En el marco del primer simposio sobre sarcomas que se realizó en el INCan, se presenta el libro Sarcomas

Con autorización expresa de los editores de la colección Clínicas Oncológicas de Iberoamérica del Instituto Nacional de Cancerología, nos permitimos publicar el prólogo que ofrece el Dr. Jaime de La Garza, a la obra de los reconocidos médicos del INCan; Jorge Martínez Tlahuel y Mario Cuellar Hubbe editores huéspedes de este libro Sarcomas

Prólogo: SARCOMAS

Los Sarcomas son neoplasias malignas y que se originan en los tejidos blandos de sostén como el tejido óseo, el cartilaginoso, el tejido adiposo, el nervioso, el muscular, los del sistema retículo-endotelilal como p.ej. los de los vasos sanguíneos, u otros tejidos conjuntivos de sostén. Los diferentes tipos de sarcomas por lo tanto pueden ser superficiales o profundos dependiendo del sitio de originen y su comportamiento (en su gran mayoría benigno), son ejemplo de malignidad el osteosarcoma, el liposarcoma, el rabdomiosarcoma, los leiomiosarcomas o el tumor maligno Triton.

Los sarcomas se presentan tanto en adultos como en niños. Son poco frecuentes pueden manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, son más frecuentes en las piernas y en los brazos. También pueden aparecer en el tronco, la cabeza, la parte posterior de la cavidad abdominal y los órganos internos, aunque existen más de 50 subtipos de sarcomas, se agrupan en términos generales como Sarcomas de Partes Blandas (SPB) porque muchos tienen características comunes. Desafortunadamente en nuestro medio existe un gran desconocimiento con respecto a este tipo de neoplasias, no solo entre la población general sino entre los mismos médicos no especializados. Por esta razón me congratulo y felicito a los Doctores Mario Cuellar Hubbe y Jorge Martínez Tlahuel editores huéspedes de este libro de la colección Clínicas Oncológicas de Iberoamérica, que informan en forma muy didáctica y de actualidad en el diagnóstico y tratamiento de los Sarcomas.

En 18 capítulos y con la participación de oncólogos experimentados en el diagnostico histopatológico, de imagen (radiólogos), responsables del tratamiento y pronóstico como son los cirujanos oncólogos , los radio-oncólogos, los oncólogos, médicos, rehabilitadores ortopedistas, algólogos, incluidos psiquiatras y psicólogos, todos abordan el tema de manera actualizada ofreciendo respuestas en beneficio del paciente ya sea de Imagenología o de histopatología relacionada al pronóstico y tratamiento quirúrgico, de radioterapia, o de quimioterapia de los tumores más frecuentemente vistos en la consulta diaria en el Instituto Nacional de Cancerología-México.

Los sarcomas referidos en este libro son: los de los tejidos blandos de las extremidades, pared torácica o abdominal y, los del retroperitoneo: su tratamiento quirúrgico primario o de la enfermedad metastásica, (pulmonar-hepática) del rabdomiosarcoma en pediatría, del dermatofibrosarcoma protuberans o, de los tumores desmoides. La fisioterapia, los aspectos psiquiátricos y psicológicos incluyendo la cirugía reconstructiva y/o los cuidados paliativos,

Estimo que esta información será de gran valor para tener el conocimiento de estos tumores, poder realizar un diagnóstico temprano y que el paciente sea referido a un centro donde exista la infraestructura y los médicos expertos. Los sarcomas diagnosticados tempranamente y bien tratados tienen una mayor supervivencia con Calidad de Vida. Por demás existe la mejor posibilidad de pacientes curados con el manejo multidisciplinario, recomiendo su lectura para los médicos cirujanos generales a los estudiantes y enfermeras incluyendo a los mismos médicos oncólogos.

Dr. Jaime G. de la Garza Salazar

Instituto Nacional de Cancerología