Se llevará a cabo XXX Congreso Nacional de Diabetes

La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (FMD), en conjunto con la empresa farmacéutica MEDIX, llevarán a cabo el XXX Congreso Nacional de Diabetes, del 23 al 25 de marzo del 2018 en el World Trade Center de la Ciudad de México, en donde la intención principal será unir sus esfuerzos para combatir la diabetes, la obesidad y el sobrepeso. Especialistas nacionales e internacionales por medio de sus ponencias y presentaciones compartirán los principales avances que han surgido alrededor de esta condición.

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía; en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada, por lo que sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. El exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional.

En México, cada vez más personas están sufriendo este padecimiento, por dicha situación el gobierno federal a emitido una declaratoria de emergencia epidemiológica, la EE-4-2016, la cual busca desacelerar el aumento en el número de casos de diabetes para después disminuirlo.

“La diabetes es una condición de vida cuya incidencia ha ido aumentando en todo el país. Por ello, es de suma importancia formar alianzas entre sociedad, gobierno, industria, organizaciones civiles y profesionales de la salud para realizar un esfuerzo conjunto que ayude a frenar la aparición de nuevos casos y promover el buen control con base en la educación en diabetes”, señaló CP Juan José Irazábal Lujambio, Presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C.

Es la primera vez que este padecimiento, actualmente denominado “epidemia”, es relacionado con temas del área endocrinológica, debido a que está vinculado con procesos infecciosos de gran alcance con una rápida multiplicación. El Dr. Jorge Antonio Aldrete Velasco, especialista en medicina interna con experiencia en investigación clínica, ex vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de México asegura que la obesidad es un factor fundamental para modificar la predisposición a desarrollar diabetes tipo 2. “La responsabilidad es de todos los actores de la sociedad: médicos, pacientes, familias, incluidos el entorno laboral y social. Es una gran oportunidad para las personas que viven con diabetes porque la condición deja de ser un riesgo si la comprendemos mejor y todos nos involucramos para controlarla”, comentó el Dr. Velasco.

Hoy en día la educación ha tomado gran relevancia para el autocontrol de la diabetes, ya que no es suficiente con sólo brindar información, sino hay que dar al paciente las herramientas necesarias para que pueda tomar decisiones informadas. Este encuentro brindará información sobre todo lo relacionado con la diabetes, así como la asesoría de especialistas.

Además, este será el único congreso con un programa científico para profesionales de la salud, un programa educativo exclusivo para pacientes y sus familiares.

Por su parte el Dr. Leonardo Alberto Martínez Rodríguez, Médico Internista con Subespecialista en Gastroenterología y con alta especialidad en Endoscopia Digestiva Avanzada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, estableció una fuerte conexión entre los problemas de hígado graso con sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 y deficiencia de vitamina D. “El hígado graso está muy asociado a sobrepeso, obesidad y diabetes. Ocurre cuando se acumula grasa en las células hepáticas y puede evolucionar a estadios graves e incluso irreversibles como inflamación, fibrosis o cirrosis”, comentó.

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, reveló que los mexicanos son genéticamente susceptibles al hígado graso y las complicaciones de su espectro clínico. Desde 2012, autoridades del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) emitieron el comunicado: Deficiencia de vitamina D en México primera evidencia de una epidemia desconocida, basado en los datos de ENSANUT 2006, este cobra importancia ahora, debido a un metanálisis publicado en el J. Clin Endocrinol Metab en septiembre de 2017, que concluyó que una suplementación con 4000 unidades de vitamina D3, puede ayudar a controlar la respuesta glucémica y mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2.

La propuesta que tiene el XXX Congreso Nacional de la FMD, es seguir fomentando la educación para las personas que viven con diabetes y sus familiares, así como de los médicos y el equipo de salud a su cuidado. El objetivo es abrir el debate sobre diagnósticos oportunos, atención adecuada, educación en diabetes y desarrollo de habilidades para tener control de la condición.