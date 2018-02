Sociedad Mexicana de Oncología SMeO, presente en World Cancer Leaders’ Summit 2017

“Poder difundir el conocimiento”: Dr. Samuel Rivera

Oncología.mx.- El Dr. Samuel Rivera, en su papel de presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología SMeO 2016-2017, formó parte de los representantes que asistieron al World Cancer Leaders’ Summit 2017, motivo por el cual nos comentó sus impresiones al respecto;

“El tener un evento así en nuestro país, es algo muy relevante, porque pone en la visión de todos; tanto del público en general, como de la gente que se enfrenta a esta situación, y hasta del gobierno, la necesidad de poner atención en todo lo que esta entorno al cáncer y cuáles son las medidas para su prevención. La toma de conciencia sobre este tema, dará la posibilidad de poder atender este padecimiento de manera adecuada, multidisciplinaria, y derivar recursos para poder darle solución, ya que hoy día, es uno de los problemas más importantes en nuestro país, y por el cual, desafortunadamente, aún no se han tomado las medidas para darle una atención completa.

Hay terrenos que están descuidados, por ejemplo el primer nivel, el primer contacto. Desafortunadamente, no hay incluso una educación adecuada en nuestro país para atender este tipo de problemas; un médico desafortunadamente no sospecha en primera instancia de un problema que puede estar muy a la vista, que es el cáncer, desde ahí hasta la parte de la enfermedad ya establecida, en donde también necesitamos tener más recursos, tanto humanos como de infraestructura, para poder atender este problema y finalmente la parte de la enfermedad avanzada, así como los cuidados paliativos que también están desatendidos.

Todavía nos falta recorrer un gran camino, en la Sociedad Mexicana de Oncología SMeO, en este par de años que hemos estado trabajando con ella; este es el énfasis que le hemos intentado dar, en cuanto a poder difundir el conocimiento a todos estos niveles. Algo importante es el trabajo multidisciplinario, todas las medidas que se puedan hacer no pueden correr aisladas, tiene que haber un equipo que pueda darle seguimiento a todos los aspectos del cáncer, no sólo es tratamiento como tal dirigido a la enfermedad, que es cirugía, quimioterapia, radioterapia, o terapias biológicas, si no, es también desde la atención psicológica, los cuidados de soporte, la rehabilitación en los pacientes supervivientes de cáncer, entonces, yo creo que el que los políticos estén involucrados es bueno.

Si bien, es un evento que tuvo una cuestión mediática muy importante, creo que eso ayuda, al final por lo menos, en la atención de la gente. Ya que estamos ante un problema muy importante”.

Próxima Edición Médica especial de Oncología.mx (Impresa y Digital) “Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2018” - Especial para el Sector Salud - Resultados, Avances y conclusiones de la “Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2018”.

Este artículo se publicó en la versión impresa de Oncologia.mx en Milenio Diario e Instituciones de Salud, puede consultar la Edición Digitalizada en https://issuu.com/grupo-mundodehoy/docs/febrero_2018