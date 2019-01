I Encuentro Internacional de la Red de Mujeres de Fundación Ana Bella

La sede será en Madrid, España los días 12, 13 y 14 de febrero, con el lema #AmorContraElMaltrato

Un evento organizado por la fundación con aforo completo, donde asistirán mujeres de todo el mundo.

Madrid, España.- Ana Bella Valiente: “Mi marido me dijo que me pegaba porque me quería. Hasta que una noche usó mi fuerza, mi miedo y mi valor, no para seguir aguantando 11 años de insultos, correazos, humillaciones, palizas y malos tratos, sino también para conocer mis 4 hijos, meterlos en el coche e ir a denunciar ”.

La mayoría de las mujeres maltratadas son invisibles porque no se atreven a Romper el Silencio. De 62.000.000 de mujeres maltratadas por sus parejas en Europa solo el 14% piden ayuda.

Ana Bella: “Para animar a otras mujeres a Romper el Silencio, empecé a salir a la tele, sonríta cara descubierta contando mi historia de superación. Más de 1,000 mujeres me llamaron en mi primer programa, la primera vez que ayudamos a quedarse en mi casa, luego ella ayudó a otras mujeres y así nació la Fundación Ana Bella ".

Somos una Red de Mujeres. Supervisiones voluntarias que desde el año 2002 actuaron como Amigas de las mujeres maltratadas, logrando que 25.000 mujeres rompieron el Silencio, se convirtieron en un trabajo digno y vuelvan a ser felices, actuando una vez como agentes de cambio ayudando a otras Co-creamos con medios de comunicación, administraciones públicas y empresas para construir una sociedad igualitaria libre de violencia hacia las mujeres.Desde que Ana Bella fue elegida como Emprendedora Social de Ashoka en 2010, hemos obtenido en referencia mundial reconocimientos como Ministerio de Sanidad e Igualdad (Madrid 2011), Premio del Observatorio Contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (Madrid 2012 ), Mejor Proyecto Europeo de Co-Creación con Impacto Social y Económico dentro de la Empresa (Suiza 2014),

En 2017 Ana Bella vuelve a contar su historia de superación en un vídeo producido por PlayGround "Amor o Muerte", un gran impacto en redes sociales, con 80 millones de visitas en todo el mundo en pocas semanas y gracias a cualquier parte 3 millones de mujeres habla hispana rompieron el silencio.

Un año después con el apoyo de PlayGround y Facebook hemos podido canalizar la empatía y el amor de los supervivientes ayudando a las mujeres violencia del género durante todo el proceso de ruptura y cambio, creando nuestra RED DE MUJERES a través de un grupo privado Facebook con casi 20.000 mujeres de habla hispana, en las que hemos atendido una media de 400 mujeres al mes.

Todas estas miles de mujeres ya han recibido el apoyo de la Fundación Ana Bella, pero nuestro amor podría alcanzar a muchas más mujeres que necesitan nuestro apoyo. Las cifras de la violencia de género son a día de hoy dramáticas: más de dos millones de mujeres siguen siendo maltratadas en España, 62 millones en Europa, 1.200 millones en el mundo. Visibilizarlas y apoyarlas para que se empoderen como mujeres felices es el reto de nuestro I ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES #AmorContraElMaltrato. Nuestro objetivo a corto plazo, fortalecer nuestra red para que pasemos de 20.000 a lograr unir a 50.000 mujeres actuando como agentes de cambio.

Nuestra red virtual cuenta con mujeres de todo el mundo y de forma presencial ya han surgido grupos de apoyo en 9 países de América y Europa, donde la ayuda emocional ofrecida por las redes se ha trasladado a una ayuda y acompañamiento presencial de mujeres supervivientes. Hemos conseguido complementar los recursos que se ofrecen a víctimas en esos países. En el decurso de este primer encuentro reuniremos a algunas de las mujeres referentes de cada país integrante en nuestra red con el fin de aunar criterios de actuación, consolidar buenas prácticas, aprender técnicas de trabajo en red y lograr la motivación necesaria para conformar una red mundial presente en 194 países del mundo donde aún se continúa maltratando a las mujeres, y donde todas las mujeres puedan tener a una AMIGA SUPERVIVIENTE acompañándola.

La Cruz Roja fue el sueño de un sólo hombre y 150 años después, con la ayuda de muchas personas, tiene presencia en 190 países con 16 millones de voluntarios/as.

Nuestro sueño es llegar a ser una RED DE MUJERES con 20 millones de voluntarias apoyando a las víctimas para que vuelvan a ser felices.

¿POR QUÉ CELEBRAR EL ENCUENTRO EN FEBRERO?

La elección de la fecha de celebración de este primer encuentro, entorno del 14 de febrero (día de los enamorados) no es casual, y responde a la voluntad de celebrar el amor que todas y todos tenemos, y lograr trasladar este amor en acción de mujeres, empresas, medios de comunicación, instituciones y personas, para que actuemos como agentes de cambio social y cada vez seamos más los y las que trabajamos por una sociedad en igualdad libre de violencia hacia las mujeres. #AmorContraElMaltrato.

LA FUNDACIÓN ANA BELLA

Misón: Co-Crear una sociedad libre de violencia.

Visión: Liberar el potencial de las mujeres supervivientes como agentes de cambio social.

Valores: Empatía, Sororidad, Co-Creación, Amor, Empoderamiento y Testimonios Positivos.

Ana Bella, Emprendedora Social de Ashoka:“Estamos redirigiendo la energía negativa de la violencia hacia una energía positiva de Empatía y Productividad. Las mujeres supervivientes no somos el problema, somos parte de la solución. En nuestro camino de empoderamiento dejamos de ser víctimas para convertirnos en mujeres victoriosas que actuamos como agentes de cambio social.”

En la Fundación Ana Bella ofrecemos nuestros Testimonios Positivos de superación en los medios de comunicación para lograr que las mujeres que están siendo maltratadas rompan el silencio y cambien su situación, usando nuestra empatía y sororidad de mujeres supervivientes para acompañarlas y que denuncien cuando estén preparadas. Con nuestro Programa Amiga actuamos como una amiga durante el proceso de ruptura, brindando apoyo emocional, económico, material y alojamiento en nuestras viviendas de apoyo. Una vez han emprendido una vida nueva, si siguen en riesgo de exclusión por falta de empleo, pueden gracias a nuestra Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer formarse para que liberen su potencial y lo pongan al servicio de su empoderamiento personal como líderes de su futuro y lo enfoquen en su inserción laboral como un valor para las empresas. Realizamos formaciones de prevención de la violencia de género en empresas, colegios, institutos y universidades.

Las mujeres maltratadas que ayudaron a ser supervivientes voluntarias de la Fundación Ana Bella para ayudar a otras personas en este modo hemos creado una red natural de mujeres supervivientes como agentes multiplicadores de cambio se ha convertido en una red mundial con cerca de 20.000 de mujeres.

La Fundación Ana Bella es un referente internacional en programas de co-creación con empresas, incorporando soluciones sociales, necesidades de negocio, provocando un cambio sistémico que aporta valor económico y social a las empresas, al empoderamiento de las mujeres y al bienestar social.

HAZTE SOCIA / O: En la Fundación Ana Bella Transformamos tus donativos en Amor en Acción. Cada 350 € recaudados significa que podremos ayudar a otra mujer más. MUCHAS GRACIAS.

https://www.fundacionanabella.org/colabora-con-la-fundacion-ana-bella/