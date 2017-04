Beneficiará el acuerdo a más de 35 mil personas que conforman la red

La Fundación EDUCA México realizó la firma de la “Alianza RED EDUCA por la Calidad”, con la finalidad de 3 objetivos: Fortalecimiento institucional para garantizar la permanencia; brindar servicios educativos de calidad a través de la construcción de comunidades de aprendizaje; y generar una calidad de vida sostenible.

La firma del acuerdo, se realizó en el marco de la Segunda Jornada de Fortalecimiento Institucional, la cual tuvo como objetivo, impulsar el cumplimiento de la Visión 2020 a través de la capacitación de los Órganos de Gobierno de la RED EDUCA.

El documento fue firmado por 54 instituciones educativas miembros de la red, creadas por emprendedores sociales y que se ubican en 13 estados de la república, las cuales impulsarán el modelo de la Tercera Vía Educativa.

Este innovador concepto, propone que las comunidades educativas integradas los niños, jóvenes, maestros, padres de familia, donantes y órganos de gobierno, trabajen en comunidad para que en el presente y en el futuro se logre igualar oportunidades de vida a partir de la educación.

En entrevista, Miguel Ángel Pichardo, Director General de FUNDACIÓN EDUCA MÉXICO, señaló que desafortunadamente esta alternativa educativa no es tan visible todavía.

“No tenemos visibilidad ante el sector educativo, porque estas escuelas, la Secretaría de Educación Pública no las puede diferenciar de las escuelas privadas, en el estricto sentido de la palabra. Aunque son escuelas con escasos recursos económicos que atienden a niños en condiciones vulnerables”, puntualizó el directivo.

Con la firma de este acuerdo, se estima que se pueda beneficiar a más de 35 mil personas que forman parte de la red, de los cuales 17 mil son alumnos, 18 mil padres de familia y el resto son maestros y personal administrativo.

La Jornada de Fortalecimiento Institucional es el espacio de formación y capacitación diseñado por EDUCA para fortalecer el compromiso de los Órganos de Gobierno de las instituciones que pertenecen a la red y trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos del Modelo EDUCA.

La meta principal del evento es lograr que las instituciones de la RED alcancen un nivel de madurez institucional que asegure no sólo su permanencia a largo del tiempo, sino la calidad de los servicios educativos y comunitarios que ofrecen.

En 2017 y a partir de la necesidad de construir un espacio de reflexión entre los Órganos Supremos y directivos de la RED EDUCA, por segundo año consecutivo, patronos, consejeros y directores generales de las instituciones de la RED, se reunirán para capacitarse y reflexionar su papel como líderes sociales.

Fundación EDUCA México, A.C., es creada en 1995 por un grupo de jóvenes en beneficio de la educación de personas de escasos recursos. Somos un organismo no gubernamental y no lucrativo. Apoyamos a instituciones educativas, niños y jóvenes con la intención de lograr que con la suma de muchos esfuerzos podemos transformar la educación en México.