Cáncer en los ovarios

Alrededor de 22,440 mujeres recibirán un nuevo diagnóstico de cáncer de ovario en Estados Unidos, para este 2017, de acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

LaSalud.mx.- El cáncer de ovario ocupa el quinto lugar como causa de fallecimientos por cáncer entre las mujeres y es el responsable de más fallecimientos que cualquier otro cáncer del sistema reproductor femenino.

Los factores genéticos son determinantes tan sólo en un 10-15 por ciento de los casos. En estos casos se asocian el cáncer de mama y el de ovario en una misma familia o, incluso, en una misma persona. Asimismo, se sospecha que algunos factores ambientales como la grasa de la dieta, la utilización de polvos de talco o algunas infecciones por virus, pueden tener alguna importancia en la aparición de esta enfermedad.

Este cáncer suele producir pocos síntomas, pudiendo alcanzar una fase avanzada antes de saberlo. Sin embargo, hay una serie de señales de alerta que permiten una detección precoz del cáncer de ovario y, por lo tanto, un mejor pronóstico:

Irregularidades en la regla, pero sobre todo un cambio repentino. Si siempre has sido regular y de pronto dejas de serlo, no es mala idea consultar con un médico. Quizá sea un cambio debido a alguna variación hormonal sin importancia, pero no está de más asegurarse.

Estómago hinchado. Uno de los síntomas del cáncer de ovario son problemas digestivos que pueden dar pie a una hinchazón abdominal. Se trata de un síntoma comúnmente ignorado porque lo cierto es que coincide con otros problemas habituales y normalmente poco graves como el síndrome menstrual, gases o comidas demasiado copiosas.

Problemas digestivos. No solamente la hinchazón de estómago es una señal de un posible cáncer de ovarios. Las mujeres que lo padecen tienen también otros problemas digestivos como episodios de estreñimiento, náuseas y vómitos, cólicos y diarrea.

Saciedad y falta de apetito. Es común sentirse llena sin apenas haber comido o perder el apetito de forma prolongada. Esto conlleva un riesgo de mala nutrición e incluso desnutrición si se prolonga demasiado tiempo.

Problemas urinarios. Un tumor en la zona ovárica puede afectar al sistema urinario causando, entre otros, ganas incontrolables de orinar, incluso cada pocos minutos debido al debilitamiento de los músculos de la zona pélvica.

Con el tiempo, puede aumentar la frecuencia de episodios de cistitis y otras infecciones de orina.

Dolor pélvico. Existen distintos motivos por los que podemos sufrir dolor en la zona pélvica y no hace falta alarmarse por ello pensando directamente que puede ser un cáncer. Pero sí es bueno saber que las personas que sufren cáncer de ovarios suelen sufrir episodios recurrentes de dolor en la zona pélvica o abdominal sin causa aparente y que pueden durar varios días.

Dolor e incomodidad en las relaciones sexuales. El cáncer de ovarios puede producir una inflamación de los órganos reproductivos, lo cual entre otras cosas puede dificultar o incluso impedir las relaciones sexuales a causa del dolor, la inflamación y la sequedad vaginal.

Este cáncer se origina principalmente en mujeres de edad avanzada. Alrededor de la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario tienen 63 años o más. Resulta más común en las mujeres blancas que en las mujeres de raza negra.

El riesgo de una mujer de padecer cáncer ovárico durante el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 75. Su probabilidad de morir de cáncer ovárico en el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 100.

Hasta la fecha, se desconoce cómo y por qué aparece, no obstante, se conocen diversos factores hormonales y reproductivos que pueden favorecer su aparición como la infertilidad o un número pequeño de embarazos.