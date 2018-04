XII Congreso Bienal de Dermatología, Guadalajara 2017, y próximo Congreso Mundial de Dermatología, Milán 2019

Dr. José Fernando Barba Gómez, Presidente de la Academia Mexicana de Dermatología. A. C.

LaSalud.mx.- Doctor Barba Gómez ¿Qué impresiones le deja el reciente XII Congreso Bienal de Dermatología 2017 que tuvieron a bien organizar a través de la Academia Mexicana de Dermatología?

JFBG: Es un Congreso Bienal. Recordemos que existen dos entes muy importantes en México, que es la Academia Mexicana de Dermatología y la Sociedad Mexicana de Dermatología, turnándose la organización del evento, este 2017 le tocó a la Academia.

Generalmente son congresos donde se invitan a expositores extranjeros, peritos en algún tópico de dermatología y en esta ocasión se contó con la participación de renombrados especialistas de Argentina, Venezuela, Estados Unidos e Italia. Cabe destacar en este congreso, la sobresaliente presencia del Dr. Giovanni Pellacani, quien es el próximo presidente del Congreso Mundial de Dermatología que va a realizarse en Milán, Italia.

En este Congreso contamos con cerca de 700 asistentes, y aproximadamente 60 coordinadores y profesores. Hubo sesiones de mini casos, sobre todo para los residentes de dermatología, trabajos libres, la gran mayoría fueron variados simposios sobre diversos temas, y conferencias magistrales.

LaSalud.mx.- ¿Qué se presentó en cuanto a medicamentos?

JFBG: Bueno, prácticamente en todos los congresos presentamos nuevos productos que van saliendo cada vez mejor, por ejemplo, los llamados biológicos que utilizamos los dermatólogos principalmente en la psoriasis, son los más importantes y los que están más en boga para tratamiento de esta enfermedad, la psoriasis. La psoriasis es un padecimiento que no se sabe su etiología y se considera una enfermedad inflamatoria sistémica, donde aparecen lesiones principalmente en codos y en rodillas, que da un aspecto como de mucha escama, tiene problemas o repercusiones en los individuos que la padecen con problemas desde relación sociales y psicológicas. Los pacientes pueden llegar a desarrollar artritis, artritis psoriásica, que es incapacitante también. Es una enfermedad que no es nada rara, no es infecciosa y tiene cierto carácter hereditario, representando entre el 2 y 3 por ciento de la población mundial.

LaSalud.mx.- ¿Dentro de los avances y novedades en tratamientos, que nos puede comentar?

JFBG: En la actualidad, en la oncología cutánea, se está usando la microscopía confocal junto con la cirugía micrográfica de Mohs para la extirpación de tumores cutáneos malignos, teniendo un alto porcentaje de curación con un mínimo de tejido sano extirpado.

La microscopía confocal, es como si estuviéramos viendo la piel viva con un microscopio, en donde podemos ver las células y demás tejidos sin cortar la piel, en vivo, por lo que no tenemos que cortar la piel ni nada, sino la vemos a través de la misma piel. Con este equipo se ven los elementos y las células y eso hace, por ejemplo, delimitar muy bien un tumor maligno; entonces, no corta uno de más, ni corta uno de menos, o sea es más seguro que cuando uno lo extirpe, teniendo la seguridad o casi la seguridad del 99.9 por ciento de posibilidades de que se va a quitar todo completo y no va a volver el tumor.

Precisamente el doctor Pellacani, estuvo presentando la ventaja que se tiene con este equipo, en virtud, de que se corta lo menos que sea posible y con la seguridad de que el tumor es erradicado prácticamente al cien por ciento. Este procedimiento lo están manejando ellos ahí en Milán, también lo manejan en el Hospital Clinic de Barcelona y en algunas partes de Estados Unidos. No es una técnica que esté muy difundida, obviamente por los altos costos que implican estos equipos, no está al alcance de todos.

LaSalud.mx.- Hablando del renombrado Dr. Giovanni Pellacani, ¿Que nos puede comentar sobre el próximo Congreso Mundial de Dermatología?

JFBG: Cada cuatro años se realiza el Congreso Mundial de Dermatología. El próximo es 2019 en Milán, y precisamente el doctor Pellacani, es el presidente de este Congreso, quien vino a dar unas pláticas sobre melanoma, que es un tumor maligno, y lo que están haciendo ellos en Milán, en cuanto a diagnóstico y tratamiento de melanoma.

Recordemos que el máximo evento a nivel mundial es el Congreso Mundial de Dermatología y también por ello estaremos en Milán, para traernos el Congreso Mundial de Dermatología a Guadalajara, que sería para el 2023. Esto se pone a votación en la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas y se ven y estudian las propuestas de cada postulante. Estamos compitiendo con Sídney, Dubái, Singapur y Beijing. Somos cinco los países que buscamos ser sede.

