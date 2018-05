Necesario, reformar la Ley General para el Control del Tabaco

A 10 años de la Ley General para el Control del Tabaco, OSC Presentan XIII Informe de la Sociedad Civil

Mundodehoy.com .- En el marco del día de mundial sin tabaco presentaron el XIII Informe de la Sociedad Civil. A 10 años de la Ley General para el Control del Tabaco, los representantes de organizaciones de la sociedad civil; Mtro. Erick Antonio Ochoa de la Fundación InterAmericana del Corazón México (FIC México), el Dr. Juan Zinser Sierra del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, el Dr. Rafael Camacho Solís de Alianza Contra el Tabaco A.C. y la Mtra. Andrea Hernández Pérez del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco.

Hace 10 años, el 30 de mayo de 2008, fue publicada la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), la primera respuesta gubernamental con alcance nacional referida al cumplimiento del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), el cual había sido ratificado en 2004.

Al presentar el XIII informe de la sociedad civil El Mtro. Erick Antonio Ochoa, Director de Políticas Públicas en Salud de FIC México, dijo “En un mundo que se mueve en el sentido del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, donde el número de personas protegidas por alguna de las políticas del MPOWER se ha triplicado del 2007 al 2015, donde la prevalencia global ha disminuido del 23% al 21% entre 2007 y 2013,[1] México es un ejemplo de estancamiento en la reducción de prevalencia. Hay muy poco positivo que mostrar porque las políticas públicas arrastran rezagos de años”.

El reto en los próximos 6 años para el país es “Fortalecer las políticas públicas para el control del tabaco. Si el Congreso de la Unión y el Presidente de la República no imponen como máxima prioridad la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, México seguirá mostrando su vulnerabilidad ante los embates de la industria tabacalera”, añadió Antonio Ochoa.

Sobre el tema de los nuevos productos, como lo son el cigarro electrónico, el Dr. Juan Zinser Sierra, Presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo declaró “La industria tabacalera está tratando de introducir estos productos para atraer a nuevos consumidores al tabaquismo, ya que está demostrado que acerca a niñas, niños y jóvenes a esta adicción además de no ayudar a disminuir el consumo del tabaco. Los legisladores no deben caer en la trampa que hábilmente les han tendido las tabacaleras para no someter los dispositivos electrónicos a las restricciones referidas a los productos del tabaco. Ceder ante los intereses de la industria, sería un muy grave retroceso para el país”.

El Dr. Rafael Camacho Solis declaró “En los últimos años México no ha avanzado en políticas públicas para el control del tabaco, la inación de las últmas tres legislaturas (2009-2012, 2012-2015, 2015-2018) ha sido evidente porque no se han corregido los huecos de la LGCT, la cual es inconstitucional por no apegarse y cumplir con una Ley de orden superior como lo es el CMCT, que como tratado internacional ratificado por el Senado de la República, la coloca a la altura de la Constitución. Esto a pesar de múltiples iniciativas”.

“A pesar de los multiples intentos que las organizaciones sociales hemos hecho, en cuanto a la política fiscal para el control del tabaco, tampoco hemos avanzado, ya que en ocho años de NO incrementar los impuestos al tabaco han perdido su valor para disuadir el inicio de fumar, disminuir el consumo y alentar a dejar de fumar. No tenemos nada que festejar el Día Mundial para el Control del Tabaco.” refirió en Dr. Camacho Solis.

Para finalizar, la Mtra. Andrea Hernández Pérez Integrante del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco sostuvo “En el marco del Día Mundial sin Tabaco 2018, es necesario reconocer que actualmente el sistema de salud en México está perdiendovaliosas oportunidades en materia de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, causa primordial de mortalidad por deficiencias en medidas para la cesación tabáquica. Estimular a los fumadores a abandonar el cigarro, con apoyo farmacológico en los que lo requieran, es una de las medidas recomendadas por la OMS, dentro de la estrategia MPOWER. Desgraciadamente no se identifica de manera sistemática al fumador en todos los niveles de atención, muy pocos pacientes reciben consejo breve, una recomendación clara para dejar de fumar, a pesar de ser la estrategia mínima y más básica que no requiere inversión de recursos económicos y se lleva a cabo en pocos minutos. El acceso a medicamentos para dejar de fumar es limitado en el mercado, y casi inaccesible en las instituciones públicas de salud. Además, muchos de los pacientes que padecen un nivel de adicción mayor, no cuentan con un servicio de atención psicológica, representado en clínicas para dejar de fumar, que lleven a cabo el tratamiento estándar combinado, tanto psicológico como farmacológico. Esta deficiencia debería remediarse de inmediato, ya que es costo-efectiva para cumplir con objetivos internacionales de reducción de varias de las más comunes enfermedades crónicas que afectan a México y a la mayoría de los países”.