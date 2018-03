Misoginia: Odio disfrazado de amor

Por: María Dolores Amezcua Gutiérrez, Psicóloga-Psicoterapeuta, Master en Psicología, Presidenta Estatal de la Cámara Nacional de la Mujer, Aguascalientes

Cuando decidimos estar en una relación de pareja, es importante tener en cuenta las conductas observables de un hombre que es misógino. Todo inicia desde el enamoramiento, la etapa del amor más hermosa, en donde todo resulta apasionante y existe una maravillosa respuesta corporal, biológica, psicológica y química. Sin embargo, cuando esta etapa termina, muchos hombres tienden a mostrar su verdadera personalidad, sus parejas confundidas por dicho cambio, comienzan a sentirse culpables o menospreciadas.

Los hombres con tendencias misóginas, muestran su lado oculto conforme pasa el tiempo, ya que con sus parejas comienzan a ser agresivos y controladores, muchas veces realizan críticas con la intención de humillar, culpabilizar y responsabilizar de todo lo que sucede en la relación a la mujer, provocando que ésta se someta a los abusos y maltrato psicológico.

El amor y odio están frente a un hombre misógino, si en algún momento, te has sentido víctima de alguno de estos abusos, te invito a que te conectes con tu autoestima, si dentro de ti prevalece la fortaleza, no permitirás que esto suceda, y podrás darte cuenta desde un principio. Como mujeres somos muy valiosas, no permitamos que este tipo de acciones sucedan más, debemos de aprender a ser un pilar fuerte y de esa forma generar un cambio.

También debemos tomar en cuenta que la educación que le damos a nuestros hijos es de suma importancia, ya que si se crían con atención, amor, y respeto a sus semejantes, estos no tendrán ningún motivo para repetir este tipo de patrones en un futuro.

Etimológicamente la palabra Misoginia:

Misoginia viene de la raíz griega "miseo", que significa odiar, y "gyne" cuya traducción sería mujer. Se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio tanto de hombres como de mujeres, hacia las mujeres y en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino. Ese odio ha tenido frecuentemente una continuidad en opiniones o creencias negativas sobre las mujeres y en conductas negativas hacia ellas.

Diferencia entre Misógino y machista:

La misoginia no tiene nada que ver con el machismo; el primero está muy enfocado hacia las conductas agresivas y humillantes hacía las mujeres, en el segundo se hacen notar conductas de dominio y control sobre las mismas.

Toma conciencia de los signos que puedes observar desde el primer contacto con un hombre misógino, por ejemplo, al inicio puede ser muy coqueto, divertido, carismático, seductor, sin embargo, conforme va pasando el tiempo se comporta más grosero, es poco tolerante, comienza a controlar tus acciones, además comienza a competir de forma malsana, y puede llegar a ser extremadamente egocéntrico.

Si sientes que tienes una pareja misógina es momento de ver hacia ti. Protege tu autoestima. Recuerda que el que ama no lastima, así que escribir tu historia depende de ti.

