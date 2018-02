Director del Colegio Mexicano de Reumatología

El Dr. Daniel Xavier Xibille Friedmann, es Médico Reumatólogo certificado por el consejo Mexicano de Reumatología, se graduó de la Universidad Anáhuac como Médico Cirujano, especializado en Reumatología, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una Maestría en Medicina Molecular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es Miembro del Colegio Mexicano de Reumatología (CMR) desde 2002 y miembro del American College of Rheumatology (ACR) desde 2007. También es maestro en Medicina Molecular y actualmente se desempeña como Médico Adscrito a los Servicios de Salud de Morelos y funge como Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad Latinoamericana. Ha escrito múltiples ensayos clínicos, evaluando medicamentos innovadores para el tratamiento de la Artritis Reumatoide, Gota, Espondilítis Anquilosante, Artritis Psoriática, entre otras. En colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desarrolla una línea de investigación relacionada al comportamiento de ciertas hormonas en la actividad inflamatoria de la Artritis Reumatoide.

Publicaciones y conferencias

• Pregnancy Outcomes in the Tofacitinib Safety Databases for Rheumatoid Arthritis and Psoriasis. DOI 10.1007/s40264-016-0431-z, Megan E. B. Clowse, Steven R. Feldman, John D. Isaacs, Alexandra B. Kimball, Vibeke Strand, Richard B. Warren, Daniel Xibille, Yan Chen, Donald Frazier, Jamie Geier, James Proulx, Amy Marren, Drug Safety Vol. 9 Pag. 1-1. 2016

• Tofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor, for the treatment of Latin American patients with rheumatoid arthritis: Pooled efficacy and safety analyses of Phase 3 and long-term extension studies. http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2016.04.010, Sebastião Cezar Radominski, Mario Humberto Cardiel, Gustavo Citera, Annelise Goecke, Juan Jose Jaller, Andrea Barranjard Vannucci Lomonte, Pedro Miranda, Patricia Velez, Daniel Xibillé, Kenneth Kwok, Ricardo Rojo, Erika Gabriela García, Reumatología Clínica Vol. Pag. 1-1. 2016

• Peripheral blood Leptin and Resistin levels as clinical activity biomarkers in Mexican Rheumatoid Arthritis patients http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2015.11.011, Carolina Bustos Rivera-Bahena, Daniel-Xavier XibilléFriedmann, Judith González-Christen, Sandra Miriam Carrillo-Vázquez, José Luis Montiel-Hernández, Reumatología Clínica Vol. 11 Pag. 1-1. 2015

• A Prospective Follow-Up of Adipocytokines in Cohort Patients With Gout: Association With Metabolic Syndrome But Not With Clinical Inflammatory Findings: Strobe-Compliant Article http://dx.doi.org/10.1097/md.0000000000000935, Sergio García-Mendez Carolina Bustos Rivera-Bahena Jose Luis Montiel Hernández Everardo Álvarez Hernández Ingris Peláez-Ballestas Rubén Burgos Vargas Janitzia Vázquez Mellado, Medicine (Baltimore) Vol. 94 Pag. 1-1. 2015

• Leptin and adiponectin as predictors of disease activity in rheumatoid arthritis. DOI: 10.13140/RG.2.1.2816.1441, Daniel Xibillé-Friedmann Eduardo Ortíz-Panozo Carolina Bustos Rivera-Bahena Marisol Sandoval-Rios, Sara Hernández-Góngora Liliana Domínguez-Hernández Jose Luis Montiel-Hernández, Clinical and Experimental Rheumatology Vol. 33 Pag. 471-471. 2015

• Anticardiolpin antibody isotype etermination in amniotic fluid of pregnant patients with systemic lupus erythemato sus adn/or antiphospholipid syndrome. DOI 10.4236/OJRA.2014.43024, Xibillé-Friedmann Daniel, Sánchez-Rodríguez Carmen, Cruz-Cruz Polita, García de la Torre Ignacio, Jara-Quezada Luis Javier, Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases Vol. 4 Pag. 170-170. 2014

• The efect of antidrug antibodies on the sustainable efficacy of biologic therapies in rheumatoid arthritis: practical consequences. DOI:10.1586/1744666X.2014.926219, Mauro Keiserman Catalin Codreanu Rohini Handa Daniel Xibillé-Friedmann Eduardo Mysler Francisco Briceño Servet Akar. 2014

• Actualización de la guía mexicana para el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide del Colegio Mexicano de Reumatología. DOI: 10.1016/J.REUMA.2013.10.006, Mario H. Cardiel, Alejandro Díaz-Borjón, Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, Jorge Iván Gámez-Nava, Leonor A. Barile Fabris, César Pacheco Tena, Luis H. Silveira Torre, Virginia Pascual Ramos, María Victoria Goycochea Robles, Jorge Enrique Aguilar Arreola, Verónica González Díaz, José Álvarez Nemegyei, Laura del Carmen González-López, Mario Salazar Páramo, Margarita Portela Hernández, Zully Castro Colín, Daniel Xavier Xibillé Friedman, Everardo Álvarez Hernández, Julio Casasola Vargas, Miguel Cortés Hernández, Diana E. Flores-Alvarado, Laura A. Martínez Martínez, David Vega-Morales, Luis Felipe Flores-Suárez, Gabriel Medrano Ramírez, Antonio Barrera Cruz, Adolfo García González, Susana Marisela López López, Alejandra Rosete Reyes y Rolando Espinosa Morales, Reumatologia Clinica Vol. 10 Pag. 227-227. 2014

• Disfunción respiratoria crónica por hemorragia alveolar difusa en pacientes con Lupus Eritematoso sistémico y Vasculitis primaria. http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2013.01.008, Eva Pérez Aceves, Mario Pérez Cristóbal, Gerardo A. Espinola Reyna, Raul Ariza Andraca, Daniel Xibille Fridmann y Leonor A. Barile Fabris, Reumatología Clínica Vol. 9 Pag. 263-26. 2013

• Libro: Lupus eritemaoso sistémico. Introducción a la Reumatología INTERSISTEMAS-CMR 260000 PÍNDA. 2012

• A decrease in galectin-1 (GAL-1) Levels correlates with an increase in anti-gal-1 antibodies at the dynovial level in patients with rheymatoid arthritis. http://dx.doi.org/10.3109/03009742.2012.725769, Xibillé-Friedmann D, Bustosrivera-Bahena C, RojasSerrano J, Burgos-Vargas R, Montiel-Hernández JL., Scandinavian Journal of Rheumatology Vol. 42 Pag. 102-10. 2012

• Two-year follow-up of plasma leptin and other cytokines in patients with rheumatoid arthritis. http://dx.doi.org/10.1136/ard.2009.111732, Xibillé-Friedmann D, Bustos-Bahena C, Hernández-Góngora S, Burgos-Vargas R, Montiel-Hernández JL, Annals of Rheumatic Disease Vol. 69 Pag. 930-930. 2010

• Guías y Recomendaciones del Colegio Mexicano de Reumatología para el uso de Agentes Biológicos en Enfermos Reumáticos. http://dx.doi.org/10.1016/s1699-258x(06)73026-1, José Álvarez Nemegyei, Lilia Andrade Ortega, Vicente Baca Ruíz, David D. Bañuelos Ramírez, Ana G. Bernard Medina, Mario H. Cardiel Ríos, Mario A. Chávez López, Luis J. Cruz Alvarez, Rolando Espinosa Morales, Federico Galván Villegas, José L. García Figueroa, Moisés Gutiérrez Ullrich, Roberto Hernández Paz, Jorge Jaimes Hernández, Luis J. Jara Quezada, Ricardo F. López Villanueva, Francisco Medina Rodríguez, Juan E. Olguín Redes, Hugo Peña Ríos, Carlos J. Pineda Villaseñor, Manuel Robles San Román, Miguel A. Saavedra Salinas, Luis H. Silveira Torre, Leobardo Terán Estrada, Janitzia Vázquez-Mellado Cervantes, Daniel X. Xibillé Friedmann y Beatriz Zazueta Montiel,, Reumatologia CLinica Vol. 2 Pag. 78-78. 2006

• Criterios utilizados para médicos de atención primaria pata el diagnóstico y derivación al reumatólogo del paciente con artritis reumatoide. doi: 10.1016/S1699-258X(06)73053-4, Xibillé-Friedmann D, Mondragón-Flores V, de la Rosa CH., Reumatología Clínica Vol. 2 Pag. 235-235. 2006

• Percepción de la sexualidad en pacientes con enfermedades reumáticas: Estudio piloto de casos y controles. http://dx.doi.org/10.1016/s1699-258x(05)72708-x, D Xibillé-Friedmann, M Álvarez-Fuentes, G FloresFlores, J Gudiño-Quiroz, A Cruz-Valdez, Reumatología Clínica Vol. 1 Pag. 20-2. 2005