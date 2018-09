Reseña de la Reunión Anual Best of ASCO Cancún 2018

Reunión Anual BOA Cancún 2018 / Foto: Mundo De Hoy

BOA Cancún es el evento más importante de cáncer en nuestro país

Oncología.mx .- México se ha convertido en referente a nivel regional e internacional en temas tan relevantes como la lucha contra el cáncer. Tan es así, que ha sido sede de las reuniones más importantes en relación al cáncer; en noviembre del año pasado se dieron cita en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, más de 300 líderes mundiales del cáncer y de la salud en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer México 2017, posteriormente, en febrero, se realizó el Foro Acapulco de Líderes contra el Cáncer, dentro de la reunión anual del INCan 2018.

Pocos meses después, del 30 de agosto al 1 de septiembre del presente año, se realizó la Reunión Anual Best of ASCO (American Society of Clinical Oncology), una de las mejores reuniones de oncología en nuestro país. En promedio, 200 asistentes concurren en el BOA Cancún cada año, todos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología.

Con la reunión de este año, ya podemos contar 13 ediciones ininterrumpidas desde 2006. Muchos de los profesores invitados y presentadores han estado presentes en el BOA Cancún desde la primera edición, y algunos de ellos pertenecen a diferentes instituciones mexicanas como el INCan, IMSS, ISSSTE, UANL, ente otras.

BOA Cancún es el evento más importante de cáncer en nuestro país, en parte, porque permite una participación interactiva, los asistentes pueden realizar directamente preguntas o comentarios a los profesores y ponentes de la reunión.





Para la comunidad médica mexicana, Best of ASCO Cancún representa la oportunidad de reunirse con los mejores especialistas en el tema de cáncer, así como poder discutir y profundizar en torno a los más importantes tópicos de investigación que se presentan en la reunión anual de ASCO en Chicago.

Para que esta reunión sea posible en México se cuenta con la participación de un comité organizador integrado por el Dr. Abelardo Meneses García, Director General del INCan; el Dr. Eduardo E. Cervera Ceballos, Director de Docencia del INCan; el Dr. Jaime G. de la Garza Salazar, el José Dr. José Luis Aguilar Ponce y la Dr. Paula A. Cabrera Galeana.

Los temas incluyeron cáncer gastrointestinal (colorectal), cáncer ginecológico, cáncer de mama, cáncer de cuello y sarcomas, pacientes y supervivientes de cáncer, cáncer genitourinario, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, melanoma, linfoma y leucemia.