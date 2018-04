Médicos exigen liberación de Doctor acusado de homicidio

Luis M. es acusado del homicidio del menor Edward L., quien el pasado 27 de noviembre de 2017 acudió a una clínica particular de la capital de Oaxaca para ser operado del brazo izquierdo, y horas más tarde de la cirugía murió

Hasta el momento se sabe que los jueces que tienen el caso accederán a liberar al ortopedista detenido; los médicos han convocado a paro nacional este 13 de abril

El doctor Luis M. fue detenido el pasado 2 de abril, acusado por homicidio doloso, tras la muerte de un niño de tres años por presunta negligencia médica en Oaxaca.

Debido a lo anterior, el personal médico exigió la liberación del Dr. Luis M., y amenazaron que de no ser así, comenzarán un paro de labores en hospitales de todo el país, a partir del próximo 13 de abril.

Miembros del movimiento #YoSoyMédico17, informaron a través de redes sociales con el hashtag #El13NosParamos, que “a partir del día 13 de abril del 2018, solo funcionarán las áreas críticas (de los hospitales): urgencias, terapias intensivas y quirófano de urgencia y demás servicios que crean necesarios”.

Los convocantes del paro señalaron que solicitarán que los jefes de servicio permanezcan laborando, o deleguen a un solo médico, pidieron a la población que si no tenían una verdadera urgencia, no acudieran al hospital. Asimismo, los miembros de #YoSoyMédico17, planean hacer un llamado al personal de enfermería, con la intención de que ellos también se unan al paro nacional.

De acuerdo con Radio Fórmula, el hermano del acusado, Maximino Pérez, exigió un proceso justo, e insistió en que Luis M. “no tenía intención de asesinar al paciente”. “Mi hermano atendió a un lesionado por un accidente. Él estaba trabajando, llega el paciente con una afectación, lo opera y ocurrió la reacción; no se sabe qué pasó, no podemos decir qué fue, por eso queremos que en este proceso participen expertos que determinen las causas de lo ocurrido”, dijo.

Por su parte, la madre del menor que murió, Daniela Trujillo, advirtió que el gremio de los médicos está presionando para influir en el juicio contra el médico Luis Alberto.

La madre dijo no tener duda de la responsabilidad del doctor ortopedista en la muerte de su hijo, e indicó que se trató de un homicidio, porque él conocía los riesgos que corría el menor y aun así lo operó. Daniela Trujillo detalló que Edward, su hijo, no murió por una sobredosis de anestesia, sino que se broncoaspiró porque el médico no atendió que el niño no estaba en ayunas en el momento de la cirugía.

La madre expresó su preocupación de que, debido a las protestas que han realizado médicos en 70 ciudades del país, los jueces que tienen el caso se sientan presionados y accedan a lo que ellos pidan (la liberación de Luis M.). “Nosotros hemos dicho que si el doctor es inocente, que lo compruebe”, dijo.

Tras una investigación, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dio conocer que existían elementos para sostener que el traumatólogo Luis M., quien aplicó la anestesia al menor, incurrió en homicidio intencional, con agravante de responsabilidad médica, por lo que se le dictó prisión preventiva.

Finalmente, según la Fiscalía de Oaxaca, el médico no tomó todas las medidas de precaución necesarias para evitar la muerte del menor, por lo que podría enfrentar una condena de entre 8 y 20 años de prisión, en caso de ser encontrado culpable.

Con información de Radio Fórmula.