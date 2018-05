AMeCAT crea conciencia en enfermedades de la glándula tiroides

1 de cada 2 mujeres tiene tumor tiroideo en todo el mundo

Oncologia.mx .- Con motivo del Día de las enfermedades de la glándula tiroides, que se celebró el 25 de mayo, la Asociación de Pacientes Cáncer de Tiroides (AMeCAT), llevó a cabo la “2ª jornada de la conciencia de las enfermedades de la glándula tiroides”.

AMeCAT empezó como un grupo de apoyo en 2008, y en 2015 quedó oficialmente registrado como asociación; nos comenta la Presidenta y Fundadora de AMeCAT, Claudia Figueroa.

“Uno de los motivos de fundar AMECAT es debido a que hay muy poca información acerca del cáncer de tiroides. Hace 11 años no había nada de información en México, por lo que yo empecé a buscar, a comunicarme con gente de España, Argentina, y allá si había muchas redes de apoyo -yo soy paciente, me operaron en 2007-. Entonces me empecé a reunir con ellas, incluso fui a un congreso a París en 2014, y de ahí empezamos a trabajar para hacer el grupo.

Una de las metas de la asociación, es que se conozca más sobre el cáncer de tiroides, cuáles son los principales factores de riesgo, los principales signos y síntomas de alerta, para que haya una adecuada atención a las personas y se atiendan a tiempo.

Muchas veces tenemos pacientes que llegan a nuestra asociación en etapas muy avanzadas, precisamente por desconocimiento”, puntualizó Claudia Figueroa.

AMeCAT cuenta con grupos focalizados en Guadalajara, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Mérida. Tiene 450 integrantes registrados, y en la CDMX alrededor de 200.

“Tenemos un Comité Asesor Técnico, desde hace 3 años; el Dr. Ernesto Zepeda, Cirujano Oncólogo de Cabeza y Cuello; el Dr. Sigfrido Miracle, médico especialista en Cáncer de Tiroides, y el Dr. Pablo Antonio, Médico Nuclear”.

Cabe decir que esas tres especialidades son las que involucran el tratamiento en el cáncer de tiroides y fueron los temas de la “2ª jornada de la conciencia de las enfermedades de la glándula tiroides”.

Durante su ponencia, el Dr. Sigfrido Miracle comentó que 1 de cada 2 mujeres tiene tumor tiroideo en todo el mundo y que, gracias al avance de la tecnología, se ha podido detectar nódulos más pequeños que pueden propiciar el cáncer.

A las pacientes exhortó a la autoexploración en el cuello, de igual forma, acudir al médico para un chequeo, y detectar si hay presencia de nódulos tiroideos.

Para el endocrinólogo es importante generar conciencia respecto a la enfermedad.

“Siempre, un enorme reconocimiento a AMeCAT por hacer este tipo de eventos, yo creo que cada año sale mejor, con un excelente contenido, cada vez más participación, entonces, que bueno que se esté dando a difundir y que ya se esté haciendo un evento de conciencia por el día de las enfermedades tiroideas y principalmente del cáncer de tiroides”.

Durante su participación, el Dr. Gerónimo García, Cirujano Oncólogo de Cabeza y Cuello, expuso que la enfermedad invade los tejidos como ganglios, vasos, nervios, entre otros.

Declarando que no todo recae en los médicos, sino también en los pacientes, por lo que es su obligación informarse de sitios fidedignos, preguntar a los médicos y enfermeras, así como apoyarse en sus familiares y amigos.

“Estoy agradecido con la gente de AMECAT, porque nos dan el honor de poder ayudar a la gente, informarla. Creo que lo más importante, es informarse en sitios adecuados, con gente profesional y dedicada”.

Por su parte, Ariana Canche Arenas, especialista en Nutrición, aseguró que en su trabajo más que curar, tiene que convencer, pues la alimentación tiene un papel importante dentro del cáncer de tiroides, pues hay muchos alimentos que no pueden consumir las pacientes.

“Agradezco esta clase de eventos, no solo por invitarnos y hacernos partícipes, sino para que la comunidad en general tenga un foro abierto donde pueda preguntarle a una buena fuente o al médico especialista, o a toda la gente que se dedica a ver toda la parte del cáncer y complicaciones; las dudas que tenga para que sepa la evolución de su tratamiento como derecho de paciente y para que no existan esos huecos de mitos alrededor de estas enfermedades. Y así tengan mayor margen de seguridad y se sientan mucho mejor informados en la evolución del cáncer. Me gusta participar por la parte informativa hacia los pacientes. Si es importante ayudarlos a que mejore la calidad de vida”.

Mientras que la Dra. Paola Vallejo Armenta, Médico Nuclear, fue acerca de la Terapia de Radioyodo, la cual se administra de forma oral y quema las células residuales.

Recalcó que es para pacientes con diagnóstico, ya operado y evaluado, pues no todos son aptos, en especial las mujeres embarazadas.

Sus efectos más comunes pueden ser vómito, náuseas, inflamación cervical y gastritis.

“Agradezco mucho la invitación para este tipo de eventos de concientización para los pacientes, es un honor poder trabajar con ellos”. Recalcó la Dra. Vallejo.

Por último, Karina Cabal, Médico conferencista, especialista en medicina del seguro de personas y medicina preventiva, realizó ejercicios con las pacientes y las motivó a conocer más a sus compañeras, y a tener una mayor empatía.

“Yo creo que fue absolutamente enriquecedor, si bien son temas que constantemente se tienen que tocar, el hecho de tener la posibilidad de transmitir a los nuevos pacientes qué es AMeCAT, cuáles son los nuevos tratamientos, qué esperar del cáncer de tiroides, hacia donde va, creo que es extraordinario”.

El cáncer de tiroides es más común en personas cuya glándula tiroides ha estado expuesta a la radiación o que tengan antecedentes familiares. Y en su mayoría afecta a mujeres, y personas de entre 25 y 55 años.

En México se diagnostican cada año alrededor de 4,000 nuevos casos de pacientes con cáncer de tiroides.

¿SABÍAS QUÉ?

El logo en forma de mariposa es porque asemeja la forma de la tiroides, por lo que las asociaciones relacionadas a la tiroides la utilizan en diferente forma para identificarse.