XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional, Mérida 2017 “La Psiquiatría en la Salud Mental: Neurociencias, Psiquiatría Clínica y Sociocomunidad”

Texto y fotos: Carlos Henze, enviado especial de Sanamente.mx

Sanamente.mx.- En el marco de su 51 aniversario (noviembre 1966), La Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM) llevó a cabo del 16 al 20 de noviembre, en Mérida, Yucatán su XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional: “La Psiquiatría en la Salud Mental: Neurociencias, Psiquiatría Clínica y Sociocomunidad”.

Un evento multidisciplinario e incluyente que congregó en 5 días, a los más destacados y renombrados especialistas en el estudio de las neurociencias, la psicología y la sociedad. Tuvo un registro de más de 1,100 asistentes, contó con más de 40 conferencistas nacionales y extranjeros (entre las cuales destacan 4 conferencias magistrales), además se presentaron 6 títulos académicos, se expusieron posters, se mostraron trabajos libres, hechos por médicos especialistas, y también, se llevaron a cabo innumerables cursos y talleres.

Los días de actividades académicas estuvieron amenizados al final de las sesiones con actividades sociales y culturales como: noches de ballet, conciertos, bailables y cenas de gala, contando con el apoyo de la Secretaria de Turismo del estado anfitrión.

Los eventos estuvieron liderados por el Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM. 2016 - 2017), el Dr. Enrique Chávez León, quien contó con el apoyo pleno de toda su mesa directiva y el respaldo de los capítulos de las diferentes regiones que componen esta distinguida asociación médica. Cabe mencionar el apoyo incondicional e incansable de la Dra. Martha Ontiveros que logro conjuntar el esfuerzo tanto de autoridades como de asistentes, en torno al mejor desempeño y lucimiento de este encuentro.

En este magno evento se compartieron experiencias a través de charlas y debates con los expertos, además se realizó una amplia y concurrida ceremonia de clausura. Asimismo, se llevó a cabo el cambio en la presidencia de la APM y su mesa directiva, tomando el destino APM ( 2018 - 2019), el destacado Dr. Aldo Suárez Mendoza, (Director General en el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, INCIDE), de manos del Dr. Enrique Chávez León, quien recibió el reconocimiento de sus pares por la labor realizada durante su gestión, el distinguido psiquiatra aprovecho la ocasión para desearle a su sucesor todo género de parabienes y éxito en su administración, la cual dio inicio el primero de enero de este 2018.

El XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional, se vio engalanado con la asistencia de los más destacados especialistas de talla nacional e internacional, precedidos por la Dra. Helen Herrman, Presidente de la World Psychiatric Association, el Dr. George Koob U.S.A. Director del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, el apreciado, ex secretario de salud federal y ex rector de nuestra máxima casa de estudios, Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la estimada Dra. María Elena Teresa MedinaMora Icaza, Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente Muñiz”, así como representantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, encabezados por el Dr. Emigdio Enrique Mendoza Gaitán, actual Presidente de la APAL , entre otros distinguidos médicos y profesionales de la salud mental.

Entrevista a Helen Herrman Presidente WPA

El congreso es un gran éxito, muchas de las personas que están aquí, discuten muy animadas sobre temas importantes para las prácticas que se desarrollan en torno a la psiquiatría, pero también para la salud mental. Se pretende que la comunidad regrese al equilibrio a través de la prevención del suicidio, y al mismo tiempo se promueva la salud por medio de información para los jóvenes. Es necesario que también se trabaje con las familias y el trabajo social, sobre todo en la educación que se brinda en las escuelas, en las universidades, se requiere trabajar en gestos sociales, proporcionar espacios que brinden ayuda a personas que padezcan o puedan padecer este tipo de problemas.

Creo que el rol de los medios es muy importante, debemos continuar trabajando juntos para promover estas ideas, y debemos seguir promoviendo el interés por parte del gobierno, y en la medida de lo posible, tener una voz unida, que los profesionales, las personas, nuestras familias, los grupos de la sociedad civil y los periodistas, todos en general, tenemos muchas cosas importantes que aportar y que se pueden promover.

Tenemos que trabajar juntos para la comunidad, necesitamos formar profesionales, tenemos que entrenarnos para trabajar en conjunto con las familias, con los médicos y también con los especialistas.

