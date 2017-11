Los mitos y realidades de la diabetes entre los mexicanos

LaSalud.mx.- ¿Cuántos de nosotros, hemos escuchado comentarios o historias sobre cómo se origina la diabetes en el ser humano? Algunos rumores afirman que esta enfermedad, la cual es crónica, surge como consecuencia de un susto, del consumo elevado de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, sedentarismo y en algunas circunstancias hasta se le ha llegado a relacionar con sucesos paranormales.

La diabetes es hoy uno de los principales problemas de salud pública tanto en México como en el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2025; existirán alrededor de 380 millones de diabéticos; esto como consecuencia del crecimiento poblacional, envejecimiento, urbanización, cambios desfavorables en los hábitos de alimentación y falta de ejercicio.

Pero…. ¿Entonces que es la Diabetes y como se origina?

La diabetes es la elevación de la glucosa o azúcar en la sangre y se define por la existencia de niveles de glucosa mayores a 125 mg/dl en ayunas o mayores a 200 mg/dl después de ingerir los alimentos. Ocurre debido a que el páncreas no produce suficiente insulina, o bien, a que las células del organismo no son capaces de utilizar la glucosa en forma adecuada porque la insulina producida no funciona como debe. Lo que resulta de esto, es una concentración elevada de glucosa en el torrente sanguíneo, hasta llegar a los ríñones donde finalmente se eliminan por la orina.

Existen varios tipos de Diabetes; “Tipo 1” Esta enfermedad es de origen autoinmune, lo que quiere decir que los anticuerpos, que normalmente se encargan de defendernos contra las infecciones —por alguna razón que hasta ahora desconocemos— se confunden y destruyen las células beta del páncreas, productoras de insulina. Una vez diagnosticada la enfermedad, se requiere del consumo de insulina para su tratamiento.

El “Tipo 2” o del adulto es la más común en México (aproximadamente 98 % de los casos). En general, se presenta en personas mayores de 40 años, con sobrepeso y antecedentes familiares de diabetes. El problema principal, en la mayoría de estos casos, es la resistencia a la acción de la insulina que se asocia con sobrepeso u obesidad.

Existen otras variantes de Diabetes, como la gestacional que es una forma de tipo 2 en la que el aumento de la glucosa en sangre ocurre en el tercer trimestre del embarazo y que generalmente es tratada con dieta o en algunos casos con insulina; un buen control de los niveles de glucosa durante el embarazo evitará complicaciones durante el parto.

En la actualidad hay acceso a información sobre Diabetes, qué la origina y recomendaciones a seguir, sin embargo, persiste varios mitos alrededor de la enfermedad y su tratamiento, algunos son:

• La medicina naturista cura la diabetes. Esto es falso porque los suplementos herbales están indicados como auxiliares combinados con una dieta equilibrada. Esto no quiere decir que no ayuden, sin embargo los efectos son menores en comparación a los medicamentos orales indicados para el tratamiento.

• El consumo alto de azúcar produce diabetes. Ingerir grandes cantidades de azúcar no es por si solo un detonante, pero si existe el riesgo de desencadenar la enfermedad por el alto consumo de carbohidratos o porciones exageradas que conllevan a la obesidad alterando las funciones del organismo y beneficiando la predisposición genética.

• Los pacientes con diabetes no pueden consumir alimentos con azúcares. Los pacientes con diabetes SÍ PUEDEN consumir alimentos tales como pan, tortillas, cereales, arroz y pastas, siempre y cuando se tome en cuenta las porciones que se consumen y la utilización de medicamentos, pues el resultado de un buen estado físico y saludable es la combinación de ambos factores.

• Los pacientes con diabetes no pueden hacer ejercicio. Si se vive con Diabetes, es posible hacer ejercicio. Esta actividad es esencial para mejorar el tono muscular, el funcionamiento cardiaco y la irrigación de los vasos sanguíneos que disminuye la presión alta y los niveles de colesterol para evitar el riesgo de un ataque al corazón.

• La diabetes se desencadena por un susto. Esto es falso, si bien es cierto que después de un susto, se puede diagnosticar la diabetes, la causa no es el susto, sino que ante una situación de estrés disminuye temporalmente la insulina y se hacen más evidentes los síntomas. Sin embargo, es importante aclarar que la Diabetes no es una enfermedad emocional sino una enfermedad crónica.

• La diabetes debe tratarse sólo con medicamentos nuevos. Esto es falso, padecer una enfermedad crónica degenerativa trae consecuencias económicas importantes, por lo que los médicos pueden recetar medicamentos biotecnológicos biocomparables que brindan la misma seguridad, calidad y efecto para el control del padecimiento sin impactar significativamente en el bolsillo de los pacientes. Los medicamentos de Landsteiner Scientific están elaborados bajo los más estrictos estándares de calidad en México, Estados Unidos y Europa.

Tratar una enfermedad crónica como lo es la Diabetes requiere una fuerte inversión, la cual puede ocasionar en muchas de las veces que la economía familiar se vea afectada, por tal motivo Lansdteiner Scientific ofrece tratamientos de alta calidad a costos accesibles para que los pacientes puedan continuar su tratamiento y de esta manera prolongar una mejor calidad de vida.

A pesar de los retos a los que se enfrentan las personas con Diabetes, es importante mencionar que una detección temprana, así como la modificación de los hábitos, el control médico y consumo de medicamentos adecuados, aseguran una calidad de vida buena y feliz.