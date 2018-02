46° Congreso Mexicano de Reumatología en Chihuahua

Cuenta con la presencia de más de 800 congresistas nacionales e internacionales, además de 20 ponentes mexicanos y 10 extranjeros

Del 16 al 20 de Febrero, se lleva a cabo el Congreso Mexicano de Reumatología en su 46° edición, el cual ha sido organizado por el Colegio Mexicano de Reumatología (CMR), en colaboración con la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos A.C. (FUMERAC), en el Centro de Convenciones del estado de Chihuahua.

El programa académico de este Congreso, además de contar con cursos de actualización dirigidos a médicos de atención primaria y médicos especialistas, cuenta con foros de intercambio académico, simposios, presentación de carteles, conferencias magistrales, sesiones plenarias y simultáneas. Contando con más de 800 congresistas nacionales e internacionales, además de 20 ponentes mexicanos y 10 extranjeros, provenientes de países como España, Israel, Inglaterra, Canadá, Alemania y Estados Unidos.

Este es el foro más reconocido en torno a esta especialidad en territorio nacional, ya que contribuye a la difusión del conocimiento relacionado a las enfermedades reumáticas y su tratamiento, el cual deriva de las distintas líneas de investigación y proyectos que se llevan a cabo en toda la República Mexicana y cuyo objetivo final es el bienestar de todos los pacientes que padecen estas enfermedades.

A continuación les mostramos en breve compendio de las actividades que contiene el programa:

Jueves 15 de febrero

Curso de actualización: Promédica Reumatológica para Médicos de Atención Primaria Sede: Polyforum de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua

09:00 – 09:30/ Lupus Eritematoso Sistémico, por el Dr. Daniel X. Xibillé Friedmann

09:30 – 10:00/ Artritis Reumatoide, por la Dra. Sandra M. Carrillo Vázquez

10:00 – 10:30/ Espondiloartritis, por elDr. Leonardo Limón Camacho

10:30 – 11:30/ Gota, por la Dra. Graciela Alexanderson

12:00 – 13:00/ Enfermedades reumáticas de la infancia, por el Dr. Héctor Manuel Vera Soto

13:00 – 13:30/ Laboratorio en reumatología, por el Dr. Salvador Pizarro Chávez

13:30 – 14:00/ Fármacos en reumatología, por la Dra. Greta Cristina Reyes Cordero

14:00 – 14:30/ Mitos y realidades en las enfermedades reumáticas, por el Dr. Edgardo Muñoz Esteves

Viernes 16 de febrero

Taller: Capilaroscopía

Sede: Hotel Sheraton

09:00-09:20/ Introducción. Principios generales, por la Dra. Angélica Vargas

09:20-09:30/ Parámetros a evaluar en videocapilaroscopía, por el Dr. Marwin Gutiérrez

09:30-09:45/ Capilaroscopía normal, por el Dr. Marwin Gutiérrez

09:45-10:00/ Descripción de anormalidades en capilaroscopía, por la Dra. Chiara Bertolazzi

10:00-10:15/ Videocapilaroscopía en esclerosis sistémica, por la Dra. Tatiana Rodríguez

10:45-11:35/ Ejercicio de interpretación de imágenes videocapilaroscópicas, por la Dra. Angélica Vargas

11:35-11:55/ Revisión de imágenes obtenidas durante el ejercicio, por la Dra. Chiara Bertolazzi, y el Dr. Marwin Gutiérrez

11:55-12:00/ Conclusiones, por la Dra. Tatiana Rodríguez

Curso de actualización: Aspectos prácticos de reumatología pediátrica

Sede: Hotel Sheraton

07:40 - 08:10/ Revisión de la literatura, por la Dra. Nadina Rubio

08:10 - 08:50/ Epidemiología, etiopatogenia y clasificación de AIJ, por la Dra. Maritza Zeferino

08:50 - 09:30/ AIJ sistémica y síndrome de activación de macrófagos, por el Dr. Fernando García

09:30 - 10:10/ Era, por el Dr. Rubén Burgos

10:10 - 10:50/ Manifestaciones clínicas de AIJ y tratamiento con farme no biológico, por la Dra. Araceli Arellano

11:00 - 11:30/ Clinimetria en AIJ, por la Dra. Ana Victoria Villarreal

11:30 - 12:10/ Terapia biológica I (anti-tnf), por el Dr. Vicente Baca

12:10 - 12:50/ Terapia biológica II (tcz,aba,rtx), por la Dra. Rocío Maldonado

13:00 - 13:40/ Enfermedad inflamatoria intestinal en niños, por el Dr. Sergio Fernández

13:40 - 14:20/ Manifestaciones oftalmológicas en AIJ, por el Dr. Alejandro Rodríguez

14:20 - 14:50/ Utilidad del USG en pediatría, por el Dr. Lucio Ventura y la Dra. Cristina Hernández

09:00 - 09:05/ Inauguración, por el Dr. Daniel X. Xibillé Friedmann

09:05 - 09:30 / Formulación de la pregunta de investigación, por la Mtra. Marcela Pérez Rodríguez

09:35 - 11:00 / Diseños de investigación por la Mtra. Guadalupe Olvera

11:20 - 13:15 / Plan de análisis estadístico, por la Dra. Ivonne Roy

13:20 - 14:20 / Sesgos, diferencias entre análisis por protocolo y por intención a tratar, por la Mtra. Marcela Pérez Rodríguez

14:25 - 14:55 / Eficacia terminal en investigación, por el Dr. Luis Javier Jara Quezada

Sábado 17 de febrero

Nuevos horizontes en el entendimiento de la fisiopatología y el tratamiento de las SpA

Sede: Centro de Convenciones Expo Chihuahua

07:30 – 07:35/ Bienvenida e introducción, por el Dr. Julio César Casasola Vargas

07:35 - 08:05/ Avances clínicos en el abordaje de la inflamación de la entesis y la formación de hueso en la Espondioloartritis, por el Prof. Dennis McGonagle

08:05 - 08:25/ Importancia del diagnóstico temprano en las SpA: ¿Cuál es su impacto en los desenlaces clínicos?, por el Dr. César Pacheco Tena

08:25 – 08:45/ Lo último sobre la inhibición de IL-17, por el Prof. Dennis McGonagle

Simposio: Manero de enfermedades reumáticas con biológicos para poblaciones especificas,

Ponente: Dra. Viktoria Pavlova

Simposio Tofacitinib: Evidencia Clínica en Latinoamérica

Ponente; Dr. Carlos M. González

Coordinador: Dr. César Francisco Pacheco Tena

Domingo 18 de febrero

Simposio Tofacitinib: Evidencia Clínica en Latinoamérica

Ponente; Dr. Mario Cardiel

Coordinador: Dr. César Pacheco

11:00 - 12:30 hrs /Conferencia Magistral II: Adipocinas y enfermedad óseaProf. Ulf Müller-Laner

Coordinador: Dr. Daniel Xibillé Friedmann

12:30 - 13:30 hrs / Simposio CMR: Actualización de las guías de tratamiento de la artritis reumatoide.

Coordinadores: Dr. Mario Cardiel, Dra. Sandra Carrillo

14:00 - 15:30 hrs /

Simposio: Artritis Reumatoide y Osteoartritis un tema de salud pública

Ponente: Dr. Manuel Robles San Roman

Lunes 19 de febrero

7:30 - 9:00 hrs / Simposio : Persistencia como camino al éxito en eltratamiento de enfermedades reumáticas

Coordinador: Dra. Fedra Irazoque

Ponente: Professor Costantino Pitzalis MD, PhD, FRCP

11:00 - 12:00 hrs / Conferencia Magistral III: El papel de la alimentación en el desarrollo de las enfermedades reumáticas

Coordinadores:

Prof. Yehuda Schoenfeld

Head of the Mosaic of Autoimmunity Project, Saint Petersburg State University

Dr. Luis Javier Jara Quezada

12:00 - 13:00 hrs /

Simposio CMR: Presentación de las recomendaciones del CMR para el tratamiento de LES

Coordinadora: Dra. Leonor Barile Fabris

Ponentes: Dr. Juan Carlos AranaMaestra Marcela Pérez Rodríguez

Dra. Leonor Barile Fabris

13.30 - 15:00 hrs /

Simposio: La reumatología actual y la correcta interpretación de la información médica

Ponentes:Dra. Leonor Barile Fabris, Dr. Juan Osvaldo Talavera Piña

Martes 20 de febrero

Simposio: Un verdadero biocomparable

7:30 - 9:00 hrs

Ponentes: Dra. Margarita Portela Hernández, Dra. Sonia Mayra Pérez Tapia

10:30 - 11:30 hrs /

Simposio CMR: Resumen del Congreso

Coordinador: Dr. Luis Javier Jara Quezada

11:30 - 12:30 hrs /

Mesa redonda CMR: Retos y oportunidades en la Reumatología en México

Coordinador: Dr. Antonio Fraga

Participantes: : Dra. María del Carmen Alejandra Amigo Castañeda, Dr. Luis

Humberto Silveira Torre,Dra. Fedra Irazoque

12:30 - 13:30 hrs /Simposio: “Más allá de la articulación: la sexualidad en la Artritis Reumatoide, lo que el paciente teme preguntar y el reumatólogo no evalúa”

1. Impacto de la artritis reumatoide en la actividad sexual del paciente con artritis reumatoide

2. Por qué y cómo el reumatólogo debe evaluar la sexualidad en el paciente con artritis reumatoide

3. La sexualidad desde la perspectiva del paciente

Coordinador: Dr. Carlos Javier Pineda Villaseñor INR, México

Ponentes:

Dr. Pedro Ivan Santos Moreno, Universidad de la Sabana Bogotá, Colombia

Dr. Marwin Gutiérrez INR, México