Foro Día Mundial de Cáncer de Ovario

Avances y retos pendientes en México

Por: Dra Dolores Gallardo Rincón, responsable del Programa de Cáncer de Ovario Del Instituto Nacional de Cancerología

MundodeHoy.com .- En México se registran alrededor de 4,000 casos nuevos de cáncer de ovario que se traducen en 11 diagnósticos diarios, cobrando 7 vidas diarias, es una enfermedad más letal que el cáncer de mama y cérvix, con un patrón hereditario de hasta un 30% en nuestro país, se alerta poco sobre sus factores de riesgo como son la terapia de reemplazo hormonal, la simple menopausia con síntomas de colitis agravada, así se manifiesta el cáncer de ovario, si con colitis.

El cáncer de ovario no se diagnostica mediante un estudio de Papanicolaou, y las mujeres con esta enfermedad preguntan: doctora porque me paso esto si yo cada año me hago mi Papanicolaou.

A las mujeres no les hemos dicho que sus ovarios se pueden enfermar de cáncer.

Esta enfermedad empezó a tener visibilidad en México con el Programa de acceso al tratamiento del Instituto Nacional de Cancerología que dio inicio en el año 2011 y que ha sido posible gracias al apoyo continuo y decidido de las comisiones de igualdad y salud de este Senado de la república y de la Cámara de Diputados, de tres legislaturas.

El programa de acceso al tratamiento ha brindado atención integral, con nivel de excelencia a 2,200 mujeres desde el año 2011, con lo que hemos podido mostrar que las mujeres con este padecimiento tienen un futuro, que su enfermedad se pueden controlar y curar y que ellas pueden estar con su familia e hijos, trabajar y continuar sosteniendo parcial o totalmente familia como muchas veces sucede. 40% de las mujeres de nuestro programa provienen de familias uniparentales.

Este programa ha sido la punta de lanza para hacer posible su cobertura por parte del seguro popular, que fuera anunciado en mes de mayo de 2016, Han transcurrido dos años desde su inicio, hoy existen 20 centros oncológicos acreditados para la atención de esta neoplasia con lo que están cubiertos 16 estados de la republica que representan el 60% de la población de mujeres de nuestro país, sin duda un gran triunfo pero aún es insuficiente.

Un logro significativo ha sido el hecho de que desde el programa de cáncer de ovario del INCan hemos trabajado desde hace un año, para que en la ley de Salud de la CDMX se incorpore el derecho de las mujeres a recibir un diagnostico preventivo y oportuno en cancer de ovario; y la atribución de la secretaria de salud de la CDMX, para que se instrumenten programas de capacitación y campañas de prevención y detección del cáncer de ovario. Esta ley fue aprobada en el mes de abril de 2017, seguimos en su implementación, comentar que hay muy pocos radiólogos capacitados en el primer nivel de atención que puedan hacer los estudios de ultrasonido transvaginal que es la manera de hacer diagnóstico de cáncer de ovario.

NUESTROS RETOS:

Tenemos un rezago histórico en educación en salud para alertar sobre cáncer de ovario, mientras que la campaña de prevención y control del cáncer de cérvix tiene más de medio siglo y la de cáncer de mama tiene más de 30 años, la de cáncer de ovario no ha empezado. Para cáncer de ovario no existe un plan nacional en prevención y detección oportuna de enfermedad temprana y menos avanzada.

Las mujeres con cáncer de ovario por lo regular sufren de cuadros de colitis persistente y no se les identifica, los médicos de primer contacto dentro de los cuales están los médicos generales, los ginecólogos, cirujanos generales y gastroenterólogos, tienen una sospecha diagnostica muy baja o nula hacia este diagnóstico. Así después de un viacrucis por el que pasan las pacientes y que sus síntomas digestivos se han agravado , con frecuencia son intervenidas quirúrgicamente de manera inadecuada, en hospitales de segundo nivel de atención en donde no hay oncólogos o en clínicas privadas de mediana o baja calidad, también por cirujanos no oncólogos, con una altísimo costo económico. Más de la mitad requerirá ser reintervenida quirúrgicamente, o también sucede que pierden su oportunidad de que se les pueda operar. En general las pacientes retrasan su tratamiento adecuado en instituciones oncológicas por un periodo de entre 6 y 12 meses, restando así sus posibilidades de curación y control de la enfermedad,

También puede suceder que ellas lleguen con un estudio de ultrasonido transvaginal en el que se sospecha del diagnóstico de cáncer de ovario, pero al ser valoradas en las áreas de preconsulta por personal de recepción y no por un médico, se les puede negar la atención debido a que el requisito es de que se cuente con un reporte de patología de malignidad. Cuando la simple sospecha de cáncer de ovario debe ser suficiente para que estas mujeres sean admitidas.

Hoy el 60% de la población de mujeres en México cuenta con cobertura de atención para cáncer de ovario por parte del seguro popular y esto ha sido un gran alivio, sin duda. De los centros con seguro popular para cáncer de ovario algunos pueden ofrecer atención con calidad y eficiencia, otros centros refieren que el recurso no les llega en tiempo y forma, estos centros en donde no llega el recurso adecuadamente solicitan poder ser organismos públicos descentralizados (OPD) con lo que el recurso llegaría directamente a la unidad hospitalaria. .

Es evidente que urge una normatividad para atender el cáncer de ovario en México que abarque sensibilización y educación a las mujeres en México, sensibilización y educación al gremio médico, despertar el interés por las instituciones rectoras de salud, seguir trabajando con las organizaciones no gubernamentales y la población civil en materia de prevención, diagnóstico temprano y de enfermedad menos avanzada, en el otorgamiento de la mejor calidad en la atención en cualquier rincón de nuestro país. Empujar la prevención y el diagnóstico más oportuno de esta enfermedad. Nuestra lucha es permanente.