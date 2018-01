En 2018 podrían reemerger enfermedades por falta de vacunas

La falta de vacunas dejaría vulnerable a los mexicanos ante enfermedades prevenibles

LaSalud.mx.- El descenso continuo y sostenido en la prevalencia de muchas enfermedades, ha generado una población más sana y productiva; con ahorros sustanciales del gasto en salud

Un recorte del 30% al gasto en vacunación, dejaría expuesta a la población, principalmente infantil, a enfermedades y muertes PREVENIBLES; con el riesgo que podamos volver a ver enfermedades que gracias a las inmunizaciones han disminuido, advirtió el Doctor Manuel Ybarra Muñiz, Presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV).

El también experto en infectología pediátrica, Ybarra Muñiz, comentó que existe una enorme preocupación en la AMV, ya que “a pesar de que ahora contamos con una ley que da prioridad a la vacunación como una estrategia de salud pública; sólo se ha autorizado el 70% de los recursos necesarios para adquirir vacunas en 2018, un 30% menos”.

No hay exageración en los riesgos potencialmente catastróficos por una falta de inmunización, dijo. “Quedo demostrado durante la pandemia de influenza AH1N1, cuando el surgimiento de una nueva cepa del virus significó la vida de millares de personas en el mundo, siendo México una de los países más afectados en su economía, turismo, productividad, reputación e imagen internacional, y cientos de vidas perdidas”.

Como Asociación y profesionales de la salud, “vemos con mucha preocupación el resurgimiento de enfermedades controladas o erradicadas por la vacunación, como el actual rebrote que existe en otros países del sarampión, del que no se tiene registro en México desde comienzos de la década de los 90’s, lo que podría significar la muerte de cientos o miles de mexicanos”, advirtió Ybarra Muñiz, Presidente de la AMV.

Por su parte, el Doctor Raúl Romero Cabello, Coordinador Académico en la AMV explicó que, si bien se ha reducido la frecuencia de muchas enfermedades, incluso algunas han quedado erradicadas; “en los últimos años algunas patologías han resurgido, por olvidarnos de ellas, de los medios que tenemos para prevenirlas, o confiamos a que ya no las vemos y por eso ya no existen”.

Se nos olvida muy fácil, dijo, “que gracias a la vacunación hay una enfermedad erradicada la viruela y 6 enfermedades controladas: difteria, tétanos, fiebre amarilla, tosferina, polio y sarampión; que ya no se ven en los hospitales, mucho menos en las calles, lo que ha significado una mayor cantidad y calidad de vida”.

Existen 25 enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación, afirmó Romero Cabello y ejemplificó: “un recorte del 30% del presupuesto a la vacunación, podría ocasionar la disminución de la protección de la población y el brote nuevamente de enfermedades prevenibles, ya que el presupuesto para vacunación no se autorizó completo”.

Ambos especialistas de la Asociación Mexicana de Vacunología, coincidieron en que el sistema de vacunación (inmunizaciones) además de salvar vidas, es un motor de crecimiento económico, social y cultural, evita entre 2 y 3 millones de muertes al año.

En México y en el mundo la vacunación está llegando a más personas que nunca, pero si bajamos la guardia, no vacunamos y no aumentamos el número de biológicos para hacérselos llegar a todos, volveremos a padecer viejas enfermedades que hoy ya no vemos.

Si bien en internet existen muchas fuentes de información, muchas carecen de un respaldo serio, son poco confiables. Por ello, la Asociación Mexicana de Vacunología, AMV, pone a disposición de médicos y pacientes su página Web: www.amv.org.mx y correo electrónico: [email protected], así como sus Redes Sociales Twitter: https://twitter.com/Vacunologia y Facebook: https://www.facebook.com/AsociacionMexicanaDeVacunologia, para cualquier duda o comentario sobre vacunación.

La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) es una organización científica sin fines de lucro fundada en el año 2001 con el fin de difundir los avances en el campo de las inmunizaciones, revisar permanentemente criterios médicos, clínicos y epidemiológicos, emitir juicios que puedan ser útiles para un uso racional y acorde con el desarrollo social y sanitario de las vacunas, apoyar proyectos de investigación en vacunas y organizar conferencias y cursos con el fin de actualizar los conocimientos en Vacunología.