde Nuevo León, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su diagnóstico del estado que guarda la salud en nuestro país, el cual como se desprende de sus palabras es de consideración, por no decir grave, ya que basten sus propias palabras: yo he sostenido que está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo… y eso si duele!

Además ahora ya desde la Silla puede ver y constatar que: Es muy deficiente, muy malo el servicio; no hay médicos, están en muy mal estado los centros de salud, los hospitales, no hay medicinas, no tienen materiales de curación, no hay equipos. Y esto es Grave!

Además hay que palpar y tomar el pulso a 80 mil trabajadores eventuales que el sector salud contrata por honorarios, la mayoría muy mal pagados.

En esta conferencia matutina el Presidente asevero que al polarizarse el tema de la educación: nunca se habló de los problemas que hay en el sector salud. Pero ahora ya encarrerados se está creando un plan nacional para mejorar el sistema de salud, el cual se dividirá en 4 regiones estratégicas para que se pueda garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

Así las cosas!

Esperemos que se resucite el Artículo 4° Constitucional ya como señalará el propio López Obrador: El derecho a la salud, está convertido en letra muerta. O que como dijera mi sobrino Beto: Esta bien morido!

A continuación las palabras textuales de AMLO

En el caso de la salud estamos buscando un acuerdo para mejorar todo el sistema de salud pública en Nuevo León y en el país, que tiene muchas deficiencias

El sistema de salud pública en el país, no solo en Nuevo León, es muy deficiente, muy malo el servicio; no hay médicos, están en muy mal estado los centros de salud, los hospitales, no hay medicinas, no tienen materiales de curación, no hay equipos.

Muchos trabajadores del sector salud son contratados por honorarios, de manera eventual, estamos hablando en el país 80 mil trabajadores eventuales y honorarios del sector salud, al grado que yo he sostenido que está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo.

Lo que pasa es que en el tema de la educación hubo mucha carga ideológica, se polarizó esto, y nunca se habló de los problemas que hay en el sector salud.

Entonces, vamos a atenderlo, vamos a que mejore mucho el sistema de salud, nos estamos poniendo de acuerdo con los gobernadores, en este caso, con el gobernador de Nuevo León.

Aquí va a ser la sede de una de las regiones que se están creando para mejorar el sistema de salud; son cuatro grandes regiones: una es la del Sur-Sureste, otra la del Centro, otra con sede en Guadalajara, de Occidente, y la región del Norte, con sede en Monterrey, para que podamos garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

¿Qué es lo que establece el artículo 4° de la Constitución? El derecho a la salud, nada más que está convertido en letra muerta ese artículo; entonces queremos garantizar el derecho a la salud.