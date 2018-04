Iniciativa de la Cámara de Diputados busca proteger seguridad de pacientes mexicanos

Presenta Diputada Teresa Lizárraga iniciativa para prevenir la sustitución automática de medicamentos en instituciones de salud pública

A pesar de los esfuerzos y avances de las autoridades en materia de farmacovigilancia aún queda camino por recorrer y soluciones que aportar. En este sentido, con el apoyo de 16 asociaciones de pacientes y médicas más importantes de todo tipo – cáncer, diabetes, VIH, riñón, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, psoriasis y enfermedad de Crohn -, la Diputada Teresa Lizárraga presentó una Iniciativa que busca reforzar la autonomía de prescripción del médico en la Ley General de Salud, así como prevenir la sustitución automática de medicamentos por motivos administrativos (es decir, para ahorrar costos).

Considerando que no existe un consenso sobre la intercambiabilidad de medicamentos biotecnológicos (innovadores) y biocomparables (no innovadores) - subrayó la Diputada Teresa Lizárraga -, la Ley en materia de salud debe ser exhaustiva y garantizar la continuidad del tratamiento de pacientes bajo recomendación médica. De ser necesaria la sustitución de medicamentos, ésta deberá ser decisión únicamente del médico tratante, mas no del personal administrativo.

La Diputada agregó: “somos sensibles ante la falta de puntualización legislativa respecto a los medicamentos biotecnológicos que son esenciales en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas; por ello, la iniciativa que presentamos busca fortalecer la Ley General de Salud, a fin de que la biotecnología siga representando un beneficio para garantizar apego al tratamiento y por consecuencia mejores desenlaces en el paciente”.

“Mantener la seguridad en el paciente mediante el apego al tratamiento debe ser una prioridad para todo actor involucrado en el ámbito de la salud, y por ello, la suma de voluntades y esfuerzos de las instituciones de salud, el poder legislativo, la sociedad civil, la iniciativa privada y los profesionales de la salud son claves para no comprometer los tratamientos que garantizan un control efectivo de la enfermedad”, expresó Dr. Manuel Robles Sam Román, director ejecutivo de proyectos de la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos, A.C.

“Si una persona inició con una terapia, que continúe con ella; se deben mantener tratamientos personalizados donde cada paciente mantenga su terapia, ya que incluso, el mismo medicamento para la misma enfermedad se comporta distinto en cada individuo, por tanto, es clave identificar cada fármaco y sus efectos en cada etapa de tratamiento”, explicó Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C.

De ahí que sea indispensable crear una serie de políticas públicas que regularicen y diferencien tres temas fundamentales: eficacia, calidad y seguridad. Esto evitará complicaciones severas en los pacientes, un menor número de hospitalizaciones y un mejor apego al tratamiento.