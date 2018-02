Se mantendrán los mismos precios en boletos para FORMULA1 2018

Habrá opción de compra de 6 a 12 mensualidades sin interese. Todas las entradas a gradas serán numeradas

Se llevará a cabo la preventa de los boletos de la Formula 1, del 19 al 21 de febrero a partir de las 11:00 horas, en Citibanamex y la Súper Vneta Santander con opción a 6 y 12 meses sin intereses.

La venta al público general iniciará el jueves 22 de febrero a las 11:00, a través de la red de boletos Ticketmaster y en la taquilla 7 del Palacio de los Deportes. Las personas que estén inscritos en el programa de fidelidad STAYF1RST, podrán participar para ganar pases dobles al Paddock de F1® y Formula One Paddock ClubTM del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018™.

Luego de 3 años consecutivos, nuevamente FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018™, ha sido premiado como el “Mejor Evento del Año” de todo el campeonato, los promotores del automovilismo, anunciaron que se mantendrán los mismos precios de boletos para su cuarta edición que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de octubre del año en curso, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En su cuarta edición. “Nos sentimos muy honrados por haber sido reconocidos nuevamente como lo más destacado de Formula 1®; es un verdadero orgullo ver que todo el esfuerzo y la dedicación se traduce en la satisfacción de los asistentes y de la comunidad de este deporte. En respuesta a ello, y como muestra de agradecimiento al gran público mexicano, hemos decidido mantener los mismos precios para los boletos de la edición 2018”, declaró Federico González Compeán – Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™.

Los boletos saldrán a la venta en las siguientes etapas a partir de las 11 horas:

Del 19 al 21 de febrero de 2018 a partir de las 11:00 horas se llevarán a cabo la Preventa Citibanamex y Súper Venta Santander en las que los tarjetahabientes de ambos bancos podrán adquirir sus boletos a 6 ó 12 meses sin intereses.

A partir del 22 de febrero de 2018 iniciará la venta al público en general con cualquier método de pago en todos los puntos de venta de la Red Ticketmaster y en la taquilla 7 del Palacio de los Deportes.

En cualquiera de las etapas de venta, los aficionados podrán comprar sus abonos de tres días para cualquiera de las secciones y gradas. Los tarjetahabientes Citibanamex y Santander contarán siempre con la opción de adquirir sus boletos a seis o doce meses sin intereses.

También se llevará a cabo de manera digital una dinámica entre aquellos que están inscritos en el programa de fidelidad STAYF1RST, en la cual se buscará retribuir la afición con diversos beneficios a lo largo de todo el año. El registro a este programa es gratuito y se puede realizar por medio del sitio oficial: www.mexicogp.mx

La dinámica consistirá en las siguientes etapas: registrarse en la página oficial del Gran Premio de México (www.mexicogp.mx) para participar en las ventas de boletos exclusivas de STAYF1RST que se realizarán el 18 de febrero de 9:00 am a 11:55 pm – en la fase de preventa, sólo para tarjetahabientes Citibanamex y Santander – y el 22 de febrero de 6:00 am a 10 am – en la fase de venta al público en general. Una vez que hayan adquirido cualquier cantidad de boletos durante los dos días, recibirán vía correo electrónico el lunes 26 de febrero una trivia que deberán contestar correctamente y antes que nadie.

Los aficionados contarán con la posibilidad de obtener diferentes premios, entre los que destacan pases dobles para el Formula One Paddock ClubTM y Paddock de F1® Access, así como boletos para el Pit Lane Walk del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018™.