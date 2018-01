Otitis media, padecimiento que puede derivarse de una enfermedad respiratoria

Suele presentarse en menores de seis meses hasta dos años de edad.

LaSalud.mx.-La infección del oído es una inflamación del oído medio generalmente causada por una bacteria y ocurre cuando se acumula líquido detrás del tímpano. Cinco de cada seis niños tienen por lo menos una infección del oído antes de cumplir los tres años de edad.

La doctora Alicia Iveth López Estrada, especialista en audiología adscrita al Hospital General Regional No. 220 de la Delegación Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detalló que la otitis media es la infección del oído más común, en la que partes del oído medio se infectan e inflaman además hay líquido atrapado detrás del tímpano, lo que produce dolor y en ocasiones fiebre.

La mayoría de las infecciones en el oído se presentan cuando los niños todavía no saben hablar, por lo que sugiere se tomen en consideración los siguientes signos: se lleva la mano a la oreja y tira de ella, se siente molesto y llora, tiene problemas para conciliar el sueño, presenta fiebre, está drenando algún líquido del oído, se mueve torpemente o tiene problemas de equilibrio o bien, problemas al escuchar o responder a tonos suaves.

Esta infección se debe generalmente a una bacteria y comienza después de que el niño tiene una infección de garganta, resfriado o alguna otra infección de las vías respiratorias altas. Tomando en cuenta que el sistema inmunológico de los niños no es tan efectivo como el de los adultos.

Para que la infección no vuelva es bueno limitar algunos de los factores que ponen al niño en riesgo de adquirirla, por ejemplo, no tenerlo cerca de un fumador o no dejarlo dormir con el biberón, recomendó la especialista.

Es importante el seguimiento de los menores a partir de los seis meses y hasta los dos años de edad, ya que a veces aun cuando ha desaparecido la infección, hay líquido que permanece en el oído medio, el cual generalmente debería desaparecer de tres a seis semanas.

Asimismo indicó que este tipo de infecciones suelen tener impacto en el habla y desarrollo del lenguaje en los niños, además que una de las consecuencias más frecuentes si no es tratada a tiempo, como la sordera.

Por último la doctora López Estrada resaltó la importancia de vigilar a los menores así como acercarse a su Unidad de Medicina Familiar en caso de alguna anomalía a fin de dar seguimiento oportuno a un posible caso de otitis.