Rumbo al XVIII Congreso Mundial de Psiquiatría 27-30 Septiembre CDMX

Por. Dr. Enrique Chávez- León

Ex Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (2016- 2017). Secretario de la Región México, Centroamérica y El Caribe de la APAL (2016-2018). Socio Honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Coordinador de Posgrado Facultad de Psicología, Universidad Anáhuac México

47 años después… un nuevo congreso mundial, el XVIII Congreso Mundial de Psiquiatría en México

World Psychiatric Association- Asociación Psiquiátrica Mexicana AC y Asociación Psiquiátrica de América Latina.

Hace 47 años, del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 1971, se llevó a cabo el V Congreso Mundial de Psiquiatría en la Ciudad de México. Ese congreso era el primero que se efectuaba en un país de Iberoamérica. Fue muy importante por su calidad académica y por la asistencia record de 5 mil médicos especialistas de todo el mundo.

La Asociación Mundial de Psiquiatría presidida por el Dr. Juan José López Ibor inauguró en el Congreso Mundial la sección de psiquiatría transcultural y organizó el primer “Simposio de Psiquiatría Transcultural”.

El Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, fundador de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en 1966, era entonces Vicepresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría (1971- 1976) y fue el Presidente del V Congreso Mundial de Psiquiatría. El Dr. Ramón Parres Sáenz que había sido Presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría en 1964, fue el Vicepresidente del Congreso.

Para conmemorar la celebración del Congreso Mundial se realizó una exposición pictórica en el Museo de Arte Moderno “Surrealismo y Arte Fantástico” siendo directora Carmen Marín de Barreda. También se emitió un timbre postal, ilustrado por el pintor José Luis Cuevas.

El número de septiembre de ese año del American Journal of Psychiatry abría con un articulo de un conocido antipsiquiatra Thomas S, Szasz, y dentro de los libros revisados se encontraba el de “Mariguana Reconsidered” editado por la Universidad de Harvard.

En el número de octubre del año anterior, 1970, apareció la carta del Dr. Juan Luis Álvarez-Gayou miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial dirigida al editor del Birtish Journal of Psychiatry, en donde daba a saber que el V Congreso Mundial de Psiquiatría se llevaría a cabo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.

XVIII Congreso Mundial de Psiquiatría Ciudad de México

La distinguida Prof. Helen Herrman, es la actual Presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y quien propuso que los congresos mundiales se realizaran cada año. En el año 2016 la entonces Presidente electa le propuso a la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC (Presidente Dr. Enrique Chávez- León y Presidente Electo Dr. Aldo Suárez Mendoza) realizar el primer Congreso dentro de esta modalidad: El XVIII Congreso Mundial de Psiquiatría “Psychiatry: Standing Firm for Mental Health”

Este Congreso Mundial lo realiza la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) y la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC, en colaboración con la Asociación Psiquiátrica de América Latina.

En este Congreso, el segundo realizado en México, participarán especialistas de todo el mundo; el idioma inglés es el idioma oficial, aunque contará con exposiciones en español y las conferencias más importantes con traducción simultánea.

El Simposio Presidencial “Derechos Humanos y Psiquiatría” está programado a las 16.00 h y la ceremonia de clausura el 30 de septiembre a las 17:30 h.

Cada día habrá once sesiones simultáneas consistentes en simposios, presentación de trabajos libres orales y en cartel así como las siguientes conferencias:

One World: a panel discussion with presidents of regional psychiatric associations.

The context of mental health action and psychiatry.

Mental health in settings struck by disaster. Mental health of women and girls.

Urban mental health.

Mental health in primary health care. Early Interventions in psychiatry.

Prospects for treatment of mental disorders. Child, adolescent and youth mental health: practice and policy gaps.

Depressive disorders: the world’s most important cause of disability.

Perspectives of dealing with substance abuse. Comorbidity of mental and physical disorders. Dementia.