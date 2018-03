Se llevó a cabo ALAPP México 2018

Se llevó a cabo del 28 al 03 de marzo del 2018, el tercer Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (ALAPP), dentro de las instalaciones del World Trade Center en la Ciudad de México. El evento reunió por primera vez en forma oficial, a tres importantes especialidades: Uroginecología, Coloproctología, y Urología, las cuales tuvieron como propósito unir sus conocimientos y trabajar en forma inter y trans disciplinaria en las patologías del piso pélvico.

En esta ocasión, con el lema “unidos por la anatomía”, en un evento sin precedentes, el congreso también fue sede del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica (SMUG), y el evento regional del centro a cargo del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Se reunieron bajo el mismo techo las dos instituciones de México con más prestigio en el tratamiento de las enfermedades asociadas, se contó con la asistencia de más de 1,000 congresistas y más de 40 profesores extranjeros.

Entre algunos de los congresistas invitados a este evento, estuvieron presentes: el Dr. Paulo Palma, de la Universidad Estatal de Campinas, São Paulo, Brasil, el Dr. Daniel García Sánchez de Urocontinent, México, la Dra. Silvia Rodríguez, del Instituto Nacional de Perinatología en México, el Dr. Cassio Riccetto de Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil, el Dr. Nucelio Lemos, de University of Toronto, Canada, el Dr. René Marquez Allegre del Centro de uroginecología y urodinamacia Urogyn, México, el Dr. Peter Petros de University of NSW, Sydney, Australia, la Dra. Bernardita Fuentes, del Centro de Especialidades Piso Pelviano, Clínica Las Condes, Santiago de Chile, el Dr. Carlos Ramírez, UroGinecólogo, GinecoObstetra, de la Ciudad de México, el Dr. Mario Tabares, del Instituto Nacional De Perinatología, México, el Dr. Carlos Sarsotti, del Hospital Italiano de Buenos Aires & GEDREP, Buenos Aires, Argentina, el Dr. Alejandro Tarazona Reyes, de la Clínica de la Mujer, Bogotá, Colombia, y la Dra. Adélia Lúcio, del Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universida de Federal do Mato Grosso do Sul (HUMAP-UFMS), Campo Grande, Brasil.

Los asistentes a ALAPP 2018, tuvieron la oportunidad de beneficiarse del intercambio académico de gran envergadura que se planeó para este programa, además se extendieron los lazos de colaboración con todos los profesores en las actividades planeadas. “La incontinencia es un tema tan importante, que el día 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Incontinencia urinaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tenemos gente de Mozambique, Australia, Alemania, Canadá, mucha gente asiste a este evento por la importancia que tiene en Latinoamérica”, comentó el Dr. Paulo Palma Presidente de ALAPP.

Es importante recordar que el Piso Pélvico no se puede dividir en las tres especialidades que lo conforman (Ginecología (uro-ginecología), Urología (neuro urología o urologia funcional) y Coloproctologia), ya que por separado no se pueden observar las perspectivas que cada aporta a la resolución de los problemas que trae consigo la incontinencia urinaria, estas patologías en lugar de dividirse se han tenido que unir para beneficiar de forma integral a todos los pacientes.

El programa científico abarcó temas en común para diferentes especialidades, así como específicas y particulares a cada área médica. Algunos de los temas que se trataron en este congreso fueron:

Introducción a la Patología uroginecologica en Adultos Mayores, Manejo actual de la vejiga hiperactiva en Adultos Mayores, Manejo quirúrgico del prolapso genital con técnicas reconstructivas, Manejo quirúrgico del prolapso genital con técnicas obliterativas, Manejo de la Incontinencia Urinaria en Adultos Mayores, Nuevos Conceptos en la enseñanza y el aprendizaje de Anatomía Pélvica, Bases anatómicas de la incontinencia urinaria, fecal y dolor pélvico, Relación de anatomía y ultrasonografía.

Así como, Bases anatómicas para la rehabilitación muscular, Los varones tienen piso pélvico también, Introducción sobre la historia de prostatitis y el tratamiento de dolor pélvico masculina, Problemas sexuales- disorgasmia, disminución de semen, dolor post eyaculación, Tratamiento transrectal no tiene que ser tabu, cáncer de próstata y prostatectomia, Incontinencia urinaria femenina: de la evaluación al tratamiento domiciliar, De la ciencia básica a la clínica: disfunciones del piso pélvico femenino, Modelos de experimentación animal útiles para el estudio de la fisiología del piso pélvico femenino, y finalmente, Interfaces neurales avanzadas empleadas en neuromodulación.