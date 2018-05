Campaña resalta labor de quienes luchan contra el melanoma

Dra. Marissa González y Dr. Miguel Ángel Álvarez Avitia

Se presentó la campaña digital #DearCancerHeroes en español #HéroesDelCáncer

Oncología.mx .- En el marco del Día Mundial del Melanoma (23 mayo), se presentó la campaña digital #DearCancerHeroes en español #HéroesDelCáncer, la cual trata de resaltar la labor de todos aquellos involucrados en el tratamiento y detección oportuna del melanoma. Señalando factores de riesgo y medidas de prevención.

El Dr. Miguel Ángel Álvarez Avitia, Oncólogo Médico del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), resaltó que el melanoma es el único tipo de neoplasia que irá incrementándose, derivado de la sobreexposición a la luz ultravioleta (UV), radiación invisible que proviene del sol, las cámaras y lámparas solares.

A nivel mundial, en países como Nueva Zelanda y Australia su impacto es similar a los daños causados por el cáncer de próstata en México.

Indicó que, en el INCan, la mayoría de los pacientes afectados por el melanoma (69%), ya se encuentran en etapas avanzadas, los cuales consultaron entre 2 y 8 médicos antes de dar con el diagnóstico de cáncer.

Sin embargo, explicó que una alternativa para curar el cáncer de piel tipo melanoma, es la terapia inmune, la cual se basa en el uso de medicamentos que estimulan el sistema inmunitario de una persona, para que reconozca y destruya las células cancerígenas de manera más efectiva.

Este tipo de tratamiento se empezó a utilizar en Estados Unidos desde el 2007, en México se implementó a partir del 2011, y ya van tres generaciones que han logrado sobrevivir con una mejor calidad de vida. Sin dejar de mencionar que también hay otras alternativas de tratamiento, las cuales pueden ser; cirugía, quimioterapia y radioterapia.

Un cambio en la piel es el signo más común del melanoma, estos cambios pueden ser desde lesiones, llagas o un cambio en los lunares ya existentes. Una forma de identificar irregularidades son las cinco primeras letras del abecedario:

A: Asimetría, que el lunar tome una forma irregular

B: Bordes, que los bordes de los lunares sean irregulares

C: Color, que el lunar presente diferentes tonalidades

D: Diámetro: que el lunar sea más grande que una semilla

E: Evolución, que el crecimiento del lunar sea en un corto tiempo (semanas)

Si eso ocurre, se recomienda acudir con el dermatólogo, puntualizó el Dr. Álvarez Avitia, el cuál referirá al especialista correspondiente en caso de ser necesario.

“En MSD, trabajamos incansablemente desarrollando terapias innovadoras que contribuyan en la lucha de los pacientes contra enfermedades como el cáncer. Día tras día en una batalla contra la adversidad los pacientes se convierten en héroes y nos dan grandes lecciones dignas de ser aprendidas. Por ello, la mejoría de la calidad de vida de los pacientes con cáncer es nuestra meta” comentó, la Dra. Marissa González, Directora Médica de Oncología de MSD.

Actualmente en México no hay un registro adecuado de cuántas personas fallecen a causa del melanoma, por lo que se ha recurrido a datos de GLOBOCAN, proyecto de salud llevado a cabo por la IARC (International Agency for Research on Cancer), cuyos datos son del 2012.