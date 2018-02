“Sin salud va a ser muy difícil que podamos realizar cualquier acción, por eso debemos defender el cuidado de nosotros mismos”, aseguró el Dr. Abelardo Meneses García, Director del INCan

De acuerdo a cifras otorgadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 8.8 millones de personas mueren cada año a causa de padecer algún tipo de cáncer. Tan solo en México, esta enfermedad ya se ha convertido en la primera causa de muerte, con 85 mil defunciones al año. Esta situación avanza con el tiempo, es por eso que el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) con el apoyo del Patronato del INCan, preocupados por dicha situación, presentaron la Campaña: “1 minuto vs el cáncer 2018” bajó el lema “mañana es hoy”, la cual propone propuestas y acciones, que detonen en una mayor participación por parte de la sociedad civil, respecto al problema actual de cáncer en México.

Durante el evento se presentaron acciones concretas que se realizarán este año a nivel nacional, entre las cuales están: la prevención, detección oportuna de cáncer, toma de conciencia sobre esta enfermedad por parte de la población, control del tabaquismo, vacunación en cuanto al Virus del Papiloma Humano (VPH), y vacunas para prevenir la hepatitis B y C. “Se ha luchado mucho para reducir esta enfermedad, estamos buscando estrategias para disminuirla, campañas para la población, esperamos que este problema se reduzca en un 40% de aquí al 2030. Centramos la atención principalmente en el tema del tabaquismo, ya que para reducir el cáncer de pulmón, debemos reducir la exposición al consumo de tabaco, asimismo, la continuidad que debe dársele a la vacunación contra el VPH, ya que en los últimos 10 años se ha reducido en un 40%, y una especial atención al tema de vacunas para la hepatitis B y C, ya que en los últimos años ha incrementado la frecuencia en el cáncer de hígado”, puntualizó el Dr. Meneses.

Cifras demuestran que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se asocian a factores de riesgo conductuales y dietéticos como: un índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

“Un minuto vs el cáncer” busca concientizar a la población respecto a la situación actual que se vive en torno al cáncer, por medio del conocimiento de sus causas y factores de riesgo. Está demostrado que si el cáncer se detecta en una etapa temprana las probabilidades de vencerlo aumentan hasta en un 70%, por eso el objetivo de “mañana es hoy”, es que la gente acuda al médico oportunamente, ya que este podría ser el pase para conservar su vida y su salud.

“El objetivo de esta nueva campaña es invitar a la población a que no deje las cosas para mañana. Sigue siendo un problema la cultura del “hubiera”, debemos de cambiar estos enfoques. Queremos hacer llegar a la población, desde Baja California hasta Mérida, información sobre prevención. Sin salud difícilmente uno puede trabajar, si no prevenimos y no tomamos conciencia, y no cambiamos nuestro estilo de vida difícilmente vamos a poder lograr algo”, comentó Alfredo Cantú, director del patronato del Instituto Nacional de Oncología en el Inicio de la campaña nacional de Lucha contra el Cáncer 2018 en el INCan, Este proyecto busca a través de una estrategia que dure solo 1 minuto, una reflexión que genere un cambio en cuanto al terrible significado que trae consigo esta enfermedad, promoviendo así la cultura de prevención. A través de la plataforma digital www.1minuto.org se ofrece información vital a través de videos didácticos dirigidos, con una duración máxima de un minuto.