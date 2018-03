Se llevó a cabo firma del Convenio General de Colaboración: “Prevención en Acción”

El convenio estuvo a cargo de instituciones como: SEGOB, SALUD, PGR, SINERGIA DEPORTIVA Y CEMEX

A continuación mostramos la versión estenográfica de las palabras del Secretario de Salud, el Dr. José Narro Robles:

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí en la Secretaría de Gobernación, encabezada por el Dr. Navarrete. Tengo una historia larga que no voy a contar, pero que me hace regresar el calendario muchos años, 24.

Cuando trabajábamos aquí, bajo la coordinación, la dirección, el liderazgo de Jorge Carpizo. Para mí es un privilegio poder estar aquí con Navarrete, con José Luis Stein, con quienes he compartido momentos muy importantes en la vida del país.

En 1994 fue un año que cambió a México y tuve la suerte, la fortuna de compartir muchos momentos muy intensos con el doctor Alfonso Navarrete, para él, mi afecto, mi amistad, mi aprecio y mi agradecimiento por invitarme a participar en la firma de este convenio.

Saludo a todo el resto de la mesa que preside y en particular a ustedes, me da muchísimo gusto. Podría mencionar por nombre y apellido a muchos de ustedes, no lo voy hacer, porque va a parecer que estoy pasando lista o una cosa semejante, pero de verdad es un privilegio.

Antes de empezar, señor Secretario, quisiera recordar que en las prácticas parlamentarias usted ha sido un destacado legislador.

Hay una forma de abordar la tribuna, que se llama: para alusiones personales… Y pues ni modo licenciado… usted trajo el tema, y se le olvidó decir Pumas.

Y simplemente recordarle, que el más grande de todos los futbolistas salió de Pumas. Y que a Tuca se los mandamos, prestado, nosotros. Espero que quede registro de esto.

Bueno, déjenme rápidamente, porque cuando hay muchos oradores, después cuesta trabajo decir algo realmente original, y yo no pretendo hacerlo, voy a retomar algunas de las cosas que ya Alberto Elías Beltrán, Alberto Palomino y la maestra Herrera González han mencionado.

Yo quiero decir tres cosas. La primera tiene que ver con lo que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha venido haciendo. Lo que hoy México tiene para el tema del combate a las adicciones, es por supuesto, algo que viene construyéndose a lo largo de la historia.

Nuestros Centros de Integración Juvenil, aquí representados por su directora, tienen una historia de… ¿Cuántos años Carmen? Cincuenta años, y si veinte años no son nada, cincuenta ya cuentan.

Entonces, tenemos 117 Centros de Integración Juvenil, y querido Manuel, tenemos 340 Centros de Atención Primaria en contra de las Adicciones.

Hay infraestructura, hay programas, algunos de muy largo cuño y, sin embargo, tenemos que decir, son insuficientes.

A pesar de que hemos hecho y probado, el tema de las adicciones es hoy un motivo de preocupación para el Gobierno de la República y además un problema creciente.

Entonces, como primer punto es este convenio. Es un convenio que apenas viene a tiempo. Tenemos que hacer muchos de éstos con muchas estructuras. Porque lo que queremos, y ahí una de las claves, es prevenir, es educar, es informar. Pero queremos hacerlo para evitar problemas.

Segundo, yo quiero hablar de la responsabilidad que tenemos como generación. Las generaciones aquí reunidas, las jóvenes, las de las mujeres, y las de los varones, que ya no calificamos tan fácilmente en la juventud, tenemos una enorme responsabilidad. Se puede decir muy fácil.

Nuestra responsabilidad es entregarles a nuestros nietos, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros nietos un México mejor. Un México mejor respecto al que a nosotros nos heredaron nuestros abuelos y nuestros padres.

Esto pasa por un hecho fundamental: tenemos que trabajar con nuestras niñas, niños y jóvenes que forman parte del presente, pero que sin duda representan el porvenir de nuestro país.

Ahí hay tres cosas, en mi opinión: salud, educación y empleo. La salud es uno de estos elementos, que tiene que ver con todo. La salud tiene que ver con la herencia genética, sí, pero no nada más.

La salud tiene que ver con la alimentación, sí, pero no nada más. Con la educación, con las condiciones de vida, con la profesión, con el empleo o con el ingreso.

La salud tiene que ver con todo. La salud, lo he dicho yo muchas veces: la salud está en todo y aunque no es todo, sin salud, no hay casi nada.

Si queremos de verdad abonarle a la niñez y a la juventud, empecemos por dar salud, y a veces nos cuesta trabajo.

Hace muchos siglos que el ser humano sabe la relación que existe entre el bienestar físico, la activación, el deporte y la salud. En particular, la salud emocional.

Si queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes, tengan eso, hay que acercar cada vez, más programas de deporte, deporte y salud, van juntos.

Yo quiero terminar reiterando que para el gobierno el Presidente Peña Nieto, estos asuntos son fundamentales.

Hemos hecho cosas, hemos avanzado, de ninguna manera estamos conformes con lo alcanzado, nos falta mucho por hacer. Aquí viene la otra palabra: si prevención es una de ellas, unidad es otra.

Tenemos que trabajar de manera coordinada, todas las instancias de orden público, todos los niveles de gobierno, pero tenemos que hacerlo con el conjunto de la sociedad,

Hoy hacemos un pequeño aporte en esa dirección, hoy al suscribir este convenio, vamos avanzando en la ruta correcta.

Gracias por la confianza, gracias por la invitación y estaremos juntos trabajando en esa dirección.