Karla Souza sufrió abuso sexual por parte de un director

La actriz reveló haber sido víctima de acoso y abuso sexual durante el rodaje de un filme en el inicio de su carrera

La actriz, cantante y modelo Karla Souza, inicio su carrera de actuación desde temprana edad, sin embargo fue a partir del 2010 cuando saltó a la fama. Ha trabajado en proyectos de cine, televisión y teatro, entre los cuales destacan: Nosotros, los Nobles (2013), No se aceptan devoluciones (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016), además de interpretar a Laurel Castillo en la serie estadounidense How to Get Away with Murder desde el 2014.

La actriz mexicana reveló a la cadena de televisión CNN en español, que fue víctima de una violación por parte de un director de cine. El suceso tuvo lugar cuando ella inicio su carrera profesionalmente hace 12 años, durante la grabación de una película. Sin dar el nombre del cineasta, Karla explicó que todo comenzó cuando al viajar para una locación, no encontró nada malo en que solamente ella y el director se quedaran en el mismo hotel.

“Empezó a suceder que cuando desayunaba, comía y cenaba siempre estaba él… Un día a las dos de la mañana sintió que tenía que venir a tocarme a la puerta de mi cuarto, que necesitaba hablar conmigo sobre una escena. No es apropiado ni para nada algo que debía haber sucedido. Entra al cuarto y no se va… siempre hablando de actuación y haciéndome sentir especial, haciéndome saber que iba a hacer un papel bueno.

“Empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo, donde siento que no tengo la opción de rechazarlo… porque cada vez que yo decidía no abrirle, al día siguiente me la cobraba: decidía no filmarme una escena, se tomaba dos segundos conmigo, me humillaba frente a los demás y esto era parte de su control psicológico… Y cuando le abría la puerta era increíble conmigo. Después de un mes de abuso total de su poder, acabé cediendo, a que me besara, me tocara de formas que no quería, y en un momento me agredió violentamente, y sí me violó… me cuesta todavía decirlo”, confesó la actriz.

En noviembre pasado la actriz también reveló haber sufrido acoso sexual, en ese momento dijo que daría más detalles, pero solo cuando tuviera la asesoría apropiada, aseguró que hacer una denuncia pública de ese tipo, para ella podría resultar peligroso, sobre todo por las condiciones actuales a las que se enfrentan las mujeres en este país.

“Todavía estamos bajo el control y manipulación de gente con poder que nos puede quitar el trabajo o amenazar. Aún hay muchísimo machismo y sexismo como para que la mujer se sienta apoyada y me gustaría que eso cambie lo más rápido posible”, comentó.