Red Nacional Integral del Cáncer busca mejorar tratamiento en el Caribe

Está iniciando una nueva colaboración con la Asociación Caribeña de Oncología y Hematología

CancerEnProstata.mx .- La Red Nacional Integral del Cáncer (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) está iniciando una nueva colaboración con la Asociación Caribeña de Oncología y Hematología (Caribbean Association for Oncology & Hematology, CAOH).

La alianza sin fines de lucro de centros líderes en tratamiento de cáncer en EE. UU, anunció sus planes de colaborar y desarrollar una biblioteca de NCCN Harmonized Guidelines (Lineamientos Estandarizados) para el Caribe durante la Conferencia de la CAOH, Oncology: Charting a New Course for the Caribbean (Oncología, trazando un nuevo curso para el Caribe), en Trinidad y Tobago el 12 de mayo.

“Este proyecto es solamente un ejemplo de nuestro compromiso de expandir el acceso global a tratamientos de calidad para el cáncer", dijo Robert W. Carlson, MD, CEO de la NCCN.

"Al asociarnos para crear estos lineamientos fáciles de seguir, ayudamos a los sobrecargados médicos a estar al día en cuanto a investigación e innovación. Estamos trabajando con oncólogos de países de bajos y medianos recursos para crear recomendaciones que abarquen las mejores prácticas basadas en evidencia. Estos lineamientos se centrarán en lo que actualmente es alcanzable y lo que esperamos será alcanzable en el futuro", expuso.

En la conferencia de la CAOH, se unieron al Dr. Carlson: Joan McClure, MS, Vicepresidenta Senior de Información Clínica y Publicaciones de la NCCN; Ben Anderson, MD de Fred Hutchinson Cancer Research Center/Seattle Cancer Care Alliance; Al Benson III, MD, FACP, FASCO de Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University; Natalie Callander, MD de University of Wisconsin Carbone Cancer Center; Wui-Jin Koh, MD, Fred Hutchinson Cancer Research Center/Seattle Cancer Care Alliance; James Mohler, MD de Roswell Park Comprehensive Cancer Center y Douglas Wood, MD, FACS, FRCSEd de Fred Hutchinson Cancer Research Center/Seattle Cancer Care Alliance.

Participaron en una sesión de trabajo con oncólogos locales para adaptar los existentes Lineamientos de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines®) y el Marco de la NCCN para Estratificación de Recursos de los lineamientos de la NCCN (NCCN Framework) para reflejar mejor las diversas necesidades y recursos por todo el Caribe. El archipiélago que se extiende desde Bahamas, en el norte, hasta Trinidad y Tobago, en el sur, se ubica entre las regiones de mayor prevalencia de cáncer en el mundo.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el Caribe, y el índice de fallecimiento por cáncer de mama actualmente duplica el de Estados Unidos.

"Esta asociación internacional entre la CAOH y la NCCN permitirá a los doctores por todo el Caribe brindar el mejor tratamiento médico posible a las personas con cáncer", dijo Marisa Nimrod, MD, Presidenta y CEO de la CAOH.

"Estamos ansiosos por crear un plan de acción para mejorar los resultados del tratamiento, y adaptar los recursos disponibles para satisfacer las demandas de prevención y control del cáncer, de manera estructurada y sobre la base de evidencias. Estos lineamientos también ayudarán a informar políticas gubernamentales en el futuro", agregó.

El Equipo Clínico fue encabezado por Kavi Capildeo, MBBS, Miembro del Colegio Real de Médicos de Edimburgo, DM, Trinidad y Tobago; Sophia Edwards-Bennett, MD, PhD, DABR, Jamaica; Owen Gabriel, MD, DM (Oncología), Santa Lucía; Theresa Laurent, Bsc (con Honores), MBBS, DM Oncología/Hematología, Barbados; Dylan Narinesingh, FCRadOnc, MMed, y Gilian Wharfe, MBBS, DM (Haem), Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica.

Los Lineamientos Estandarizados para el Caribe de la NCCN inicialmente cubrirán los siguientes tipos de cáncer:

· Cáncer de mama

· Cáncer cervical

· Cáncer de colon y monitorización de cáncer de colon

· Mieloma múltiple

· Cáncer pulmonar de célula no pequeña

· Cáncer de próstata

· Cáncer rectal

Como siempre, estos lineamientos estarán disponibles sin cargo para uso no comercial a través de NCCN.org o a través de la Biblioteca Virtual de la aplicación móvil Lineamientos de la NCCN para smartphones y tablets.