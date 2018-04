Electrónicos seguros, niños protegidos

Aproximadamente, uno de cada 10 pequeños recibirán un aparato electrónico como regalo del Día del Niño; sin embargo, antes de comprarlo, hay que asegurarse de que estén libres de riesgo: SGS México

Se acerca el Día del Niño y las nuevas tecnologías cada vez toman una mayor preferencia entre los pequeños que, actualmente piden tabletas electrónicas, celulares, videojuegos, entre otros aparatos electrónicos; sin embargo, para SGS México, empresa especializada en certificación de seguridad, antes de comprar este tipo de artefactos es imperioso asegurarse de que cumplan con las certificaciones de seguridad pertinentes para evitar accidentes.

“Un electrónico que no cumpla con la normatividad establecida por la Secretaría de Economía, es un riesgo, porque los aparatos no fueron calibrados para garantizar que su funcionamiento no represente un peligro para quien lo usa, en este caso, los más pequeños de la casa”, comentó Lillian Peregrina, Directora de Consumer and Retail en SGS México.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el país existen casi 40 millones de niños de cero a 17 años de edad, de los que la mayoría esperan un regalo para el 30 de abril.

La Cámara Nacional de Comercio detalló que el año pasado en la Ciudad de México los papás gastaron más de dos mil millones de pesos en presentes para los pequeños.

Del total, según estimaciones de Nielsen, empresa especializada en análisis de comercio al menudeo, en 2016, 11% de los regalos que se compraron fueron aparatos electrónicos, como tabletas, celulares o videojuegos.

La Lillian Peregrina abundó que los electrónicos no son los únicos aparatos que requieren tener una supervisión a través de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), pues hay juguetes que integran componentes que requieren electricidad, por lo que deben cumplir con la reglamentación.

“Por ejemplo, una casa de muñecas que tenga una lámpara en su interior, está sujeta al cumplimiento de la NOM-003-SCFI-2014, que establece las características y especificaciones de seguridad que deben cumplir los productos eléctricos que se importen o comercialicen en México”, comentó la Directora de Consumer and Retail en SGS México.

“Los niños son traviesos por naturaleza y hay edades en las que son incapaces de medir el peligro, por lo que recae en nosotros como padres, asegurarnos que las cosas con las que juegan tengan candados de seguridad para que no sufran accidentes”.

Peregrina detalló que para identificar los productos que cumplen con los estándares de seguridad, los papás deben revisar que en la caja esté el símbolo de la Norma Oficial Mexicana.

Las NOM son herramientas que permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros medibles, como las características físicas y mecánicas que debe contener un producto o servicio, para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente.

Para garantizar los resultados, las empresas deben hacer pruebas sobre los productos y supervisar su correcto funcionamiento en relación con los parámetros establecidos en la regulación.