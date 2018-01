Un día el que se homenajea a todos los profesionales que cada día cuidan del proceso de nutrición y de la alimentación de sus pacientes

Descifrando mitos de los edulcorantes.

LaSalud.mx.-Por mucho tiempo el mayor problema de los mexicanos para concretar una dieta equilibrada y balanceada no ha sido la falta de motivación, sino el poco conocimiento que se tiene sobre otras alternativas de consumo, en este caso los edulcorantes.

Los edulcorantes en general, son sustancias que proveen un sabor dulce a los alimentos; estos pueden aportar calorías (edulcorantes calóricos), o no aportarlas (edulcorantes no calóricos). En este caso los edulcorantes calóricos también conocidos como azucares (mono y disacáridos), no únicamente aportan propiedades de dulzor, sino que también aportan funciones técnicas en los alimentos incluyendo la mejor de la textura, evitar el sabor acido y/o amargo y funciona como métodos de conservación.

Los edulcorantes no calóricos son compuestos que son percibidos con un sabor dulce, pero que aportan mínimo o nulo contenido enérgico, estos, no se metabolizan como como los azucares, por lo cual, resultan sustitutos ideales para una dieta. Los edulcorantes no calóricos tienden a generar mayor intensidad de sabor, por lo que se requiere menores cantidades en los alimentos para endulzarnos.

El primer edulcorante no calórico utilizando fue la sacarina, la cual fue descubierta casualmente por Constantino Fahlberg en 1879, en Estados Unidos, se utilizó comercialmente como endulzante de bebidas desde 1901 y como parte de la alimentación de personas con diabetes. Durante la segunda guerra mundial se incrementó la escasez de azúcar, por lo que se empezaron a utilizar varios sustitutos de la misma, especialmente a la sacarina que actualmente se encuentra aprobada en más de 90 países.

Por diferentes razones (incluidas el gusto innato por el sabor dulce, por cuestiones de inocuidad y salud) comenzó un gran periodo de búsqueda y de desarrollo de edulcorantes no calóricos.

Los decolorantes no calóricos que se comercializan libremente en México son: La Sacarina, Acsesulfame potásico, Alitame, Aspartame, Estevia (Glucósidos de Esteviol), Neotame y Sucralosa. Los dos últimos mencionados, por su altísima intensidad de dulzor se utilizan casi exclusivamente a nivel industrial.

Hoy en día el consumo de edulcorantes no calóricos se hace más presente en nuestra sociedad y se encuentra en una gran variedad de alimentos. Sin embargo, se ha creado mucha desinformación en torno al uso de estos, por lo que ha surgido la preocupación acerca si es seguro o no para la salud. Desde el 2006, el instituto nacional del cáncer de Estados Unidos llevó a cabo una investigación basada en los datos de medio millón de personas, lo cual no arrojó ningún aumento de probabilidad de contraer algún tipo de cáncer, leucemia o linfoma. También en el 2013 la Autoridad Europea de Seguridad Alentaría (AESA o EFSA pos sus siglas en inglés) se ha encargado de de realizar una reevaluación sistemática de todos los aditivos alimentarios utilizado en Europa, lo cual llegó a la conclusión que el asparme, como auditivo alimentario, que el consumo de al nivel actual de Ingesta diaria Admisible (IDA) de 40mg/kg de peso corporal al día, no plantea problemas de seguridad.

Los edulcorantes no calóricos no generan riesgo en la salud de los consumidores. Estos han pasado por una serie de investigaciones y procesos de aunque aún hay personas que siguen teniendo dudas la seguridad de su consumo. Por ello, es necesario informar sobre las nuevas alternativas nutricionales con el fin de generar mejores hábitos alimenticios y tener una dieta rigurosamente balanceada.

Los edulcolorantes en general, son susntancias qye proveeen un sabor dulce a los alimentos; estps pueden aportar calorías (Edulcolorantes caloricos) o no aportarlas (educolorantes, no calóricos). En este caso los edulcolorantes calóricos también cpnocidos como azucares (mono y disacáridos), estos no únicamente aportan propiedades de dulzor, sino que también aportan funciones técnicas en los alimentos incluyendo la mejor de la textura, evitra el sabor acido y/o amargo y como métidops de conservación

La mayoría de las personas que inician una dieta o tienen el deseo de comenzar una vida más saludable, inician con una gran actitud, todo parece ser sencillo, programan sus horas de ejercicios a la semana, eligen algunos productos del súper de su conveniencia y comienzan con una gran actitud, todo parece ser sencillo y comienzan a agendar su estilo de vida de acuerdo a una dieta llena de frutas, verduras y ejercicio, desafortunamentente la carencia de motivación no es la razón principal por la que mchos de nosotros hemos desistido, sino la falta de información.