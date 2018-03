INCan inaugura clínica de detección para cáncer de colon y recto

Con este proyecto se pretende disminuir los casos de cáncer de colon que se registran cada año en México

Fotos y texto por Viviana Bran

La prueba FIT está dentro de la cobertura del Seguro Popular para la detección temprana de cáncer colorrectal

Se llevó a cabo la inauguración de la primera clínica de detección temprana de cáncer de colon y recto, dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), con la cual se pretende evitar que los pacientes lleguen al diagnóstico de este tipo de cáncer en una etapa avanzada, ya que en México esta enfermedad ocupa el cuarto lugar en frecuencia y mortalidad.

Durante la ponencia estuvieron presentes: la Dra. Nancy Reynoso en representación del Dr. Alejandro Mohar, hablando sobre el Plan Nacional de Prevención y Detección Oportuna, el Dr. Ángel Herrera, Coordinador Nacional del Programa de Prevención y Control de Cáncer, con el tema panorama del cáncer de colon y recto, contexto del problema y la visión del Instituto, la Dra. Angélica Hernández, quien habló sobre cómo funciona el plan piloto de detección temprana, el Lic. Francisco Freyría, director de FUTEJE, quien hizo énfasis en el Día Nacional de Cáncer de Colon, y su aprobación en el Senado, y el Dr. Abelardo Meneses, Director del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), quien por su parte, dio un mensaje sobre los procesos que se han aplicado en el Instituto, en conjunto con organizaciones y fundaciones, para la inauguración de esta importante campaña.

Los casos tempranos de cáncer de colon o recto, pueden comenzar como pólipos no cancerosos, éstos no suelen tener síntomas, pero pueden detectarse mediante chequeos. La detección oportuna es el paso más importante que deben de dar las personas para evitar esta enfermedad. Estudios recientes han demostrado que las personas mayores de 50 años son las más propensas a padecerlo. Los síntomas del cáncer colorrectal dependen del tamaño y la ubicación del cáncer, algunos de los síntomas más comunes son los cambios en los hábitos intestinales, los cambios en la consistencia de las heces, la presencia de sangre en las heces y la incomodidad abdominal.

Cada año en todo el mundo se han registrado 1,360, 602 casos nuevos de este tipo de cáncer y 693, 933 defunciones. En México el año pasado se registraron 8651 casos nuevos y 4694 defunciones, solo el 25% de ellos, tenían menos de 50 años.

La campaña que propone esta nueva clínica, en favor de la prevención y detección oportuna del cáncer de colon y recto, estará dirigida a hombres y mujeres mayores de 50 años, que no presenten síntomas avanzados de cáncer, así como: enfermedades digestivas, sangrados, enfermedad inflamatoria intestinal, o antecedentes familiares que puedan predisponer el desarrollo de tumores; se les realizará una prueba no invasiva llamada Test FIT (Fecal Inmunology Test), la cual consiste en un examen inmunológico de detección de sangre oculta en las heces que detecta lesiones malignas, para la cual no es necesario llevar una dieta en especial o ir en ayunas. Después de llevado a cabo este procedimiento, los pacientes tendrán que esperar su resultado, en dado caso de que la prueba resulte positiva, se remitirá a la persona a una colonoscopia y en 24 horas ésta obtendrá su resultado final.

La meta del Instituto es detectar las lesiones en fases tempranas, ya que el 70 por ciento de los casos nuevos de cáncer de colon, se diagnostican en etapa tardía, lo que disminuye la supervivencia hasta en 90 por ciento.

Como inicio a este proyecto la Fundación Futeje donará 200 pruebas por mes, esperando que con el paso del tiempo y una buena difusión de la campaña, cada vez sean más las personas que asistan a este tipo de revisión. Cabe señalar que para poner el ejemplo, a los empleados del INCan mayores de 50 años, les han realizado una prueba piloto, la cual arrojó que el 17 por ciento de ellos presentaba alguna lesión, es decir desarrollaron pólipos. Sin duda, estos pacientes hubieran llegado a etapas avanzadas de no haberse realizado la prueba. El 50 por ciento llegan en etapas avanzadas donde pocos tienen la oportunidad de ser curados, porque aspiran a tener un control 5 por ciento a 5 años y un 40 por ciento sí llegan a curarse.

“La fundación está comprometida con la población que padece cáncer colorrectal, por lo que brindaremos el apoyo a personas sin derechohabiencia o seguridad social para combatir esta enfermedad”, aseguró el Director General de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, I.A.P. (FUTEJE), Francisco Freyria Sutcliffe.

El Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer Colorrectal, se celebra el día 31 de marzo, esta iniciativa surgió después de que cada año se diera un aumento importante en la población que padece esta enfermedad. Es importante mantenerse alerta sobre todo el síntomas que presente nuestro cuerpo, ya que este tipo de cáncer es asintomático en muchas ocasiones en etapas tempranas. Mantener chequeos constantes ayuda a prevenir y a salvar vidas.