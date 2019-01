¿estamos en el fin de la epidemia?

Sr. Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México.

MundoDeHoy.com / LaSalud.mx .- Hace treinta años, se conmemoró por primera vez el día mundial de la respuesta al sida, han pasado tres décadas de solidaridad, de coraje y entrega bajo el estandarte del día mundial. No obstante, 30 años después, todavía no hemos acabado con el sida. Aún queda mucho por hacer. El día mundial de la respuesta al sida, es un día para recordar a los millones de personas que han perdido la vida debido a enfermedades relacionadas con el sida, muchas de las cuales se debieron a que no tenían acceso a los servicios de salud necesarios para la atención, o por el estigma, la discriminación o la criminalización de los grupos de las poblaciones clave. Es un día de remembranza y conmemoración, pero también es un día para recordar que la epidemia de sida aún no ha terminado, y que tenemos juntos y juntas que mantener los esfuerzos para evitar nuevas infecciones, solo así podremos tener una generación libre de sida para el 2030.

Desde su aparición, la epidemia de sida ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas, y actualmente casi 37 millones de personas viven con el virus en el mundo. Los avances que hemos visto durante estas décadas han sido impresionantes: nunca antes las innovaciones tecnológicas habían posibilitado que el tratamiento antirretroviral sea tan efectivo, con menos toxicidad y efectos secundarios; contamos con la profilaxis pre y post exposición al VIH; con pruebas rápidas de detección con gran especificidad y sensibilidad; y contamos con más recursos tecnológicos para impedir nuevas infecciones.

Pero la tecnología, no será suficiente para garantizar que podamos detener la epidemia. El estigma, la discriminación, la homofobia y la transfobia, combinado con la ignorancia, persisten como una doble epidemia que ha cobrado también la vida de numerosas personas. Esto es una de las principales razones porque la esperanza de vida de una mujer transgénero es muy corta en comparación con la población en general.

En el caso de México la respuesta ante la epidemia del sida ha ayudado a mantener una baja tasa de prevalencia de 0.3 entre la población en general. Sin embargo, sigue persistiendo una epidemia concentrada entre poblaciones clave, como las mujeres transgénero, la población gay y otros hombres que tienen sexo con hombres. Estos últimos tienen 27 veces más posibilidades de adquirir la infección, en comparación con sus congéneres.

Para responder a estos retos, estamos colaborando con los programas de sida de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, CENSIDA, los institutos de salud pública, de psiquiatría y de nutrición, así como con diversas organizaciones de la sociedad civil en un novedoso proyecto multicéntrico para promover la profilaxis pre-exposición al VIH, conocido como ImPrEP. Existe evidencia científica muy sólida para afirmar que la profilaxis preexposición al VIH (o PrEP) es una herramienta altamente efectiva para prevenir nuevas infecciones, especialmente entre las poblaciones clave. Se espera que este proyecto pueda demostrar la conveniencia de promover PrEP como parte de las políticas públicas de prevención en el país.

Un aspecto importante en la implementación de este proyecto es el alto nivel de involucramiento de varias organizaciones de la sociedad civil, en reconocimiento que estas organizaciones son las más idóneas para trabajar con las poblaciones clave. Es importante señalar que esto ha sido reconocido por el Centro Nacional de Prevención y Control del VIH sida (CENSIDA) desde hace dos décadas. De la mano de CENSIDA y de diversas organizaciones de la sociedad civil -aliadas incondicionales en la respuesta al VIH-, hemos trabajado en proyectos de contratación social, especialmente alrededor de la convocatoria pública a proyectos de prevención del VIH, que el gobierno federal realiza a través de CENSIDA. Es importante documentar y dar a conocer esta valiosa experiencia, razón por la cual el Fondo de Población de las Naciones Unidas trabajó en la publicación “Financiamiento público de proyectos de sociedad civil para la provisión de servicios de salud en la respuesta al VIH sida: la experiencia de México”, que presentamos el pasado 27 de noviembre. Gracias a acciones como esta, México hoy es un referente en contratación social, demostrando el gran valor que las convocatorias públicas del CENSIDA aportan a la respuesta nacional en México.

Finalmente, quisiera referirme al lema de este año: “conoce tu estatus”, y el cual es una invitación a realizarnos una prueba de detección para conocer nuestro estatus serológico de VIH. Si las personas no conocen su estado serológico, no pueden protegerse ellos mismos, ni a sus parejas o a sus familiares. Si bien, como ya lo mencioné, la tasa de prevalencia es baja en el caso de México, si son 41 personas al día que adquieren el virus. Realizarse la prueba, es el primer paso para acceder al tratamiento antirretroviral, interrumpir la transmisión, asegurar la supresión viral y, por ende, una vida larga y saludable.

La lucha contra el sida no ha terminado. Tenemos que seguir uniendo esfuerzos para evitar nuevas infecciones y promover la detección oportuna para así lograr tener una generación libre de sida para el 2030.