¿Qué puede hacer un médico para prevenir una presunta negligencia médica?

Todas las profesiones tienen sus propios riesgos y grados de dificultad, sin embargo, la medicina es un caso especial y aún más complejo ya que hay que tratar directamente con la vida o la muerte de los pacientes, además, los tratamientos y procedimientos pueden durar años o unos cuantos segundos. “Esta tarea se complica aún más para el médico de nuestro país, donde las instituciones públicas no cuentan con los insumos, infraestructura y el número del personal adecuado para atender todas las demandas de la población, contemplado también que las instituciones piden ser cómplice a los médicos de esta carencia”, mencionó el DHC. Antonio Juárez Navarro, especialista y defensor de los derechos de los médicos.

En México hay cerca de 10 médicos por cada 10,000 habitantes según cifras de la Dirección General de Información en Salud, cabe destacar que la mayor capital de médicos generales, se encuentran en la Ciudad de México, debido a que ahí se sitúan gran parte de hospitales y el mayor número de consultorios. Aunque los estándares del capital humano en salud han aumentado en nuestro país en los últimos años, siguen estando por debajo de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Debido a la problemática y el aumento en las demandas por presunta negligencia médica, Blindaje Médico Jurídico, Juárez y Asociados, empresa dedicada a defender los derechos de los médicos, desarrolló una serie de puntos importantes que todos los médicos y la población en general debe conocer.

¿Cómo prevenir una demanda por supuesta negligencia?

1.-Identificar detonantes o focos rojos para prevenir conflictos : La fricción con el paciente, es un detonante que puede traer como consecuencia un conflicto médico jurídico, por ello es necesario tratar de rescatar la relación médico paciente, donde el paciente se sienta seguro y con confianza ante el actuar de su médico, es importante que éste trate de resolver dichos problemas y explique la situación en la que se encuentra la institución tanto en recursos materiales como de infraestructura para que el paciente o familiar tome decisiones al respecto.”La mayoría de las molestias de la población se deben al tiempo de espera en el hospital y la falta de recursos, muchas veces ya llegan enojados cuando pasan a revisión, sin que el médico sea culpable de ello”, explica Antonio Juárez.

2.-Desarrollo de nota médica: De igual forma, una manera de protegerse es a través del desarrollo de su nota clínica, ésta tiene que realizarce muy detallada, no basta con hablar sobre el padecimiento y desarrollo del paciente, también se tiene que hacer mención sobre las complicaciones o consecuencias que puede haber, si hay el medicamento o equipo necesario para atender dicho problema. El profesional debe detallar esta nota como si supiera que ésta será vista por la autoridad donde buscará una omición a sus deberes.

3.-El peor enemigo de un médico es otro médico: A pesar de que existen guías de prácica clínica y lineamientos técnico médicos así como literatura universalmente aceptada, cada médico debe adaptar su técnicas al caso del paciente, de acuerdo a las circunstancias, todas estas pensando siempre en el bienestar del paciente, sin embargo, es aconsejable que otro profesional no hable del médico acusado, simplemente porque no estuvo en el lugar de los hechos, por tanto desconoce muchos datos, por ejemplo; no tiene la información clínica del paciente para determinar si éste tuvo alguna complicación o fue incompatible con el tratamiento, entre otros.

4.-La medicina no es una ciencia exacta: En todos los casos el médico tiene el deber de explicar al paciente que la medicina no es 100% precisa y que las enfermedades impactan a los pacientes de diferentes maneras, así como los medicamentos aunque están diseñados para atacar ciertos padecimientos no hacen efecto con todos los pacientes de manera positiva.

5.-Todo acto médico que vincule un riesgo para la salud debe realizarse bajo consentimiento de información: Se debe elaborar un documento jurídico donde se establezca o haga mención de un riesgo en la salud del paciente, por ejemplo; la aplicación de una inyección o cateter, una cirugía o hasta la extracción de una uña son consideradas como riegosas, esto debe de ir firmado por el paciente o familiar de máximo grado en vínculo consanguinio esto es en caso de que el paciente sea menor de edad o este incapacitado para realizar la acción. Dicho documento, tiene que estar fundamentado por el Código Civil Federal, el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios y Atención Médica, entre otros líneamientos, para ello es recomendable asesorarse de expertos en el tema.

Cuando la relación médico paciente se ha fracturado y el médico ya siguió todos los puntos anteriores, es necesario acudir o buscar atención especializada para actuar en esta fase que sigue siendo preventiva, pero que ya no está en sus manos, sobre todo para determinar que acciones se deben realizar a continuación y dejar un antecendete del conflicto, finalizó el DHC. Antonio Juárez, Director de Blindaje Médico Juridico, Juárez y Asociados, quien en conjunto de la Asociación Nacional de Locutores de México A.C y la Universidad Ejecutiva del Estado de México, así como el valioso apoyo de la Cámara de Diputados de la Legislatura celebrarán el próximo 20 de abril la entrega del Doctorado Honoris Causa al Gremio Médico en la Ciudad de México, una iniciativa que tiene como fin recuperar la relación médico paciente y reconocer la labor de los médicos que han desarrollado investigaciones, actividades sociales y desarrollo en pro de la salud.