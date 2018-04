Aceleran el acceso global a vacunas asequibles

Esta compañía trabajo en colaboración con Oxford University para desarrollar procesos costo/efectivos de elaboración de vacunas y acelerar la disponibilidad de vacunas

La nueva planta de elaboración de vacunas en Ghana servirá como catalizador para ayudar al país y a la región a abordar los problemas de salud

La compañía Merck, líder en ciencia y tecnología, anunció una sociedad con el Instituto Jenner (Jenner Institute) de Oxford University para desarrollar procesos de elaboración de vacunas mejores y más escalables. Esta sociedad, así como los planes para desarrollar una planta de elaboración de vacunas en Ghana, impulsa el compromiso de la compañía de mejorar la salud global elaborando vacunas más asequibles y con una mejor disponibilidad.

Además de colaborar con el Instituto Jenner, Merck tiene planes de construir una planta para elaboración de vacunas en Ghana para ayudar a abordar importantes desafíos en materia de salud en un continente que importa el 99 por ciento de sus vacunas.

"La colaboración con el Instituto Jenner facilitará el acceso a vacunas asequibles y, a la vez, mejorará la respuesta global a los brotes de enfermedades", dijo Udit Batra, Miembro de la Junta Ejecutiva y CEO de Ciencias Biológicas de Merck. "Merck tiene el compromiso de ampliar el acceso a terapias avanzadas de fármacos, en especial en países de bajos y medianos ingresos. Junto con nuestros socios hemos dado forma al modo en que hoy en día se elaboran las vacunas y estamos ayudando a solucionar los problemas más difíciles del futuro".

A través de la colaboración con el Instituto Jenner, los socios mejorarán el proceso de elaboración de vacunas contra el adenovirus, vacunas basadas en adenovirus –un tipo de virus ADN– usando productos, sistemas y tecnologías de Merck, mediante suministro continuo en el entorno de una práctica real. Aplicando tecnología Merck, los colaboradores buscan desarrollar un proceso de elaboración costo/efectivo y transferible que pueda usarse para acelerar el desarrollo y la elaboración de vacunas en todo el mundo.

"Merck es un excelente socio para mejorar nuestras capacidades en desarrollo de vacunas contra el adenovirus, dado que el recientemente desarrollado proceso debería equiparar o superar nuestro existente proceso en términos de productividad y pureza", dijo Adrian Hill, Director del Instituto Jenner de Oxford University.

La colaboración debería dar como resultado un proceso cerrado que pueda realizarse en una sala blanca para minimizar la contaminación, en línea con las elevadas exigencias en materia de seguridad biológica para los vectores virales.

"Dichas mejoras deberían ayudar a impulsar el desarrollo de fármacos inyectables de grado clínico para su uso en ensayos clínicos y otras aplicaciones de investigación", agregó Hill.

Merck construye planta para vacunas en Ghana

Por otro lado, Merck está desarrollando planes para una planta de elaboración de vacunas en Ghana, lo que ayudará a abordar importantes desafíos en materia de salud en un continente que importa el 99 por ciento de sus vacunas. Trabajando con Ridge Management Solutions, un memorando de entendimiento recientemente firmado entre Merck y Ridge brinda la oportunidad a Ghana de convertirse en el primer país de África subsahariana en tener una planta específica para la elaboración de vacunas humanas.

"Queremos apoyar a las economías emergentes compartiendo nuestra experiencia, ayudándolas a optimizar sus procesos de elaboración mientras apoyamos la transferencia de tecnología y el inicio de la planta local", agregó Batra.

Si desea más información sobre cómo Merck colabora con la comunidad de vacunas para resolver los desafíos más difíciles en la elaboración de vacunas, visite www.merckmillipore.com/vaccines.

Acerca del Instituto Jenner

El Instituto Jenner fue creado en noviembre de 2005 para desarrollar vacunas innovadoras contra las principales enfermedades globales. De manera exclusiva, se focaliza en las enfermedades de humanos y de ganado, y evalúa nuevos abordajes de vacunas en paralelo en diferentes especies. Un tema importante es la investigación traslacional que involucra el rápido desarrollo y evaluación en las primeras etapas de nuevas vacunas en ensayos clínicos.

El Instituto abarca las actividades de investigación de más de 30 Investigadores de Jenner que encabezan importantes grupos de investigación que abarcan investigación y desarrollo de vacunas humanas y veterinarias. Juntos los Investigadores del Instituto incluyen una de las mayores actividades sin fines de lucro de investigación y desarrollo en vacunología.

Los Investigadores del Instituto Jenner, a través del apoyo de muchos inversores, están desarrollando nuevas vacunas candidatas contra las principales enfermedades infecciosas globales. Actualmente, nuevas vacunas contra la malaria, la tuberculosis y el VIH están en etapa de estudio clínico en los países en vías de desarrollo. También se están investigando vacunas para ganado contra la enfermedad de pie y boca, fiebre aviar, tuberculosis bovina y otras importantes causas de pérdidas económicas.

El Instituto es una sociedad entre University of Oxford y el Instituto Pirbright (The Pirbright Institute), y es sucesor del que fuera el Instituto Edward Jenner para Investigación de Vacunas (Edward Jenner Institute for Vaccine Research). El Instituto tiene el apoyo de la Fundación de Vacunas Jenner (Jenner Vaccine Foundation), una organización benéfica registrada de Reino Unido, y tiene el asesoramiento de la Junta Asesora Científica del Instituto Jenner.

