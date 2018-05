Dra. Dolores Gallardo Rincón, Bio Profesional

Responsable del Programa de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología

Ovario.mx .- Graduada en Medicina por la Universidad de Guadalajara con Posgrado en Medicina Interna por la misma Universidad. Cuenta con un posgrado en Oncología Médica en el Instituto Nacional de Cancerología.

Ocupó el cargo de Consejera, Miembro de la Comisión de Educación Médica Continua y sinodal del Consejo Mexicano de Oncología.

Presidenta y Fundadora del Grupo de Investigación en Cáncer de Ovario de México (GICOM), miembro permanente del Gynecology Cancer Intergroup (GCIG).

Es Responsable del Programa de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología. Desde el 2011, ha desarrollado gestiones para hacer posible la inclusión de cáncer de ovario dentro de la cobertura del seguro popular que finalmente fue incluido en su totalidad en el año 2017.

Ha ocupado el cargo de Investigadora Nacional Nivel II, del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT.

Fue Ex Directora de Docencia, Subdirectora de Medicina Interna, Subdirectora de Educación para la Salud, entre otros cargos dentro del mismo Instituto Nacional de Cancerología, ex Profesora Titular del Curso de la Especialidad de Oncología Médica de la UNAM en el Instituto Nacional de Cancerología y ex coordinadora del Programa de Maestría en Investigación Clínica del Instituto Politécnico Nacional con sede en el INCan, Ex miembro del Consejo Editorial de la Revista de Cancerología, Editor Asociado de la Revista de Oncología, de la Gaceta Mexicana de Oncología y de la Revista Clinical and Translational Oncology.

Ha publicado cerca de 50 artículos y presentado 40 trabajos en congresos, fue editora en jefe del libro cáncer de ovario de las clínicas médicas de Iberoamérica y coorganizadora de cuatro consensos nacionales de cáncer de ovario y uno en cáncer de endometrio.